İzmir limanlarından konteyner yükü rekoru

İzmir’deki 4 konteyner limanında 2017 yılında elleçlenen konteyner yükünün 1 milyon 440 bin TEU'ya ulaştığı ve rekor kırıldığı bildirildi.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü verilerine göre 2017 yılında Türkiye limanlarında yükleme boşaltma yapılan konteyner miktarı, 10 milyon 10 bin TEU ile tüm zamanların zirvesine çıktı.

İzmir’deki 4 konteyner limanında da elleçlenen konteyner miktarı yaklaşık yüzde 10 artışla 1 milyon 440 bin TEU ile rekor kırdı.

Alsancak Limanı’nda 646 bin TEU, Aliağa’daki 3 konteyner limanında ise toplam 794 bin TEU konteyner elleçlendi. Dökme yüklerle birlikte Alsancak, Aliağa, Çeşme ve Dikili’deki limanlarda işlemden geçen yük miktarı ise 67 milyon 356 bin ton oldu.

Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Başkanı Yusuf Öztürk, yazılı açıklamasında, dünya ekonomisindeki olumsuz görünüm ve bölgedeki siyasi gerginliklere rağmen ticaret hareketliliğinin sevindirici olduğunu belirtti.

Bu artışı yeterli görmediklerini kaydeden Öztürk, şunları kaydetti:

"Yapılan yatırımlarla bölgemizdeki limanların konteyner elleçleme kapasiteleri 4 milyon TEU’ya ulaştı. Elleçleme miktarı ile kapasite arasındaki fark, bölgemizin büyüme imkanını bize gösteriyor. Ege sanayicisinin ve ihracatçısının ayağının dibindeki limanlar, bölgemize yeni yatırım çekilmesi için de en büyük avantaj."

Öztürk, İzmir Körfezi ve Limanı Rehabilitasyon Projesi’nin başlaması, Aliağa’daki limanların demiryolu ve karayolu bağlantıları ile üretim merkezlerine bağlanması, Kuzey Ege Çandarlı Limanı’nın çok amaçlı limanlar bölgesi olarak tasarlanmasıyla İzmir'deki limanların gücünün artacağını da bildirdi.