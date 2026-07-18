Konutta 6 aylık tablo netleşti: Satışlar da fiyat da düştü

Recep ERÇİN

Hazirandaki yüzde 15,8’lik artışa rağmen yılın ilk altı ayında konut satış adetlerinde düşüş yaşandı. Konut satışları geçen yıla kıyasla yüzde 3,1 oranında azalarak 699 bin 516 adette kaldı. Toplam satışı aşağı çeken unsur, ikinci eldeki yüzde 4,8’lik azalma oldu.

İlk el konut satışları ise binde 8 arttı. Toplam satışların yüzde 69’unu ikinci el oluşturdu. Bu dönemde ipotekli konut satışlarında yüzde 32,2 artış gözlendi. Diğer satışlar ise yüzde 9,3 azaldı. Diğer satışlar pazarın yüzde 85’ini oluşturdu.

Pazar haziranda toparlandı

İş yeri satışları ilk altı aylık dönemde yüzde 5,3 azaldı. Haziran özelinde ise yüzde 19,2’lik artış oldu. İlk altı ayda iş yeri satışlarındaki düşüşte yüzde 7 azalan ikinci el satışlar etkili oldu. İlk el satışlar da binde 5 düştü. Bu dönemde ülke genelinde 85,5 bin adet iş yeri satıldı. İş yeri satışlarının yöntemine bakıldığında ipotekli satışlarda yüzde 66,6’lık hızlı artış dikkat çekti. Diğer satışlar yüzde 7,3 düştü. TÜİK verilerine göre hazirandaki 129,9 bin adetlik konut satışı bu yılın en yüksek adedi olurken, iş yeri satışları da 16,5 bin adetle bu yılın en yüksek seviyesini gördü.

Kiralar da reel bazda düşüyor

Merkez Bankası istatistiklerine göre haziranda Konut Fiyat Endeksi aylık yüzde 2 arttı. Yıllık artış yüzde 24,5 oldu. Fakat reel olarak konut fiyatları yüzde 5,8 azaldı. Buna göre konut fiyatları son yedi aydır aralıksız olarak reel bazda düşüyor. Konut Fiyat Endeksi'ndeki yıllık reel düşüşün, Kasım 2025’teki binde 2’lik istisna dışında 2024’ün şubat ayından bu yana sürdüğü görülüyor.

Haziranda yıllık bazda yeni konut fiyat endeksi yüzde 26,87 artarken, yeni olmayan konutlardaki artış yüzde 24,03’te kaldı. Yeni kiracı endeksindeki yıllık artış yüzde 29,1 oldu. Yeni kira fiyat endeksindeki yıllık artış da bu yılın ilk çeyreğinden sonra reel bazda düşüşe geçti.

İhtiyaç ve ertelenen güçlü talep yansıyor

Kredili satışlardaki artış, faizlerde belirgin bir gerileme yaşanmamasına rağmen konut ihtiyacının ve ertelenmiş talebin güçlü olduğunu ortaya koyuyor.

İstanbul’da kira yüzde 534, konut fiyatı yüzde 319 arttı

Bu yılın ikinci çeyreğinde konut birim (metrekare) fiyatında en yüksek değer 87,3 bin TL ile İstanbul’da görüldü. 2022’nin aynı döneminde bu değer 20,8 bin TL idi. Türkiye geneli birim konut fiyatı ise 51,8 bin TL oldu.

Değerlemesi yapılan konutların birim kiralarına bakıldığında, ülke ortalamasında metrekare fiyatı 258,6 TL olurken, İstanbul’da bu değer 443,3 TL’ye çıkıyor. 2022’nin ikinci çeyreğinde İstanbul’da kira birim değeri 69,9 TL iken, Türkiye genelinde 38,1 TL idi. Buna göre son dört yılda İstanbul’da konut birim değeri yüzde 319 artarken, kira birim değeri yüzde 534 arttı.

“Konuta erişim için köprü vazifesi gördük”

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Hakan Şişik, “İnşaat firmalarımızın sunduğu vadeli ödeme planları, senetli satışlar ve esnek çözümler piyasayı canlı tutan güç oldu. Müteahhitlerin bu duruşu, konut sahibi olmak isteyen vatandaşlarımız için çok değerli bir köprü görevi görüyor.” dedi.

Deprem bölgesindeki fiyat artışı enflasyonun üzerinde

Konut Fiyat Endeksi verilerine göre 2026 yılı haziran ayında İstanbul, Ankara ve İzmir’de bir önceki aya göre sırasıyla yüzde 2,1, yüzde 1,0 ve yüzde 3,1 oranlarında artış gözlendi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 25,3, yüzde 25,5 ve yüzde 22,6 arttı.

Bölgelerin yıllık konut fiyat endeksi değişimleri incelendiğinde en yüksek yıllık artış yüzde 33,1 ile Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye bölgesinde görüldü. Bu bölgedeki artış enflasyonun üzerinde kalarak reel değerlenmeye işaret etti. Öte yandan en düşük yıllık artış yüzde 16,5 ile Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ bölgesinde gerçekleşti.