İhracatçılarda seçim yarışı bugün başlıyor
İhracat ailesi bugün itibarıyla seçim yarışına başlıyor. Genelde tek liste ile girilen seçimlerde başkan adayları mevcut yönetimlerden çıkıyor. 4 yıllığına seçilecek birlik yönetimlerinin ardından sektör kurulları ve sektör konseyleri belirlenecek.
Recep ERÇİN
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) bünyesinde yer alan ihracatçı birlikleri seçimliği olağan genel kurulları nisan ayında tamamlanacak. Bu hafta başlayacak seçimli genel kurul maratonu TİM Başkanı’nın seçileceği haziran ayına kadar sürecek. TİM Başkanı delegeler tarafından haziran ayında yapılacak genel kurulda seçilecek. Birlik seçimleri tamamlandıktan sonra sektör kurulları belirlenecek. Sektör kurullarında birliklerin başkanları ve ihracat oranında birlik başına değişen sayıda temsilci yer alıyor.
Her birlik başkanı doğal birer TİM delegesi. Bunun yanında ihracat miktarına göre birliklerden TİM’e giden delegeler söz konusu. Bu delegeler ihracat tutarına göre belirlendiğinden her dönem sayıları ve isimleri önemli oranda değişiyor. Öte yandan TİM Başkanlığı’na aday olmak için sektörler konseyine seçilmek yani en tepede kendi sektörünü temsil etmek gerekiyor. Sektörler konseyi 27 farklı sektörün temsilcisinden oluşan ve TİM Başkanı ile TİM Yönetim Kurulunun seçildiği konsey.
14 genel sekreterlikte en büyüğü İMMİB
TİM bünyesinde 27 sektör ve 61 İhracatçı Birliği bulunuyor. Bu birliklerin oluşturduğu 14 genel sekreterlik söz konusu. Örneğin İDDMİB, ÇİB, MİB, İMİB, İKMİB, TET olmak üzere 6 birliğin oluşturduğu İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) ve İTHİB, İHKİB, İHİB, İDMİB’in oluşturduğu İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB) Genel Sekreterliği var. İMMİB çatısı altındaki birliklerin üye sayısı 70 bin civarında. İTKİB’in de 40 bin civarında üyesi bulunuyor. Bu iki genel sekreterlik 150 bin civarındaki TİM üyesinin büyük kısmını ihtiva ediyor. Bununla birlikte seçimlerde üye sayısı değil aktif üye sayısı önem arz ediyor.
Tutar olarak bakıldığında en yüksek ihracata sahip genel sekreterlik 69 milyar dolarla İMMİB. Bu genel sekreterliği 44 milyar dolarla Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) takip ediyor. Bunu 31,6 milyar dolarla Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri (OAİB) takip ederken, bir başka İstanbul merkezli genel sekreterlik olan İTKİB’in ihracat tutarı da 19,6 milyar dolar. İstanbul İhracatçı Birlikleri’nin (İİB) ihracat tutarı ise 12,7 milyar dolar düzeyinde.
Mücevhere başkan aranıyordu!
Seçimlerde medyanın en yakından takip ettiği birlikler İstanbul’dakiler oluyor. Yaklaşık 102 milyar dolarlık ihracat tutarı ile İstanbul’daki üç genel sekreterlik 236 milyar dolarlık Türkiye ihracatının yarısına yakınını yapıyor. İMMİB çatısı altında yer alan birliklerde seçim takvimi ve adayların durumu şöyle;
-Çelik İhracatçıları Birliği tek adayla seçime giden birliklerden. Yeterli çoğunluğun sağlanması halinde 20 Nisan’da sağlanamaması halinde 21 Nisan’da yapılması planlanan genel kurulda iki dönemi dolan Adnan Aslan görevi bırakıyor. Birliğin mevcut başkan yardımcısı Uğur Dalbeler’in tek liste ile seçime girmesi bekleniyor.
-İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) seçimleri 2 Nisan’da yeterli çoğunluk olmazsa 4 Nisan’da yapılacak. Seçimlerde mevcut başkan Çetin Tecdelioğlu yeniden aday ve şu ana kadar herhangi bir rakip söz konusu değil.
-Mücevher İhracatçıları Birliği (MİB) seçimlerinin ilk günü 10 Nisan. Çoğunluk olmazsa 17 Nisan’da genel kurul tamamlanacak. Mevcut başkan Burak Yakın’ın bu dönem aday olmayacağı üyelerce ifade ediliyor. Bununla birlikte başkan yardımcısı Ayhan Güner de kimsenin aday olmak istemediğini ve sektöre başkan arandığını basına yaptığı açıklamada ifade etti. Geçen süreçte mevcut yönetimden aday çıkmadı ve eski başkanlardan Mustafa Kamar’ın da desteklediği Ceyhan Hoşgör tek liste ile aday oldu.
-İstanbul Maden İhracatçıları (İMİB) ise bu dönem de birden çok adayın olduğu bir genel kurul süreci yaşayacak. Önceki dönemlerde çekişmeli seçimlere sahne olan birliğin seçilmiş başkanı Rüstem Çetinkaya tutuklu bulunduğundan geçen süreçte yönetimden düşmüş yerine başkan vekili Eyüp Batal seçilmişti. Batal’ın bu dönem aday olmayacağı sektörce bilindiğinden mevcut yönetimdeki başkan yardımcısı Metin Çekiç başkanlığa adaylığını açıkladı. Birlik başkanlığına talip olan bir diğer isim ise Ali Emiroğlu. Emiroğlu’na mevcut yönetimden Mustafa Selçuk Çevik ve önceki dönem İMİB Başkanlarından Ali Kahyaoğlu’ndan destek geldi. İMİB’de ise seçimler 29-30 Nisan’da yapılacak.
-Üye sayısının 27 bine dayandığı İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) seçimleri 13-14 Nisan’da yapılacak. Mevcut başkanın görev süresi doluyor. Muhtemel adaylardan ZÜCDER Başkanı Burak Önder’in desteğini de alan Vefa İbrahim Aracı’nın tek liste seçimlere girmesi bekleniyor.
-Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği (TET), seçimleri 3 Nisan günü yapılacak. Basın iletişimi geçen dönemlerde zayıf olan TET’te genelde büyük teknoloji firmaları temsilen profesyonel isimler yer alıyor. Bu genel kurulda mevcut başkan değişiyor. Tek liste ile girilen seçimlerde mevcut TET Başkan Yardımcısı Mehmet Kavaklıoğlu başkanlık için aday.
-İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) 15 Nisan’da genel kurula tek liste ile gidecek. Mevcut başkan Ahmet Öksüz’ün iki dönemi doluyor. Bu yüzden başkan yardımcısı Ahmet Şişman aday. Öksüz’ün, başkanlığı bıraksa da mevcut yönetimle yola devam ederek, haziranda oluşacak TİM Yönetim Kurulu’nda yer alması bekleniyor. Öksüz’ün adı TİM Başkanlığı için de kulislerde geçiyor. Ancak birlik, sektör ve konsey seçimlerinde bir kaza olmazsa genel itibarıyla mevcut TİM Başkanı Mustafa Gültepe üzerinde uzlaşı sağlanmış durumda.
Çekişmeli seçimde 3 bin isim hazır
TİM Başkanını belirleyen birlikler olan giyim ve tekstili bünyesinde barındıran İTKİB çatısı altındaki 4 birlikteki genel kurullar ise her dönem en çekişmeli ve merak edilen seçimlere sahne oluyor. Okan Oğuz tekstil, Oğuz Satıcı tekstil, Mehmet Büyükekşi deri, İsmail Gülle tekstil ve Mustafa Gültepe hazır giyim olmak üzere bugüne kadarki TİM Başkanları hep İTKİB bünyesinden çıktı. Bu genel sekreterlik altındaki birliklerdeki durum şöyle:
-Seçimlerin en hareketli geçmesinin beklendiği birliklerden İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB). Mevcut TİM Başkanı Mustafa Gültepe bu birliğin de başkanı. Birlik tarafından yapılan duyuruya göre 6 Nisan’da yapılacak seçimlerde 3 bin 42 kişilik hazirun listesi onaylandı. Seçimlerde mevcut başkan yardımcısı Mustafa Paşahan ve önceki dönem birlik denetim kurulu üyesi Dr. Timur Bozdemir yarışacak. Başkan Gültepe, seçimlere Paşahan’ın listesinden girerek, sektörünün desteğini alıp TİM’e yeniden aday olmayı hedefliyor. İHKİB’e üye ihracatçı sayısı 25 bine yakın.
-İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) seçimleri de 2 Nisan’da yapılacak. İDMİB Başkanlığı için tek aday mevcut başkan Güven Karaca.
-İstanbul Halı İhracatçıları Birliği (İHİB) seçimleri 20 Nisan’da yapılacak. Halıda ihracat tutarları düşük olduğundan kriterler aşağı çekildiği hale birçok ihracatçı kriterleri karşılayamadı. İki aday olacaktı ancak adaylardan biri belgelerini teslim edemediği için yarıştan düştü. Mevcut yönetimde muhasip üye olan Fatih Topak tek liste ile başkanlığı garantiledi.
Gemide eski bakanın oğlu Pepe aday, hizmette isim net değil
Yedi birliği çatısı altında bulunduran İstanbul İhracatçı Birlikleri’nde (İİB) de bazı başkanlar değişecek. Geçen dönem çekişmeli yarışa sahne olan İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve İhracatçıları Birliği (İHBİR) bu dönem mevcut başkan Kazım Taycı’nın liderliğinde tek liste ile seçime gidiyor. İHBİR seçimleri 7 Nisan’da. İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği’nde de Erkan Özkan rakipsiz aday. Seçimler ise bugün. İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği’nde 16 Nisan’da yapılacak. Tek liste ile gidilen seçimlerde mevcut yönetim kurulu başkan yardımcısı Teoman Durukan’ın yeni başkan olarak seçilmesi bekleniyor.
İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nde de başkan değişiyor. 28-29 Nisan’da yapılacak genel kurulda iki dönem kuralına takılan Melisa Toksöz Mutlu yerine başkan yardımcısı Cevdet Çekok tek aday. 8-9 Nisan’da yapılacak genel kurulda Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği’nde mevcut başkan Cem Seven de görev süresi dolanlardan. Tek liste ile girilecek seçimlerde mevcut yönetim kurulu üyesi Mustafa Talha Pepe’nin göreve seçilmesi bekleniyor. Talha Pepe, eski Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe’nin oğlu. İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği genel kurulu 21-22 Nisan’da.
Başkan Şerif Çalık işlerinin yoğunluğu nedeniyle bu dönem aday değil. Başkan yardımcısı Semih Ergüder’in tek liste ile aday olması bekleniyor. İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği seçimleri de 21-22 Nisan’da. Başkan Muzaffer Taviloğlu bu dönem de rakipsiz olarak aday. Öte yandan İstanbul’da yer almasa da yakından takip edilen birliklerden Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği’nde Kutlu Karavelioğlu’nun görev süresi dolduğundan yerine bu dönem başkan yardımcısı Sevda Kayhan Yılmaz aday. Hizmet İhracatçıları Birliği’nde ise seçimler 27-28 Nisan’da. Seçimden ziyade atama ile belirlenen yönetimde bu dönem başkanın kim olacağı ise merak konusu.