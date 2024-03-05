Kozmetik Ürünler Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı
Kozmetik Ürünler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Haber Merkezi
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Değişikliğe göre, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, bu yönetmeliğin uygulanmasını göstermek amacıyla gerekli kılavuzları yayımlayacak.
Yeni yönetmelikle, kozmetik ürünlerde kullanılan bazı maddelerin listesi de güncellendi.
Kozmetik ürünlerde yasaklı maddeler listesi başlıklı tabloya ekleme yapıldı, kozmetik ürünlerin içermemesi gereken maddeler listesi de güncellendi, bazı maddeler eklendi, bazıları çıkarıldı.