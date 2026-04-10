Dev lojistik şirketi iflas etti

Kuzey Amerika merkezli lojistik devi National Road Logistics, artan maliyetler ve finansal baskılar nedeniyle iflas korumasına başvurdu.

Artan maliyetler şirketleri zorluyor

Son yıllarda düşen taşımacılık talebi ve artan operasyon maliyetleri sektörü ciddi şekilde etkiledi. Yakıt, işçilik ve sigorta giderlerindeki yükseliş şirketleri zor durumda bıraktı.

Akaryakıt fiyatları rekor kırdı

Özellikle İran krizi sonrası petrol fiyatlarında yaşanan sıçrama, dizel maliyetlerini dramatik şekilde artırdı. ABD’de bazı bölgelerde dizel fiyatları galon başına 8 doları aştı.

Küçük firmalar daha fazla risk altında

Yüksek maliyetleri müşterilere yansıtamayan küçük taşımacılık şirketleri, bu süreçten en fazla etkilenen kesim oldu. Büyük firmalar ek ücretlerle maliyetleri dengeleyebilirken küçük şirketler aynı esnekliğe sahip değil.

Borç yükü iflası tetikledi

National Road Logistics, artan borç yükünü kontrol altına almak için 6 Nisan’da iflas başvurusunda bulundu. Şirket aynı zamanda çeşitli hukuki sorunlarla da karşı karşıya kaldı. Şirketin en büyük alacaklıları arasında Sunshine Distribution, Nordstrom ve Prologis gibi önemli firmalar yer alıyor.