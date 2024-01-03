Hefa Group, Türkiye'de ve Mısır'da yeni tesis planlıyor

Tekstil ve suni deri alanında büyümeye odaklanan Hefa Group, yeni tesis yatırımı planlıyor. Hefa Group Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Şahinler, Türkiye'nin doğu bölgesinde ve yurt dışında Mısır'da yatırım yapacaklarını ifade etti. Bu tercihlerinin temel sebeplerinden birinin bu bölgelerdeki işgücüne daha kolay ulaşabilmek olduğunu vurgulayan Şahinler, “Ayrıca, bu bölgelerde istihdama daha etkili bir şekilde katkı sağlayabileceğimizi öngördüğümüz için yatırımı bu bölgelere yapmayı planlıyoruz.

Modern teknolojiler ve verimlilik odaklı süreçlerle üretim kapasitemizi artırmayı hedefliyoruz” dedi. Hefa Group’un, küresel pazarlardaki büyümesini de sürdürdüğünü ifade eden Şahinler, ihracatta da yeni pazarlara açılmayı istediklerini söyledi. Toplamda 84 ülkeye ihracat yapan grubun döviz kurlarındaki ve enflasyondaki artışların, ihracat faaliyetlerini etkilediğini anlatan Şahinler, “Bu nedenle, riskleri yönetme stratejileri oluşturduk.

Döviz kurlarındaki artışlarla başa çıkabilmek için fiyatlandırma stratejilerimizi gözden geçiriyoruz ve maliyet etkinliğimizi korumak adına sürekli olarak iyileştirmeler yapıyoruz” diye konuştu. İstanbul Hadımköy'de suni deri fabrikalarında suni deri üretimi gerçekleştirdiklerini, Tekirdağ Ergene'de bulunan üretim tesislerinde ise kumaş üretimi yaptıklarını belirten Şahinler, toplamda 35 bin metrekarelik bir alana sahip olan üretim tesislerinde 400’e yakın çalışanlarının olduğunu ifade etti.

1 milyar 200 milyon TL ciro

Şahinler, “Suni deri üretimimiz yılda 25 milyon metrekareye ulaşırken, tekstil üretimimiz yılda 8 bin 400 ton seviyesine çıkıyor. Geçen yılki ciro miktarımız 800 milyon TL idi. 2023'te ise 1 milyar 200 milyon TL ciroya ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

GES’e yatırım yaptı

Çevreyi koruma ve karbon salınımını azaltma amacıyla Hefa Group’un bir Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesi hayata geçirdiğini belirten Murat Şahinler, “Şanlıurfa'nın Eyüp Nebi ilçesinde 396 bin metrekarelik bir alan üzerinde 10.2 megavat güce sahip güneş enerji sistemi için yatırım yaptık. Bu projenin inşası 2024 yılı Haziran ayında tamamlanacak” dedi.

Projeyi daha da genişleterek toplamda 20 megavat gücünde bir güneş enerjisi sistemi oluşturmak istediklerini belirten Şahinler, bu yeni projeyi 2025 yılının son aylarında tamamlamayı hedeflediklerini belirtti. Yabancı yatırımcılardan çeşitli teklifler aldıklarını söyleyen Şahinler, “Tekstil ve moda sektörlerinden Asya, Avrupa ve Amerika'dan ilgi çekiyoruz.Yatırımcılardan gelen tekliflere açığız. Hedefimiz, markamızın uluslararası alanda genişlemesini desteklemek. Ancak, her anlaşmanın iş stratejilerimize ve değerlerimize uygun olması önemli” ifadelerini kullandı.

Çin’in fiyat ve kalite düşük algısı avantaj sağlıyor

Çin’in suni deri üretiminde çeşitli avantajlara sahip olduğuna değinen Murat Şahinler, “Çin'in yüksek üretim kapasitesi ve düşük işgücü maliyetleri, piyasadaki birçok ülkeye göre rekabet avantajı sağlıyor. Çin'in kendi ham maddelerini üretmesi, yerel üreticilerin rekabetçi olmasını zorlaştırabilir. Ancak, biz daha katma değerli ürünler üreterek ve modaya hızlı bir şekilde yön vererek Çin'in önüne geçebiliriz” dedi.Şahinler, Çin'de üretilen suni deri ve kumaşların fiyatının düşük olmasına rağmen kalitesinin de düşük olduğu bilgisinin bir avantaj olduğunu söyledi.