Suriyeli şirket sayısında patlama, 6 ayda 2 bin 836 şirket kuruldu

RECEP ERÇİN

Geçen yılın aynı döneminde Suriyelilerin kurduğu şirket sayısı sadece 20 idi. Bu dönemde kurulan toplam 5 bin 468 şirketin yüzde 51,8’ini Suriyeliler oluşturdu. Geçen yıl Türkiye’de en çok şirket açan ülke vatandaşları ise 109 ile İranlılardı. Türkiye’de geçen yılın ilk 6 ayında 2 bin 996 şirket kurulmuştu. Bu sene sayının yüzde 82 artarak 5 bin 400’ün üzerine çıkmasında Suriyelilerin kurduğu 2,8 binden fazla şirket etkili oldu.

Güney illerini tercih ettiler

Limited şirketler özelinde Ocak-Haziran 2026 döneminde en çok yabancı ortaklı şirket kuruluşunun 1773 ile İstanbul’da olduğu görüldü. İstanbul’u 461 ile Adana ve 427 şirket ile Kilis takip etti. Geçen yılın aynı döneminde İstanbul’da 1578 yabancı sermayeli şirket kurulmuştu. Adana’da kurulan şirket sayısı 32 ve Kilis’te kurulan şirket sayısı da 29’du. Yine güney illerimizden Mersin’de kurulan şirket sayısı geçen yıl 64 iken bu yıl ilk 6 ayda 257’ye yükseldi. Geçen yıl Şanlıurfa’da sadece 8 şirket kurulmuşken bu yıl sayı 217’ye yükseldi. Bu da Suriyelilerin genellikle güney illerimizde şirket kuruluşu gerçekleştirdiğini gösterdi.

İnşaat ve ticaret şirketleri öne çıktı

Faaliyet alanlarına bakıldığında “toptan ticaret” alanında geçen yıl 365 şirket kuruluşu yapılmışken bu yıl sayı 970’e yükseldi. Yine “bina inşaatı” amaçlı kurulan şirket sayısı 121’den 425’e yükseldi. Geçen yıl 96 adet olan “perakende ticaret için aracılık hizmetleri” faaliyet alanında kurulan şirket sayısı da bu yıl 264’e ulaştı.