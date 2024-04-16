GYF’lere talep rekor seviyede

Gayrimenkul Yatırım Fonları (GYF) Tebliği 2014 yılında çıkmış olmasına rağmen, GYF’ler geçtiğimiz son iki yılda olması gereken talebi ve büyüklüğü gördü. 2022 yılının sonunda, ihraç edilmiş olan 95 adet gayrimenkul yatırım fonunun büyüklüğü yaklaşık 29,2 milyar TL iken 2023 yıl sonu itibari ile ihraç edilmiş 134 adet gayrimenkul yatırım fonu ile yönetilen portföy büyüklüğü yaklaşık 68 milyar TL’ ye ulaştı. 2023 yılında GYF büyüklüğü bir önceki yıla göre yüzde 133 arttı.

İhraç edilmiş fon sayıları göz önünde bulundurulduğunda başta Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. olmak üzere Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş., 24 Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş., Neo Portföy Yönetimi A.Ş. ve Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. toplamda 82 gayrimenkul yatırım fonu ile listenin üst kısmında yer aldılar.

Yönetilen portföylerin büyüklüklerine bakıldığında ise Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. başta olmak üzere Albaraka ve İş Portföy Yönetimi A.Ş. piyasa büyüklüğünün yaklaşık yarısına (yaklaşık 30 milyar TL) sahip oldular.

2024’te hedef 200 GYF

2024 yılında şahıslara (tam mükellef yerli kişi) yönelik vergi istisnalarının da devam etmesiyle 1.635 olan GYF yatırımcısı sayısında artış bekleniyor. Konut üretimine ve kentsel dönüşüm süreçlerine katkı sağlaması beklenen Proje Gayrimenkul Yatırım Fonu düzenlemesinin de yakın zamanda hayata geçmesiyle birlikte GYF sayısının 2024 yılı sonunda 200’ün üzerinde olması bekleniyor.

GYF sayısı ve büyüklüğündeki artışı değerlendiren GYODER GYF Komitesi Başkanı Berna Sema Yiğit Sevindi, “2022 ve 2023 yılları GYF’ler açısından büyüme yılı oldu. İhraç belgesi onaylanmış olan GYF sayısı 2022 yılı sonunda 95 iken bu sayı 2023 yılı sonunda 134’e ulaşmıştır. Gayrimenkulün menkulleştirilerek likiditasyonun arttırılmasında önemli rol oynayan GYF’ler önümüzdeki yıllarda da daralan gayrimenkul sektörünün tekrar açılması ve canlanması için önemli bir rol oynayacaktır. Özellikle 2024 yılının ilk yarısında çıkması beklenen ve GYF’lerin gayrimenkul projelerine yatırım yapmasının önünü açacak olan Proje Gayrimenkul Yatırım Fonları da kentsel dönüşüm ile konut üretimine katkı sağlayacaktır” diye konuştu.