Mersin tarımında girdi fiyatları endişe yaratıyor

Gübre, mazot ve di­ğer temel tarımsal girdilerde ya­şanan fiyat artışları, üreticinin belini bükmeye devam ediyor. Mersin’de üretim yapan çiftçi­ler, artan maliyetler karşısın­da üretimi sürdürmekte zorla­nıyor. Sektör temsilcileri de bu durumun uzun vadede hem üre­timi hem de gıda arzını olum­suz etkileyeceği uyarısında bu­lunuyor.

Mersin Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz, yaşanan sürecin sadece yerel değil, kü­resel bir sorun olduğuna dikkat çekerek, “Bugün dünyada yaşa­nan maliyet artışları doğrudan üretime yansıyor. Gübre ve ma­zot fiyatları başta olmak üzere tüm girdiler ciddi şekilde yük­seldi. Bu durum sadece çiftçi­yi değil, sofradaki tüketiciyi de etkiliyor.

FAO’nun da belirttiği gibi bu maliyet artışları gıda fi­yatlarını kaçınılmaz olarak yu­karı çekecek” dedi. Desteklerin zamanında ödenmesinin hayati önem taşıdığını vurgulayan Yıl­maz, böyle bir dönemde çiftçi­nin desteklenmesi gerekirken 2025 üretim yılına ait destek­lerin dahi gecikmeli ödenme­si üreticiyi daha da zorladığını söyledi. Yılmaz, üretimin sür­dürülebilirliği için desteklerin zamanında ve yeterli düzeyde verilmesinin şart olduğunu ifa­de etti.

“Çiftçi artık maliyet hesabı yapamaz hale geldi”

Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin ise sahadaki tablo­yu özetleyerek, “Çiftçi artık ma­liyet hesabı yapamaz hale geldi. Gübreyi azaltarak, ilacı kısarak üretim yapmaya çalışıyor. Bu da verimi düşürüyor. Yani bugün maliyetten kaçalım derken, ya­rın daha büyük kayıplarla karşı karşıya kalabiliriz. Mersin ta­rımsal üretimde stratejik bir şehir. Burada yaşanan her so­run zincirleme şekilde tüm ül­keye yansır. Çünkü Mersin sa­dece kendisi için değil Türkiye için üretim yapıyor” dedi.

Mersin’de aktif olarak üretim yapan çiftçi Mustafa Aslan da artan maliyetlerin sahadaki et­kisini şu sözlerle anlattı: “Geçen yıla göre neredeyse iki katına çı­kan girdiler var. Mazot ayrı dert, gübre ayrı dert. Ürünü yetiştiri­yoruz ama maliyeti kurtarmak her geçen gün zorlaşıyor. Des­tekler geç geldiğinde biz borçla üretim yapmış oluyoruz.”