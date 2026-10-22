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Teknik Masura, üretimde sürdürülebilirliğe odaklı

Tekstil sektörüne yönelik kâğıt konik üretiminde yaklaşık 60 yıllık deneyime sahip Teknik Masura, geri dönüştürülmüş kâğıt kullanımı, enerji verimliliği ve karbon ayak izinin azaltılmasına yönelik çalışmalarını kapsayan sürdürülebilir üretim ve teknoloji yatırımlarıyla büyüyor.

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Teknik Masura, üretimde sürdürülebilirliğe odaklı

Tekstil sektöründe iplik üretim ve sarım süreçle­rinde kullanılan kâğıt ko­niklerin üretimini gerçekleşti­ren Teknik Masura Ambalaj Sa­nayi, köklü üretim deneyimini yeni nesil teknolojilerle buluş­turuyor.

Yaklaşık 60 yıllık sek­tör tecrübesini sürdürülebilir üretim anlayışıyla geliştiren şir­ket, üretimde geri dönüştürül­müş kâğıt kullanımına ağırlık verirken kaynakların daha ve­rimli değerlendirilmesine yöne­lik çalışmalar yürütüyor. Üretim süreçlerinde çevresel etkilerin azaltılmasına yönelik adımlar atan Teknik Masura, karbon ayak izi ve enerji verimliliğini de üre­tim stratejisinin önemli başlıkla­rı arasında değerlendiriyor. Şir­ket, bir yandan ürün kalitesini ve teknik gereklilikleri korurken di­ğer yandan üretim süreçlerinde kaynak kullanımını daha verimli hale getirmeyi amaçlıyor.

Geri dönüştürülmüş kâğıt üretimin merkezinde

Teknik Masura Yönetim Ku­rulu Başkanı Ali Kıraç, sürdürü­lebilirliğin şirket açısından yal­nızca çevresel bir sorumluluk olarak değerlendirilmediğini be­lirterek, üretim anlayışının ve uzun vadeli büyüme stratejisi­nin de bir parçası olduğunu ifade etti. Kâğıt konik üretiminde ge­ri dönüştürülmüş kâğıt kullana­rak kaynakların yeniden değer­lendirilmesine katkı sundukla­rını aktaran Kıraç, köklü üretim tecrübesini çevreye duyarlı uy­gulamalarla bir araya getirmeyi hedeflediklerini söyledi. Kıraç, bu yaklaşımın hem sektörün ih­tiyaçlarına cevap vermek hem de gelecek nesillere karşı sorumlu­lukları yerine getirmek açısın­dan önem taşıdığını kaydetti.

Üretim faaliyetlerinin çevre­sel etkilerini değerlendiren Tek­nik Masura, enerji kaynakları­nın daha verimli kullanılması ve üretim süreçlerinin sürekli iyi­leştirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Teknik Masura, sür­dürülebilirlik çalışmalarını ma­kine ve teknoloji yatırımlarıy­la destekliyor. Yeni yatırımlarla üretimde verimliliğin artırılma­sı, kalite sürekliliğinin sağlan­ması ve tekstil sektörünün de­ğişen teknik ihtiyaçlarına daha hızlı cevap verilmesi hedefleni­yor.

Kâğıt koniklerin iplik üretim ve sarım süreçlerinde önemli bir yere sahip olduğunu belirten Ali Kıraç, farklı iplik türleri ve üre­tim ihtiyaçlarına yönelik çözüm­ler geliştirdiklerini ifade etti. Öl­çüsel hassasiyet, yüzey özellik­leri ve dayanıklılığın ürünlerde önemli kriterler olduğunu kay­deden Kıraç, kalite sürekliliğini müşteri memnuniyetiyle birlik­te ele aldıklarını dile getirdi. Kı­raç, sanayide sürdürülebilir bir geleceğin kaynakların bilinçli kullanılması ve üretimin sürekli geliştirilmesiyle mümkün oldu­ğunu belirterek, karbon ayak izi ve enerji verimliliği çalışmala­rını geleceğe yönelik yatırımla­rın tamamlayıcı unsurları olarak gördüklerini söyledi.

İhracatta yeni pazarları odağına aldı

Yurt içindeki faaliyetlerinin yanı sıra uluslararası pazarlar­daki iş birliklerini de geliştirme­yi hedeflediklerine dikkat çeken Ali Kıraç, şunları kaydetti: “İh­racatı uzun vadeli büyüme pla­nımızın önemli bir parçası ola­rak görüyoruz. Farklı pazarlar­daki tekstil üreticilerinin teknik beklentilerine uygun ürünler ge­liştirmeye ve güvenilir tedarik anlayışımızla uluslararası iş bir­liklerimizi artırmaya odaklanı­yoruz. Geçmişten gelen üretim deneyimimizi yeni teknoloji ya­tırımlarıyla güçlendirmeye de­vam edeceğiz. Önceliğimiz, müş­terilerimize kaliteli ve güvenilir ürünler sunarken çevresel so­rumluluklarımızı da gözeten bir üretim yapısını sürdürülebilir hale getirmek.”

Kaynak: DÜNYA - MERSİN
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