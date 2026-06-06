Test sürüşü yapıldı, yolculuk süresi 1.5 saate düşecek

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Türkiye’nin Avrupa’ya açılan en önemli ulaşım projelerinden biri olan Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Hattı’nda çalışmalar son aşamaya geldi. Kırklareli’nin Büyükkarıştıran beldesinde incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, hattın Türkiye’yi Avrupa demir yolu ağına yüksek standartlarda bağlayacağını söyledi.

Orta Koridor’un Avrupa kapısı güçleniyor

Bakan Uraloğlu, hafta başında Gürcistan’da gerçekleştirilen Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Hattı Tam Ölçekli Resmi Açılış Töreni’ne katıldıklarını hatırlatarak, Gürcistan kesimindeki çalışmaların tamamlanmasının Orta Koridor’un kapasitesini önemli ölçüde artıracağını belirtti.

Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Hattı’nın yalnızca bir ulaşım yatırımı olmadığını vurgulayan Uraloğlu, projenin Türkiye’yi Avrupa demir yolu sistemine entegre eden ve uluslararası ticaret koridorlarında kritik rol üstlenen stratejik bir proje olduğunu ifade etti.

Marmaray ve Bakü-Tiflis-Kars hattının tamamlayıcı halkası

Uraloğlu, hattın Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu ile başlayan ve Marmaray üzerinden Asya ile Avrupa’yı birbirine bağlayan demir yolu zincirinin son ve en önemli halkası olduğunu belirterek, Türkiye’nin küresel lojistik ağındaki konumunu güçlendireceğini söyledi.

Toplam 229 kilometre uzunluğundaki Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı’nın en büyük bölümü olan 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesiminde test sürüşü gerçekleştirildi. Avrupa Birliği IPA fonlarıyla desteklenen proje, uluslararası taşımacılık açısından büyük önem taşıyor.

Yolcu ve yük taşımacılığında büyük kazanım

Proje kapsamında 31 köprü, 8 aç-kapa tünel, 61 üstgeçit, 53 altgeçit ve 175 menfez inşa edildi. Toplam 353 kilometrelik ray döşeme işlemi tamamlanırken, elektrifikasyon ve sinyalizasyon çalışmalarında da sona yaklaşıldı.

Hattın tamamlanmasıyla Halkalı-Kapıkule arasındaki yolcu seyahat süresi 4 saatten 1,5 saate düşecek. Yük taşımacılığında ise süre 8,5 saatten 3,5 saate inecek. Ayrıca yıllık yolcu kapasitesinin 600 binden 3 milyona, yük taşıma kapasitesinin ise 1,5 milyon tondan 9,5 milyon tona yükselmesi hedefleniyor.

Kapıkule’de lojistik trafik daha hızlı yönetilecek

Kapıkule Gar Sahası’nda yürütülen çalışmalarla uluslararası yük trenlerinin oluşturduğu yoğunluğun azaltılması ve gümrük işlemlerinin hızlandırılması planlanıyor. Yeni düzenlemelerin Avrupa’ya yönelik lojistik akışı daha verimli hale getirmesi bekleniyor.

Ispartakule-Halkalı etabı da bu yıl açılacak

Bakan Uraloğlu, 69 kilometrelik Ispartakule-Çerkezköy etabında çalışmaların sürdüğünü, Ispartakule’yi Halkalı’ya bağlayacak yaklaşık 7 kilometrelik son bölümde ise yapım faaliyetlerinin tamamlanmak üzere olduğunu açıkladı. Söz konusu kesimin de yıl içerisinde hizmete alınması planlanıyor.

Uraloğlu, Ankara-İzmir, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep, Yerköy-Kayseri, Kırıkkale-Çorum ve Karaman-Ulukışla hızlı tren projelerinde çalışmaların devam ettiğini belirtti. Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Projesi, Zengezur Koridoru bağlantıları ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerindeki demir yolu hattıyla Türkiye’nin uluslararası lojistik merkez olma hedefinin güçlendirileceğini ifade etti.