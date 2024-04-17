“ISS Türkiye, 2024’te yüzde 78 büyüyecek”

Sevilay ÇOBAN

ISS Türkiye COO’su Dağhan Yalçın, 1901 yılında Danimarka’da kurulan ISS’in 2005’te Türkiye pazarına girdiğini belirterek, Avrupa, Asya, Kuzey Amerika, Latin Amerika ve Pasifik kıtalarında “tesis yönetimi” konusunda hizmet sunan dünyanın lider hizmet şirketlerinden biri olduklarını kaydetti.

350 binde fazla çalışanı ile Avrupa’nın en büyük işverenleri arasında yer aldıklarını aktaran Yalçın, “Biz ISS Türkiye olarak 4 binden fazla kurumsal müşterimize 60 farklı ilde, Genel Müdürlük ve ülke çapındaki toplam 9 lokasyonda yer alan bölge ofislerimizle hizmet sunuyoruz. Entegre tesis yönetimi, temizlik, güvenlik, teknik bakım, yemek, bitki bakım, haşere kontrolü ve destek hizmetler gibi konularda dünyanın önde gelen firmaları arasında sayılıyoruz. Türkiye’de ise 45 bin çalışanımızla 4 binden fazla müşteriye hizmet veriyoruz” dedi.

“2023’de organik büyüme oranı yüzde 118”

“Büyümemiz ise her sene pozitif anlamda sürüyor” diyen Yalçın, “2023 yılını yüzde 118 organik büyüme ile kapattık. Bu orandan enflasyon etkisini çıkardığımızda %13,1’lik bir büyüme görüyoruz. Zor zamanlarda büyümeyi başarabilen şirketlerden biri olarak 2023’ü de kayıpsız geçirdiğimiz için oldukça memnunuz. 2024 için de beklentilerimiz aynı yönde” ifadelerini kullandı.

Pandemi esnasında da sonrasında da hizmet sektöründeki ciddi beklenti değişiklikleri, hizmet beklentileri ve değişen zorlu şartlarla karşı karşıya kaldıklarını anlatan Yalçın, şunları söyledi; “Açıkçası pandemiden bu yana tüm dünya bir ekonomik sarsıntı içinde ve yansımalar sürüyor. Biz her zamanki profesyonelliğimizle hem şirketimize hem de ülkemize büyüyerek değer katma hedefimizden hiç sapmadık ve stratejik planlamalarla doğru hamleler yaptık. Özellikle beyaz yakanın çalıştığı alanlar olan plazalarda sosyalleşmenin ve keyifli çalışma ortamının önemi pandemi sonrası arttı. Bu sebeple binaya gelen iç müşteri sayısı değişiklik gösterse de sonuç olarak verdiğimiz hizmet detayı ile beklenen kalite de arttı.

Aynı zamanda AVM’ler, okullar ve elbette hastaneler gibi kritik önem taşıyan alanlarda da beklenti farklı yönlere evrildi. Özellikle teknoloji kullanımı ciddi bir önem kazandı. Biz özellikle pandemi sonrası geliştirdiğimiz OneISS stratejimiz ile inovasyonun ve dijital platformunun güçlenmesine yönelik çalışmalar yaptık, yapmaya da devam ediyoruz.”

“Kriz değişimlerin önünü açtı”

2023’ün yaşanan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin de etkisiyle oldukça zor geçtiğine değinen Yalçın, “Elbette bu felaketin ekonomiye de yansımaları oldu. Dolayısıyla sektörde durağan bir durum söz konusu oldu.

Genel itibariyle baktığımızdaysa pandemiden bu yana süren beklenti değişimi ekonomik yansımalarla birlikte aslında bir anlamda sektörde değişimlerin önünü açtı ve yöneticileri farklı planlamalar yapmaya sevk etti” diye konuştu. Yalçın, 2024 yılında da büyümeye odaklandıklarının altını çizerek, “2024 beklentimizi enflasyon etkisiyle birlikte yaklaşık yüzde 78 büyüme olarak görüyoruz. Cirosal hedefimizi de şirket olarak 27-28 milyar TL civarında planladık.

Endüstri ve üretim, şehir hastaneleri, özel sağlık kurumları, AVM’ler, zincir mağazalar, bankacılık ve eğitim kurumları olmak üzere her segmentteki müşterilerimizle yaptığımız işlerin büyüme ivmemize olumlu yansıdığını görüyoruz ve bu yükselişin aynı seyirde devam etmesini umuyoruz. Segment bazında baktığımızda sanayinin cirodaki payının yüzde 35-40 seviyelerinde olmasını hedefliyoruz. Önümüzdeki 3 yıl içinde potansiyel olarak gördüğümüz 1000’in üzerinde sanayi kuruluşu var. Hizmetlerimizi çeşitlendirerek bu sektörlerde hızlı bir büyüme atağı yapmayı planlıyoruz” dedi.

Yöneticilerini kurum içinden yetiştiriyor

ISS Türkiye’nin İnsan ve Kültür departmanı çatısı altında sektörün kalifiye eleman sorununa yönelik çok ciddi bir kaynak ayırdığını dile getiren Dağhan Yalçın, şunları söyledi; “Sektördeki büyüklüğümüz nedeniyle bu alanda çalışmak isteyen tüm kişiler için gelişim odaklı kariyer planlarımız bulunuyor.

Her sene artan iş hacmimizle birlikte sürekli yeni yöneticilere duyduğumuz ihtiyaç, kariyer mimarisi noktasında özelleşmiş departmanlar kurmamıza olanak sağlıyor. Bu noktada eğitim ve gelişim departmanlarımız, mavi yakaların yukarı yönlü terfi süreçlerinden başlayarak üst yönetim ekiplerimize kadar tüm gelişim programlarını takip ediyor. Bu şekilde sektörde köklü bir yönetim geleneğine sahip bir firma olarak konumlanmanın dışında sürekli yeni yöneticileri içimizden geliştirerek yolculuğumuza devam ediyoruz.”

Kadın çalışan oranı %49

Çalışan profili anlamında kapsayıcı bir çeşitliliğe sahip olduklarını vurgulayan Dağhan Yalçın, “Çalışanlarımızın % 91’i mavi yaka personelden oluşuyor, engelli çalışma arkadaşlarımızın sayısı ise yaklaşık bin 100. ISS Türkiye, genel anlamda bakıldığında da kadın istihdamında sektörün öncü kurumlarından biri olarak nitelendiriliyor. Buna en iyi örnek olarak 2017 yılında %40,54 olan kadın istihdamımız bugün itibariyle toplamda %49 oranına çıkarmamız gösterilebilir” diye konuştu.