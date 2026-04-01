İhracatçılarda seçim yarışı bugün başlıyor

Recep ERÇİN

Türkiye İhracatçılar Mecli­si (TİM) bünyesinde yer alan ihracatçı birlikleri seçimli­ği olağan genel kurulları nisan ayın­da tamamlanacak. Bu hafta başlaya­cak seçimli genel kurul maratonu TİM Başkanı’nın seçileceği haziran ayına kadar sürecek. TİM Başkanı delege­ler tarafından haziran ayında yapıla­cak genel kurulda seçilecek. Birlik se­çimleri tamamlandıktan sonra sektör kurulları belirlenecek. Sektör kurulla­rında birliklerin başkanları ve ihracat oranında birlik başına değişen sayıda temsilci yer alıyor.

Her birlik başkanı doğal birer TİM delegesi. Bunun ya­nında ihracat miktarına göre birlikler­den TİM’e giden delegeler söz konusu. Bu delegeler ihracat tutarına göre be­lirlendiğinden her dönem sayıları ve isimleri önemli oranda değişiyor. Öte yandan TİM Başkanlığı’na aday olmak için sektörler konseyine seçilmek ya­ni en tepede kendi sektörünü temsil etmek gerekiyor. Sektörler konseyi 27 farklı sektörün temsilcisinden oluşan ve TİM Başkanı ile TİM Yönetim Ku­rulunun seçildiği konsey.

14 genel sekreterlikte en büyüğü İMMİB

TİM bünyesinde 27 sektör ve 61 İh­racatçı Birliği bulunuyor. Bu birlikle­rin oluşturduğu 14 genel sekreterlik söz konusu. Örneğin İDDMİB, ÇİB, MİB, İMİB, İKMİB, TET olmak üzere 6 birliğin oluşturduğu İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İM­MİB) ve İTHİB, İHKİB, İHİB, İDMİ­B’in oluşturduğu İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İT­KİB) Genel Sekreterliği var. İMMİB çatısı altındaki birliklerin üye sayısı 70 bin civarında. İTKİB’in de 40 bin ci­varında üyesi bulunuyor. Bu iki genel sekreterlik 150 bin civarındaki TİM üyesinin büyük kısmını ihtiva ediyor. Bununla birlikte seçimlerde üye sayı­sı değil aktif üye sayısı önem arz edi­yor.

Tutar olarak bakıldığında en yük­sek ihracata sahip genel sekreterlik 69 milyar dolarla İMMİB. Bu genel sek­reterliği 44 milyar dolarla Uludağ İh­racatçı Birlikleri (UİB) takip ediyor. Bunu 31,6 milyar dolarla Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri (OAİB) takip eder­ken, bir başka İstanbul merkezli genel sekreterlik olan İTKİB’in ihracat tuta­rı da 19,6 milyar dolar. İstanbul İhra­catçı Birlikleri’nin (İİB) ihracat tutarı ise 12,7 milyar dolar düzeyinde.

Mücevhere başkan aranıyordu!

Seçimlerde medyanın en yakından takip ettiği birlikler İstanbul’dakiler oluyor. Yaklaşık 102 milyar dolarlık ih­racat tutarı ile İstanbul’daki üç genel sekreterlik 236 milyar dolarlık Tür­kiye ihracatının yarısına yakınını ya­pıyor. İMMİB çatısı altında yer alan birliklerde seçim takvimi ve adayların durumu şöyle;

-Çelik İhracatçıları Birliği tek adayla seçime giden birliklerden. Ye­terli çoğunluğun sağlanması halinde 20 Nisan’da sağlanamaması halinde 21 Nisan’da yapılması planlanan genel kurulda iki dönemi dolan Adnan Aslan görevi bırakıyor. Birliğin mevcut baş­kan yardımcısı Uğur Dalbeler’in tek liste ile seçime girmesi bekleniyor.

-İstanbul Demir ve Demir Dışı Me­taller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) seçimleri 2 Nisan’da yeterli çoğunluk olmazsa 4 Nisan’da yapılacak. Seçim­lerde mevcut başkan Çetin Tecdelioğ­lu yeniden aday ve şu ana kadar her­hangi bir rakip söz konusu değil.

-Mücevher İhracatçıları Birliği (MİB) seçimlerinin ilk günü 10 Nisan. Çoğunluk olmazsa 17 Nisan’da genel kurul tamamlanacak. Mevcut başkan Burak Yakın’ın bu dönem aday olma­yacağı üyelerce ifade ediliyor. Bununla birlikte başkan yardımcısı Ayhan Gü­ner de kimsenin aday olmak istemedi­ğini ve sektöre başkan arandığını ba­sına yaptığı açıklamada ifade etti. Ge­çen süreçte mevcut yönetimden aday çıkmadı ve eski başkanlardan Mustafa Kamar’ın da desteklediği Ceyhan Hoş­gör tek liste ile aday oldu.

-İstanbul Maden İhracatçıla­rı (İMİB) ise bu dönem de birden çok adayın olduğu bir genel kurul süreci yaşayacak. Önceki dönemlerde çekiş­meli seçimlere sahne olan birliğin se­çilmiş başkanı Rüstem Çetinkaya tu­tuklu bulunduğundan geçen süreçte yönetimden düşmüş yerine başkan ve­kili Eyüp Batal seçilmişti. Batal’ın bu dönem aday olmayacağı sektörce bi­lindiğinden mevcut yönetimdeki baş­kan yardımcısı Metin Çekiç başkanlı­ğa adaylığını açıkladı. Birlik başkan­lığına talip olan bir diğer isim ise Ali Emiroğlu. Emiroğlu’na mevcut yöne­timden Mustafa Selçuk Çevik ve ön­ceki dönem İMİB Başkanlarından Ali Kahyaoğlu’ndan destek geldi. İMİB’de ise seçimler 29-30 Nisan’da yapılacak.

-Üye sayısının 27 bine dayandığı İstanbul Kimyevi Maddeler ve Ma­mulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) seçimleri 13-14 Nisan’da yapılacak. Mevcut başkanın görev süresi dolu­yor. Muhtemel adaylardan ZÜCDER Başkanı Burak Önder’in desteğini de alan Vefa İbrahim Aracı’nın tek liste seçimlere girmesi bekleniyor.

-Elektrik ve Elektronik İhracatçı­ları Birliği (TET), seçimleri 3 Nisan günü yapılacak. Basın iletişimi geçen dönemlerde zayıf olan TET’te genel­de büyük teknoloji firmaları temsilen profesyonel isimler yer alıyor. Bu ge­nel kurulda mevcut başkan değişiyor. Tek liste ile girilen seçimlerde mevcut TET Başkan Yardımcısı Mehmet Ka­vaklıoğlu başkanlık için aday.

-İstanbul Tekstil ve Hammaddele­ri İhracatçıları Birliği (İTHİB) 15 Ni­san’da genel kurula tek liste ile gide­cek. Mevcut başkan Ahmet Öksüz’ün iki dönemi doluyor. Bu yüzden başkan yardımcısı Ahmet Şişman aday. Ök­süz’ün, başkanlığı bıraksa da mevcut yönetimle yola devam ederek, hazi­randa oluşacak TİM Yönetim Kuru­lu’nda yer alması bekleniyor. Öksüz’ün adı TİM Başkanlığı için de kulislerde geçiyor. Ancak birlik, sektör ve konsey seçimlerinde bir kaza olmazsa genel itibarıyla mevcut TİM Başkanı Mus­tafa Gültepe üzerinde uzlaşı sağlan­mış durumda.

Çekişmeli seçimde 3 bin isim hazır

TİM Başkanını belirleyen birlikler olan giyim ve tekstili bünyesinde ba­rındıran İTKİB çatısı altındaki 4 bir­likteki genel kurullar ise her dönem en çekişmeli ve merak edilen seçimlere sahne oluyor. Okan Oğuz tekstil, Oğuz Satıcı tekstil, Mehmet Büyükekşi deri, İsmail Gülle tekstil ve Mustafa Gülte­pe hazır giyim olmak üzere bugüne ka­darki TİM Başkanları hep İTKİB bün­yesinden çıktı. Bu genel sekreterlik al­tındaki birliklerdeki durum şöyle:

-Seçimlerin en hareketli geçmesi­nin beklendiği birliklerden İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçı­ları Birliği (İHKİB). Mevcut TİM Baş­kanı Mustafa Gültepe bu birliğin de başkanı. Birlik tarafından yapılan du­yuruya göre 6 Nisan’da yapılacak se­çimlerde 3 bin 42 kişilik hazirun liste­si onaylandı. Seçimlerde mevcut baş­kan yardımcısı Mustafa Paşahan ve önceki dönem birlik denetim kurulu üyesi Dr. Timur Bozdemir yarışacak. Başkan Gültepe, seçimlere Paşahan’ın listesinden girerek, sektörünün des­teğini alıp TİM’e yeniden aday olmayı hedefliyor. İHKİB’e üye ihracatçı sayı­sı 25 bine yakın.

-İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) seçimle­ri de 2 Nisan’da yapılacak. İDMİB Baş­kanlığı için tek aday mevcut başkan Güven Karaca.

-İstanbul Halı İhracatçıları Birli­ği (İHİB) seçimleri 20 Nisan’da yapı­lacak. Halıda ihracat tutarları düşük olduğundan kriterler aşağı çekildiği hale birçok ihracatçı kriterleri karşıla­yamadı. İki aday olacaktı ancak aday­lardan biri belgelerini teslim edeme­diği için yarıştan düştü. Mevcut yöne­timde muhasip üye olan Fatih Topak tek liste ile başkanlığı garantiledi.

Gemide eski bakanın oğlu Pepe aday, hizmette isim net değil

Yedi birliği çatısı altında bulunduran İstanbul İhracatçı Birlikleri’nde (İİB) de bazı başkanlar değişecek. Geçen dönem çekişmeli yarışa sahne olan İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve İhracatçıları Birliği (İHBİR) bu dönem mevcut başkan Kazım Taycı’nın liderliğinde tek liste ile seçime gidiyor. İHBİR seçimleri 7 Nisan’da. İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği’nde de Erkan Özkan rakipsiz aday. Seçimler ise bugün. İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği’nde 16 Nisan’da yapılacak. Tek liste ile gidilen seçimlerde mevcut yönetim kurulu başkan yardımcısı Teoman Durukan’ın yeni başkan olarak seçilmesi bekleniyor.

İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nde de başkan değişiyor. 28-29 Nisan’da yapılacak genel kurulda iki dönem kuralına takılan Melisa Toksöz Mutlu yerine başkan yardımcısı Cevdet Çekok tek aday. 8-9 Nisan’da yapılacak genel kurulda Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği’nde mevcut başkan Cem Seven de görev süresi dolanlardan. Tek liste ile girilecek seçimlerde mevcut yönetim kurulu üyesi Mustafa Talha Pepe’nin göreve seçilmesi bekleniyor. Talha Pepe, eski Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe’nin oğlu. İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği genel kurulu 21-22 Nisan’da.

Başkan Şerif Çalık işlerinin yoğunluğu nedeniyle bu dönem aday değil. Başkan yardımcısı Semih Ergüder’in tek liste ile aday olması bekleniyor. İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği seçimleri de 21-22 Nisan’da. Başkan Muzaffer Taviloğlu bu dönem de rakipsiz olarak aday. Öte yandan İstanbul’da yer almasa da yakından takip edilen birliklerden Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği’nde Kutlu Karavelioğlu’nun görev süresi dolduğundan yerine bu dönem başkan yardımcısı Sevda Kayhan Yılmaz aday. Hizmet İhracatçıları Birliği’nde ise seçimler 27-28 Nisan’da. Seçimden ziyade atama ile belirlenen yönetimde bu dönem başkanın kim olacağı ise merak konusu.