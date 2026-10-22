Teknik Masura, üretimde sürdürülebilirliğe odaklı

Tekstil sektöründe iplik üretim ve sarım süreçle­rinde kullanılan kâğıt ko­niklerin üretimini gerçekleşti­ren Teknik Masura Ambalaj Sa­nayi, köklü üretim deneyimini yeni nesil teknolojilerle buluş­turuyor.

Yaklaşık 60 yıllık sek­tör tecrübesini sürdürülebilir üretim anlayışıyla geliştiren şir­ket, üretimde geri dönüştürül­müş kâğıt kullanımına ağırlık verirken kaynakların daha ve­rimli değerlendirilmesine yöne­lik çalışmalar yürütüyor. Üretim süreçlerinde çevresel etkilerin azaltılmasına yönelik adımlar atan Teknik Masura, karbon ayak izi ve enerji verimliliğini de üre­tim stratejisinin önemli başlıkla­rı arasında değerlendiriyor. Şir­ket, bir yandan ürün kalitesini ve teknik gereklilikleri korurken di­ğer yandan üretim süreçlerinde kaynak kullanımını daha verimli hale getirmeyi amaçlıyor.

Geri dönüştürülmüş kâğıt üretimin merkezinde

Teknik Masura Yönetim Ku­rulu Başkanı Ali Kıraç, sürdürü­lebilirliğin şirket açısından yal­nızca çevresel bir sorumluluk olarak değerlendirilmediğini be­lirterek, üretim anlayışının ve uzun vadeli büyüme stratejisi­nin de bir parçası olduğunu ifade etti. Kâğıt konik üretiminde ge­ri dönüştürülmüş kâğıt kullana­rak kaynakların yeniden değer­lendirilmesine katkı sundukla­rını aktaran Kıraç, köklü üretim tecrübesini çevreye duyarlı uy­gulamalarla bir araya getirmeyi hedeflediklerini söyledi. Kıraç, bu yaklaşımın hem sektörün ih­tiyaçlarına cevap vermek hem de gelecek nesillere karşı sorumlu­lukları yerine getirmek açısın­dan önem taşıdığını kaydetti.

Üretim faaliyetlerinin çevre­sel etkilerini değerlendiren Tek­nik Masura, enerji kaynakları­nın daha verimli kullanılması ve üretim süreçlerinin sürekli iyi­leştirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Teknik Masura, sür­dürülebilirlik çalışmalarını ma­kine ve teknoloji yatırımlarıy­la destekliyor. Yeni yatırımlarla üretimde verimliliğin artırılma­sı, kalite sürekliliğinin sağlan­ması ve tekstil sektörünün de­ğişen teknik ihtiyaçlarına daha hızlı cevap verilmesi hedefleni­yor.

Kâğıt koniklerin iplik üretim ve sarım süreçlerinde önemli bir yere sahip olduğunu belirten Ali Kıraç, farklı iplik türleri ve üre­tim ihtiyaçlarına yönelik çözüm­ler geliştirdiklerini ifade etti. Öl­çüsel hassasiyet, yüzey özellik­leri ve dayanıklılığın ürünlerde önemli kriterler olduğunu kay­deden Kıraç, kalite sürekliliğini müşteri memnuniyetiyle birlik­te ele aldıklarını dile getirdi. Kı­raç, sanayide sürdürülebilir bir geleceğin kaynakların bilinçli kullanılması ve üretimin sürekli geliştirilmesiyle mümkün oldu­ğunu belirterek, karbon ayak izi ve enerji verimliliği çalışmala­rını geleceğe yönelik yatırımla­rın tamamlayıcı unsurları olarak gördüklerini söyledi.

İhracatta yeni pazarları odağına aldı

Yurt içindeki faaliyetlerinin yanı sıra uluslararası pazarlar­daki iş birliklerini de geliştirme­yi hedeflediklerine dikkat çeken Ali Kıraç, şunları kaydetti: “İh­racatı uzun vadeli büyüme pla­nımızın önemli bir parçası ola­rak görüyoruz. Farklı pazarlar­daki tekstil üreticilerinin teknik beklentilerine uygun ürünler ge­liştirmeye ve güvenilir tedarik anlayışımızla uluslararası iş bir­liklerimizi artırmaya odaklanı­yoruz. Geçmişten gelen üretim deneyimimizi yeni teknoloji ya­tırımlarıyla güçlendirmeye de­vam edeceğiz. Önceliğimiz, müş­terilerimize kaliteli ve güvenilir ürünler sunarken çevresel so­rumluluklarımızı da gözeten bir üretim yapısını sürdürülebilir hale getirmek.”