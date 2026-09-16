Petrol ve LNG tankerlerine siber saldırı: FBI gemilere çıktı

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ABD kıyılarına enerji taşıyan tankerlerin bilgisayar sistemlerini hedef alan siber saldırılar, küresel deniz taşımacılığında yeni bir güvenlik başlığı açtı. Ağustos ayında Avrupa yakınlarında saldırıya uğrayan en az iki gemi ABD’ye ulaştıktan sonra federal ekipler tarafından incelemeye alındı.

Petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz taşıyan gemilere yönelik saldırılar, Hürmüz ve Babülmendep gibi kritik geçişlerde fiziki güvenlik risklerinin zaten yükseldiği bir dönemde ortaya çıktı.

FBI iki tankere çıktı

ABD Sahil Güvenliği öncülüğündeki özel ekiplerde FBI görevlileri de yer aldı. Ekipler, saldırıya uğrayan iki yabancı tankeri ağustos ayında Meksika Körfezi’ne ulaşmalarının ardından incelemeye aldı.

Soruşturmada gemilerin bilgi işlem ağlarının yanı sıra operasyonel sistemlere dışarıdan erişim sağlanıp sağlanmadığı araştırılıyor.

Gemilere yönelik siber saldırının arkasında hangi ülke veya grubun bulunduğu ise henüz açıklanmadı. ABD’li yetkililer saldırıların yabancı kaynaklı olduğunu değerlendiriyor ancak soruşturma sonuçlanmış değil.

Tankerlerden biri VL Prosperity

Soruşturma kapsamındaki gemilerden birinin VL Prosperity adlı çok büyük ham petrol tankeri olduğu belirlendi. Texas’a giden yabancı bayraklı gemiye Sahil Güvenlik ve FBI ekipleri 21 Ağustos’ta çıktı.

Geminin ağının denizaşırı siber aktörler tarafından ele geçirilmiş olabileceğine ilişkin işaretler tespit edildi. VL Prosperity son olarak Texas kıyısındaki Galveston yakınlarında bulunuyordu.

Sahil Güvenliği olay nedeniyle geminin operasyonlarında aksama veya yaralanma yaşanmadığını açıkladı. Mürettebatın ve geminin karadaki operasyon ekiplerinin soruşturmayla iş birliği yaptığı bildirildi.

Siber saldırı fiziksel kazaya dönüşebilir

Modern tankerlerde navigasyon, haberleşme, yük yönetimi ve bazı operasyonel süreçler birbirine bağlı dijital sistemler üzerinden yürütülüyor. Bu nedenle siber saldırı yalnızca bilgi kaybı veya iletişim kesintisi riski taşımıyor.

Operasyonel teknolojilerin ele geçirilmesi halinde geminin seyri, yük sistemleri veya liman operasyonlarında ciddi güvenlik sorunları oluşabiliyor. ABD’nin siber güvenlik kurumları daha önce deniz taşımacılığındaki sistem ihlallerinin çarpışma, yangın, çevre kirliliği ve liman faaliyetlerinde kesinti gibi sonuçlara yol açabileceği uyarısında bulunmuştu.

İncelenen tankerlerde bu tür fiziksel bir olay meydana geldiğine ilişkin ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

Enerji savaşında yeni cephe riski

Soruşturmanın zamanlaması jeopolitik açıdan da dikkat çekiyor. Hürmüz Boğazı, Kızıldeniz ve Babülmendep çevresindeki saldırılar nedeniyle küresel petrol ve LNG taşımacılığı aylardır yüksek güvenlik riskiyle karşı karşıya bulunuyor.

ABD’li yetkililer siber saldırıların İran veya başka bir devlet bağlantılı aktör tarafından gerçekleştirilmiş olabileceği ihtimalini değerlendiriyor. Ancak saldırıların faili konusunda şu ana kadar kesin bir tespit açıklanmadı.

Yeni gelişmeyle birlikte enerji taşımacılığındaki risk yalnızca füze, İHA veya gemilere yönelik fiziki saldırılarla sınırlı kalmıyor. Tankerlerin haberleşme ve operasyon sistemlerinin uzaktan hedef alınabilmesi, petrol ve LNG sevkiyatlarında yeni bir güvenlik alanı oluşturuyor.