Mobil aksesuar pazarı 3.5 milyar dolara ulaştı

Hamide HANGÜL

Türkiye’de hızlı büyüyen cihaz pazarı mobil aksesuar pazarını da büyütüyor. Yılda ortalama 12 milyon akıllı cep telefonunun satıldığı pazarda tüketicilerin dijital ihtiyaçlarını cevap veren mobil aksesuar sektörü, akıllı saatler, renkli güç bataryaları, bluetoothla çalışan kulaklıklar, rengarenk telefon kılıfları, hızlı şarjlar ve daha yüzlerce ürünle yaklaşık 3.5 milyar dolarlık büyüklüğe ulaştı. Sektörde, bugün irili-ufaklı 300’ün üzerinde firmanın faaliyet gösteriyor.

Bunların yaklaşık yüzde 20’si yabancı markalar. Özellikli dijitalleşmenin hızlanması ve 5G teknolojisiyle hem yerli, hem de global markalar, Türkiye’yi stratejik pazar olarak konumlandırmaya başladı. Mobil aksesuar pazarını DÜNYA’ya değerlendiren sektör temsilcisi Ahmet Erdoğan, Türkiye’nin mobil teknoloji ekosisteminin, son yıllarda ciddi bir dönüşüm geçirdiğini söyledi.

Sesten araç içine uzanan ‘aksesuar dünyası’ oluştu

Akıllı telefon penetrasyonunun artmasıyla, kullanıcıların cihazlarını kişiselleştirme, koruma ve daha verimli kullanma beklentilerinin de çeşitlendiğine işaret eden Ahmet Erdoğan, bu ihtiyaçlara yanıt olarak; enerji çözümlerinden ses ürünlerine, araç içi kullanımdan akıllı yaşam kategorilerine kadar uzanan geniş bir aksesuar dünyası oluştuğuna vurgu yaptı.

Mobil aksesuar pazarında kullanıcıyla temas eden her noktada deneyimin önemine işaret eden, ttec’le 30’dan fazla ürün grubunda sektörde faaliyet gösterdiklerini söyleyen Erdoğan, Türkiye’deki yaklaşık 12 milyona ulaşan akıllı cep telefonu pazarına yönelik çözümler sunulduğunu söyledi.

“En hızlı kablo ve ekran koruyucu yenileniyor”

Mobil aksesuar pazarının, küresel ölçekte dinamik yapısı ve yüksek büyüme potansiyeliyle stratejik bir alan haline geldiğine işaret eden Erdoğan, “Bugün global pazarın yaklaşık 100 milyar dolar seviyesinde olduğu; önümüzdeki yıllarda yüzde 7–8 bandında bileşik yıllık büyümeyle 160 milyar doların üzerine çıkmasının beklendiği bir ekosistemden söz ediyoruz.

Bu tablo, yalnızca hacimsel büyümeyi değil, teknoloji kullanım alışkanlıklarının yeniden şekillendiği bir dönüşümü de ifade ediyor” dedi. Türkiye’de ise mobil aksesuar pazarının yaklaşık 3.5 milyar dolar olduğunun tahmin edildiğine işaret eden Ahmet Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ürün gruplarına göre pazardaki büyüme farklılık gösterse de ortalama yüzde 15 gibi büyüyor. 2030’a kadar güçlü büyüme potansiyelini koruması bekleniyor. Gözlemlerimiz, ürün segmentlerinin kullanım sıklığına göre farklı dinamikler taşıdığını gösteriyor. Kablo ve ekran koruyucu gibi ürünler daha sık yenilenirken, kulaklık gibi daha yüksek değerli aksesuarlar daha uzun vadeli kullanım eğilimine sahip.”

Akıllı saatler ve şarjlar pazarın lokomotifi

Özellikle şarj çözümleri ve giyilebilir teknolojilerinin hem ciro bazında hızlı büyüdüğünü, hem de teknoloji farklılaştırmasıyla yüksek katma değer sağladığına işaret eden Ahmet Erdoğan, “Günlük kullanımın parçası olmaları ve yüksek tekrar alım potansiyeli taşımaları nedeniyle pazarın lokomotifi konumunda. Özellikle genç kullanıcılar arasında aksesuarlar, kişisel tarzın bir uzantısı haline geldi.

Bu eğilim yalnızca telefon kılıflarıyla sınırlı değil; renkli powerbank’ler, tasarım odaklı kulaklıklar, farklı dokulu kablolar ve kişiselleştirilebilir ürünler de bu dönüşümün bir parçası. Perakende gözlemlerimiz, estetik ve tasarım odaklı ürünlerin pazar ortalamasının üzerinde talep görüyor. Tüketici artık aksesuarı teknik bir ihtiyaçtan öte, stil unsuru olarak konumlandırıyor.” 5G’ye de değinen Erdoğan, “5G'nin, hızlı internetin çok daha ötesinde bir değişim getireceğine inanıyoruz. Kullanıcıların mobil aksesuarla kurduğu ilişki daha akıcı, kesintisiz ve daha yoğun hale gelecek” dedi.

Küresel pazar 115 milyar dolara koşuyor

Sektör temsilcilerine göre, küresel mobil aksesuar pazarının büyüklüğü ise yüzde 10 büyüme ile 105 milyar dolara ulaştı. Bu yıl ise pazarın 115 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Küresel pazarda yaşanan hız, Türkiye’ye de doğrudan yansıdı. Özellikle GaN adaptörler, Qi2 destekli hızlı kablosuz şarj çözümleri talebin ana taşıyıcılarından. Sektör temsilcisi Mehmet Uçurum’a göre önümüzdeki dönemde yüksek verimli adaptörler, evrensel bağlantı çözümleri ve kablosuz şarj standartları etrafında şekillenen ürünler, en kritik rekabet alanı olmayı sürdürecek.

Mobil aksesuar pazarının, teknoloji dünyasının en hızlı büyüyen alanlarından biri haline geldiğini vurgulayan Uçum, “Akıllı telefonlar artık teknoloji ürünü olmaktan çıktı. Onlar artık insanların hafızası, işi, kimliği ve günlük hayatının merkezi. Önümüzdeki dönemde kullanıcılar bir adaptör veya kablo değil kesintisiz yaşam deneyimi alacak. Kullanıcılar artık, sadece telefon değil, tüm dijital yaşamlarını yönetebilecek şarj çözümleri arıyor. Evde, ofiste, araçta ve seyahatte aynı kaliteyi talep ediyorlar” dedi.

Türkiye, global markaların ‘stratejik pazarı’

Türkiye’de mobil aksesuar pazarında bugün irili ufaklı 300’ün üzerinde aktif oyuncunun faaliyet gösterdiğini belirten Erdoğan, “Bunların yaklaşık yüzde 20’sinin yabancı menşeli markalar olduğunu söyleyebiliriz. Bu tablo, pazarın ne kadar rekabetçi ve dinamik olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Dijitalleşmenin hızlanması ve cihaz penetrasyonunun artmasıyla, hem yerli hem de global markalar Türkiye’yi stratejik bir büyüme pazarı olarak konumlandırıyor” dedi.

İnsanlar günde 7 cihaz kullanılıyor

Yapılan araştırmalara göre insanlar günde ortalama 5–7 cihaz kullanıyor. Bu cihazların başında telefon, kulaklık, saat, tablet, araç ekranı ve bilgisayar geliyor. Araştırmalara göre, bu cihazların hepsi tek bir şeye bağlı: Kişisel enerji altyapısı. Bu nedenle mobil aksesuar sektörü, yeni nesil bir enerji dağıtım ağı olarak da tanımlanıyor.