Mersin tarımında girdi fiyatları endişe yaratıyor
Küresel ölçekte artan tarımsal girdi fiyatları, yalnızca üreticiyi değil tüketiciyi de doğrudan etkiliyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) uyarılarına göre çiftçinin artan maliyet yükü, önümüzdeki süreçte gıda fiyatlarına da yansıyacak. Bu küresel tablo, Türkiye’de ve özellikle tarımın önemli merkezlerinden biri olan Mersin’de daha somut hissediliyor.
Gübre, mazot ve diğer temel tarımsal girdilerde yaşanan fiyat artışları, üreticinin belini bükmeye devam ediyor. Mersin’de üretim yapan çiftçiler, artan maliyetler karşısında üretimi sürdürmekte zorlanıyor. Sektör temsilcileri de bu durumun uzun vadede hem üretimi hem de gıda arzını olumsuz etkileyeceği uyarısında bulunuyor.
Mersin Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz, yaşanan sürecin sadece yerel değil, küresel bir sorun olduğuna dikkat çekerek, “Bugün dünyada yaşanan maliyet artışları doğrudan üretime yansıyor. Gübre ve mazot fiyatları başta olmak üzere tüm girdiler ciddi şekilde yükseldi. Bu durum sadece çiftçiyi değil, sofradaki tüketiciyi de etkiliyor.
FAO’nun da belirttiği gibi bu maliyet artışları gıda fiyatlarını kaçınılmaz olarak yukarı çekecek” dedi. Desteklerin zamanında ödenmesinin hayati önem taşıdığını vurgulayan Yılmaz, böyle bir dönemde çiftçinin desteklenmesi gerekirken 2025 üretim yılına ait desteklerin dahi gecikmeli ödenmesi üreticiyi daha da zorladığını söyledi. Yılmaz, üretimin sürdürülebilirliği için desteklerin zamanında ve yeterli düzeyde verilmesinin şart olduğunu ifade etti.
“Çiftçi artık maliyet hesabı yapamaz hale geldi”
Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin ise sahadaki tabloyu özetleyerek, “Çiftçi artık maliyet hesabı yapamaz hale geldi. Gübreyi azaltarak, ilacı kısarak üretim yapmaya çalışıyor. Bu da verimi düşürüyor. Yani bugün maliyetten kaçalım derken, yarın daha büyük kayıplarla karşı karşıya kalabiliriz. Mersin tarımsal üretimde stratejik bir şehir. Burada yaşanan her sorun zincirleme şekilde tüm ülkeye yansır. Çünkü Mersin sadece kendisi için değil Türkiye için üretim yapıyor” dedi.
Mersin’de aktif olarak üretim yapan çiftçi Mustafa Aslan da artan maliyetlerin sahadaki etkisini şu sözlerle anlattı: “Geçen yıla göre neredeyse iki katına çıkan girdiler var. Mazot ayrı dert, gübre ayrı dert. Ürünü yetiştiriyoruz ama maliyeti kurtarmak her geçen gün zorlaşıyor. Destekler geç geldiğinde biz borçla üretim yapmış oluyoruz.”