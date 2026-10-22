Teknik Masura, üretimde sürdürülebilirliğe odaklı
Tekstil sektörüne yönelik kâğıt konik üretiminde yaklaşık 60 yıllık deneyime sahip Teknik Masura, geri dönüştürülmüş kâğıt kullanımı, enerji verimliliği ve karbon ayak izinin azaltılmasına yönelik çalışmalarını kapsayan sürdürülebilir üretim ve teknoloji yatırımlarıyla büyüyor.
Tekstil sektöründe iplik üretim ve sarım süreçlerinde kullanılan kâğıt koniklerin üretimini gerçekleştiren Teknik Masura Ambalaj Sanayi, köklü üretim deneyimini yeni nesil teknolojilerle buluşturuyor.
Yaklaşık 60 yıllık sektör tecrübesini sürdürülebilir üretim anlayışıyla geliştiren şirket, üretimde geri dönüştürülmüş kâğıt kullanımına ağırlık verirken kaynakların daha verimli değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütüyor. Üretim süreçlerinde çevresel etkilerin azaltılmasına yönelik adımlar atan Teknik Masura, karbon ayak izi ve enerji verimliliğini de üretim stratejisinin önemli başlıkları arasında değerlendiriyor. Şirket, bir yandan ürün kalitesini ve teknik gereklilikleri korurken diğer yandan üretim süreçlerinde kaynak kullanımını daha verimli hale getirmeyi amaçlıyor.
Geri dönüştürülmüş kâğıt üretimin merkezinde
Teknik Masura Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kıraç, sürdürülebilirliğin şirket açısından yalnızca çevresel bir sorumluluk olarak değerlendirilmediğini belirterek, üretim anlayışının ve uzun vadeli büyüme stratejisinin de bir parçası olduğunu ifade etti. Kâğıt konik üretiminde geri dönüştürülmüş kâğıt kullanarak kaynakların yeniden değerlendirilmesine katkı sunduklarını aktaran Kıraç, köklü üretim tecrübesini çevreye duyarlı uygulamalarla bir araya getirmeyi hedeflediklerini söyledi. Kıraç, bu yaklaşımın hem sektörün ihtiyaçlarına cevap vermek hem de gelecek nesillere karşı sorumlulukları yerine getirmek açısından önem taşıdığını kaydetti.
Üretim faaliyetlerinin çevresel etkilerini değerlendiren Teknik Masura, enerji kaynaklarının daha verimli kullanılması ve üretim süreçlerinin sürekli iyileştirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Teknik Masura, sürdürülebilirlik çalışmalarını makine ve teknoloji yatırımlarıyla destekliyor. Yeni yatırımlarla üretimde verimliliğin artırılması, kalite sürekliliğinin sağlanması ve tekstil sektörünün değişen teknik ihtiyaçlarına daha hızlı cevap verilmesi hedefleniyor.
Kâğıt koniklerin iplik üretim ve sarım süreçlerinde önemli bir yere sahip olduğunu belirten Ali Kıraç, farklı iplik türleri ve üretim ihtiyaçlarına yönelik çözümler geliştirdiklerini ifade etti. Ölçüsel hassasiyet, yüzey özellikleri ve dayanıklılığın ürünlerde önemli kriterler olduğunu kaydeden Kıraç, kalite sürekliliğini müşteri memnuniyetiyle birlikte ele aldıklarını dile getirdi. Kıraç, sanayide sürdürülebilir bir geleceğin kaynakların bilinçli kullanılması ve üretimin sürekli geliştirilmesiyle mümkün olduğunu belirterek, karbon ayak izi ve enerji verimliliği çalışmalarını geleceğe yönelik yatırımların tamamlayıcı unsurları olarak gördüklerini söyledi.
İhracatta yeni pazarları odağına aldı
Yurt içindeki faaliyetlerinin yanı sıra uluslararası pazarlardaki iş birliklerini de geliştirmeyi hedeflediklerine dikkat çeken Ali Kıraç, şunları kaydetti: “İhracatı uzun vadeli büyüme planımızın önemli bir parçası olarak görüyoruz. Farklı pazarlardaki tekstil üreticilerinin teknik beklentilerine uygun ürünler geliştirmeye ve güvenilir tedarik anlayışımızla uluslararası iş birliklerimizi artırmaya odaklanıyoruz. Geçmişten gelen üretim deneyimimizi yeni teknoloji yatırımlarıyla güçlendirmeye devam edeceğiz. Önceliğimiz, müşterilerimize kaliteli ve güvenilir ürünler sunarken çevresel sorumluluklarımızı da gözeten bir üretim yapısını sürdürülebilir hale getirmek.”