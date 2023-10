İndirim kampanyasına turizmcilerden de destek geldi

Takip Et

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

Enflasyonla mücadele kapsamında çeşitli sektörlerde başlayan indirim kampanyasına turizm sektöründen de destek geldi. Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, sektör olarak Cumhuriyet’in 100’üncü yılında enflasyonla mücadele kapsamında düzenlenen indirim kampanyasını desteklediklerini açıkladı.

Eresin, “Ticaret Bakanımız Prof. Dr. Ömer Bolat ile yaptığımız görüşmeler sonrasında, TÜROB olarak üyelerimizle birlikte Cumhuriyet'in 100’üncü yılında enflasyonla mücadele kapsamında düzenlenen indirim kampanyasını desteklediğimizi belirttik. Kampanyaya katılacak üyelerimizin isimleri Ticaret Bakanlığımızın internet sitesinde güncel olarak yayınlanacak.

Enflasyonla mücadelede üzerlerine düşeni fazlasıyla yaparak bu konuda hassasiyet göstereceklerinden emin olduğum tüm üyelerimizi kampanyaya katılmaya davet ediyorum” açıklamasını yaptı. Otelcilik sektörü aylık bilgilendirme toplantısında konuşan Müberra Eresin, güncel doluluk oranları hakkında da bilgi verdi.

Eresin’in verdiği bilgilere göre, STR Global tarafından TÜROB için özel olarak hazırlanan raporda Türkiye geneli otel dolulukları Eylül 2023’te geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12 gerilemeyle yüzde 68.8 olarak gerçekleşti. Ocak-Eylül 2023 döneminde ise doluluklar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 gerilemeyle yüzde 59.0 oldu.

Ortalama günlük oda satış fiyatı Eylül 2023’te geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1.5 gerilemeyle 139 euro, Ocak-Eylül 2023 döneminde ise yüzde 16 yükselişle 135 euro oldu. Toplam oda başına günlük oda satış fiyatı ise Eylül 2023’te geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13 gerilemeyle 96 euro, Ocak-Eylül 2023 döneminde ise yüzde 2.5 artışla 80 euro oldu.

İstanbul’da gerileme daha fazla oldu

İstanbul’da ise otel dolulukları Eylül 2023’te geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12.6 gerilemeyle yüzde 76.5 olarak gerçekleşti. Ocak-Eylül 2023 döneminde ise doluluklar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 gerilemeyle yüzde 64.7 oldu. İstanbul’da ortalama günlük oda satış fiyatı Eylül 2023’te geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7.3 gerilemeyle 151 euro, Ocak-Eylül 2023 döneminde ise yüzde 13 yükselişle 148 euro oldu. Toplam oda başına günlük oda satış fiyatı ise Eylül 2023’te geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20 gerilemeyle 115 euro, Ocak-Eylül 2023 döneminde ise yüzde 3 gerilemeyle 95 euro oldu.

Cumhuriyet kazanımlarının haklı gururu

Sektörü değerlendiren TÜROB Başkanı Eresin, “Türk turizmi toplam 2 milyon turist sayısından 50 milyona, 85 bin yatak kapasitesinden 1 milyon 700 bin yatak kapasitesine ulaştı. Turizm yatırımlarının günümüzde toplam maliyeti yaklaşık 100 milyar dolara, yaşanan krizlere karşın istihdamdaki kişi sayısı yaklaşık 1.5 milyona çıktı.

Turizm sektörü günümüzde kadın istihdamının en fazla sağlandığı sektörlerde öncü konuma geldi. Türkiye bugün dünyanın en fazla turist ağırlayan ilk 10 ülkesinin arasında yer alıyor. Turizm tesislerimiz, hizmet kalitemiz dünyaya örnek teşkil edebilecek niteliktedir. Bu kazanımların tamamı bizlere Cumhuriyet’in bir hediyesidir. Cumhuriyetin bizlere sağladığı yüz yıllık gelişimin ve kazanımların haklı gururunu yaşıyoruz” dedi.

Stratejik sektör turizm

“Cumhuriyet tarihimiz boyunca böylesine bir başarıyı çok az sayıda sektör elde etmiştir” diyen Eresin, şöyle devam etti: “Ülke kalkınmasında taşıyıcı konumunu daha da güçlendirmesi gereken turizm sektörümüz, 54 sektörü doğrudan veya dolaylı olarak besleyen, ithal girdi gereği doğurmadan, yüksek katma değer yaratan ve nitelikli istihdam kapasitesine sahip, yıllık ortalama 45 milyar dolar net döviz girdisi ile stratejik bir sektör. Turizm sektörü, sağladığı döviz girdisi ile makroekonomik dengelerin sürdürülmesi açısından da kritik bir görev üstlenmiş durumda."

Gündemi üzülürek takip ediyoruz

Üyelerinin yatırımları ve deneyimleri ile, ülke ekonomisi, turizm altyapısı ve istihdamın yaygınlaşması için önemli rol oynadığına işaret eden Eresin, "TÜROB olarak, Türk turizminin rekabet gücünü artıran ve bu gücü sürdürülebilir hale getiren öncü temelleri birlikte atmış olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

Son dönemlerde Ortadoğu ve Körfez ülkelerinin vatandaşlarına yönelik oluşan birtakım münferit olumsuz olayları da hatırlatan Eresin, “Ülkemizi karalamak isteyen kesimler tarafından bu olayların abartılarak kamuoyu gündemine getirilmesini üzülerek takip ediyoruz” diye konuştu.

Eresin, bu konuda da şu görüşleri dile getirdi: “Bu tür haberlerin ana hedefinin lokomotif turizm pazarlarımız arasına giren Ortadoğu ve Körfez bölgesinden gelen turizm talebini olumsuz etkilenmesi olduğunun farkındayız. Ülkemize gerek Ortadoğu’dan gerekse diğer ülkelerden gelen tüm misafirlerimize her zaman en iyi misafirperverliği göstermek için elimizden gelen tüm gayretleri gösteriyoruz.”

“Temennimiz bir an önce barışın sağlanması”

srail-Filistin arasındaki savaşa değinen Müberra Eresin, şunları söyledi: “Önce Rusya-Ukrayna savaşı ve şimdi de İsrailFilistin savaşı. Globalleşen dünyanın herhangi bir yerinde olan bir olay, uzak yakın her tarafı etkiler hale geldi. Bu nedenle savaşın ilk gününden itibaren gerek turizm gerekse havacılık sektörü her zamanki gibi ilk olumsuz etkilenen sektörler oldular. Turizm sektörü temsilcileri olarak dilek ve temennimiz çatışmaların bir an önce sona ermesi. İsrailFilistin arasında gerçekleşen savaşta hiçbir gerekçe masum çocuk, kadın, yaşlılar ve sivillerin öldürülmesini veya zarar görmesini mazur gösteremez.”