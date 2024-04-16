İmalat sanayisinde en çok aranan elemanlar belli oldu

Yenibiriş Yönetici Ortağı Uğur Karaboğa, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2024 Şubat ayı işsizlik rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Karaboğa, işsizlik ve istihdam oranlarını incelediğinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısının 2024 şubat ayında bir önceki aya göre 109 bin kişi azalarak 3 milyon 78 bin kişi olduğunu belirttti.

Karaboğa şöyle devam etti: "İşsizlik oranı ise 0,3 puan azalarak yüzde 8,7 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,3 iken kadınlarda yüzde 11,3 olarak tahmin edildi. Şubat ayında istihdam piyasasında rakamlara yansıyan bu dengeli sonuçlar, artık iş gücü piyasası için daha öngörülebilir bir ortamın oluştuğu konusunda ikna edici gözüküyor. Bu nedenle istihdamda mevsimsel işe alımların yanı sıra düzenli bir işe alım takviminin oluştuğunu söyleyebiliriz."

Hangi meslekler revaçta?

İŞKUR'un geçen hafta açıkladığı 2023 İşgücü Piyasası Araştırma sonuçlarını ilişkin, aranan mesleklerin uzmanlıklarıyla öne çıktığına dikkati çekerek, mesleki bilgi ile teknik uzmanlığın öneminin altını çizdi.

Karaboğa, iş gücü piyasasının içerisinde yaptıkları tüm görüşmelerin İŞKUR verilerini doğrular nitelikte olduğuna işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Her geçen gün mesleki ve teknik yetkinliği yüksek çalışanların üretim kanallarında daha değerli hale geldiğini görüyoruz.İş gücü ihtiyacının en fazla olduğu alanın imalat sektörü olması da bunu gösteriyor. Bu sonuçlar bize meslek okullarımızın önemini bir kez daha gösteriyor. Her ne kadar geleceğin meslekleri olarak Yazılım Mühendisi, E-Ticaret uzmanı, yapay zeka uzmanı, bilişim uzmanı gibi alanlar sayılsa da üretime katkı sağlayan çalışan ihtiyacı öne çıkıyor. Gazaltı kaynakçısı, ark kaynakçısı, ahşap mobilya imalat ustası gibi ihtiyaçları göz ardı etmek mümkün değil. O halde geleceğin meslekleri için meslek okulları belirleyici olacak diyebiliriz. Artık ara eleman statüsünden çıkan ve geleceğin üretimini yönlendirecek bu okullar için daha fazla iş birliğine ihtiyaç olduğuna inanıyoruz."