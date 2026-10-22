İzmir’de genç işsizliği ortalamayı 5,3 puan aştı

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Ege Genç İş İnsanları Der­neği (EGİAD), İzmir’in ekonomik geleceği ve iş­gücü piyasasının dönüşümünü ele alan “Yaratıcı Yıkım Süre­cinde İzmir: Üçüz Dönüşüm Ça­ğında İşgücü, Beceriler ve Ye­ni Fırsatlar” başlıklı raporunu açıkladı. EGİAD Think Tank bünyesinde hazırlanan araştır­mada, teknolojik ve toplumsal değişimin üretim, istihdam ve sektörlerin ihtiyaç duyduğu be­ceriler üzerindeki etkileri de­ğerlendirildi.

Rapora göre, 2024 yılında İz­mir’de 15-24 yaş grubundaki iş­sizlik oranı yüzde 21,3 olurken Türkiye ortalaması yüzde 16’da kaldı. İzmir’de gençlerin işgü­cüne katılım oranının yüzde 52 ile ülke ortalamasının üzerin­de olması, çalışma isteğine rağ­men istihdama erişimde sorun yaşandığını ortaya koydu.

Araştırmada, işgücü piyasası­nın temel sorunlarından birinin yalnızca nitelikli çalışan eksik­liği olmadığı, mevcut beceriler­le sektörlerin değişen ihtiyaçla­rı arasındaki uyumsuzluğun da belirleyici olduğu vurgulandı. İşverenlerin uygun çalışan bul­makta, iş arayanların ise ken­dilerine uygun işe erişmekte zorlanmasının aynı yapısal so­runun iki yönünü oluşturduğu belirtildi.

İşler değişiyor, beceri ihtiyacı artıyor

Raporda, İzmir’in imalat sa­nayi, ticaret, ulaştırma ve depo­lama ile konaklama ve yiyecek hizmetleri sektörlerinde işlerin tamamen ortadan kalkmasın­dan çok, görev tanımlarının ve ihtiyaç duyulan becerilerin de­ğiştiğine dikkat çekildi. Giyim ve gıda imalatı ile kara taşıma­cılığında yeniden beceri kazan­ma ihtiyacının öne çıktığı kay­dedildi.

Otomasyon, dijital takip, ka­lite kontrol, kaynak verimliliği ve sürdürülebilir lojistik, önemi artan yetkinlikler arasında sı­ralandı. Araştırmada, işletme­lerin yeni çalışan istihdamının yanı sıra mevcut çalışanlarının becerilerini güncellemesi ve ge­lecekteki insan kaynağı ihtiya­cını öngörmesi gerektiği ifade edildi.

EGİAD Yönetim Kurulu Baş­kanı M. Kaan Özhelvacı, İz­mir’in genel bir beceri yetersiz­liğinden çok, sektörler arasında farklılaşan uyum ve fırsatlara erişim sorunuyla karşı karşı­ya olduğunu söyledi. Özhelva­cı, “Yaratıcı yıkım, yalnızca or­tadan kalkan işler ve meslekler demek değildir. Aynı zamanda yeni sektörler, yeni beceriler, yeni girişimler ve yeni fırsatlar demektir” dedi.

Altı politika önerisi

Raporda, İzmir’in dijital, yeşil ve toplumsal dönüşüm süreci­ni istihdam fırsatlarına dönüş­türmesi için altı politika alanı önerildi. Bunlar arasında beceri ihtiyaçlarını izleyen bir sistem kurulması, sektörlere özel be­ceri dönüşüm programları ha­zırlanması, gençlerin ilk iş de­neyiminin desteklenmesi ve bi­reylerin yetkinliklerini görünür kılacak Dijital Beceri Pasaportu oluşturulması yer aldı.

İşletmelerin çalışanlarının beceri profillerini belirleme­si ve uygulamalı öğrenme prog­ramlarını yaygınlaştırması da öneriler arasında sıralandı. Ay­rıca kamu, özel sektör, üniver­siteler, yerel yönetimler ve sivil toplum arasında kalıcı iş birliği mekanizmalarının geliştirilme­si istendi.

Özhelvacı, raporun bulguları­nı ve politika önerilerini ulusal ve yerel düzeyde karar verici­lere taşıyacaklarını belirterek, 3-4 Kasım tarihlerinde Anka­ra’da ilgili kurumlarla görüşme­ler gerçekleştirmeyi planladık­larını açıkladı. İzmir’de de ye­rel yönetimler, kamu kurumları, meslek kuruluşları ve üniversi­telerle iş birliğinin geliştirilme­sinin hedeflendiğini kaydetti.