Mobilyacıdan stratejik Avrupa hamlesi: Hedefte İtalyan marka satın alımı var
Zeren Grup Holding bünyesine girdikten sonra yeniden yapılanma sürecine giren Alfemo, 5 yıllık stratejik planında üst segment büyüme ve Avrupa açılımını merkeze aldı. Alfemo Genel Müdürü Tolga Kaya, şirketin orta vadeli hedefleri arasında bir İtalyan marka satın alımının da yer aldığını açıkladı.
Başak Nur GÖKÇAM
İstanbul Mobilya Fuarı kapsamında DÜNYA Gazetesi’ne konuşan Alfemo Genel Müdürü Tolga Kaya, şirketin 2026 ve sonrasına yönelik büyüme stratejisinde ihracat, mağaza yatırımları, sürdürülebilirlik ve marka konumlandırmasının birlikte ilerlediğini söyledi.
Kaya, Avrupa pazarına girişte klasik ihracat modelinin yeterli olmadığını belirterek, “Avrupa’ya mal satmak başka bir şey, Avrupa’dan bir marka alıp o pazara o kimlikle girmek bambaşka bir model. Orta vadede böyle bir stratejik satın alma hedefimiz var. İtalyan üst segment bir marka gündemimizde” dedi.
Alfemo’nun ihracat payını kademeli olarak artırmayı hedeflediklerini belirten Kaya, 2026 sonuna kadar yurt içi– yurt dışı satış dengesinin yüzde 80 yurt içi – yüzde 20 yurt dışı seviyesine taşınmasının planlandığını ifade etti. İhracatta monobrand mağaza modelinden ziyade zincir mağaza yapıları ve grup iş birliklerine odaklanacaklarını vurgulayan Kaya, “Tek tek mağaza açmak her ülkede verimli sonuç vermiyor. Zincirlerle ve gruplarla çalışmak daha sürdürülebilir bir model sunuyor” diye konuştu.
Londra yatırımı 2026’da
Alfemo’nun yurt dışı mağaza yatırımları kapsamında Londra’da mağaza açma planı da netleşti. Kaya, Londra yatırımının 2026 yılında tamamlanmasının hedeflendiğini belirterek, proje için 3–4 milyon dolarlık bir bütçenin planlandığını söyledi. Yatırımın iştirak modeliyle ya da franchise ortaklığıyla hayata geçirilebileceğini ifade eden Kaya, nihai model üzerinde çalışmaların sürdüğünü kaydetti.
Türkiye genelinde büyüme stratejisinin de devam ettiğini aktaran Kaya, yıl başında 55 olan mağaza sayısının 85’e çıktığını, 2026 sonuna kadar bu sayının 110 mağazaya ulaşmasının hedeflendiğini söyledi. Yurt dışındaki mağaza sayısının ise 10’dan 20’ye çıkarılması planlanıyor.
Yerli üretim ve iç tedarik modeli
Alfemo’nun üretim yapısında yüzde 100 yerli tedarik modeliyle çalışldığının altını çizen Kaya, suntadan MDF’ye, döşeme kumaşlarından metal ve plastik aksama kadar tüm girdilerin yurt içinden sağlandığını söyledi. “Tamamı yerli ve milli üretim modeliyle çalışıyoruz. Dışa bağımlı bir tedarik yapımız yok” dedi.
Kaya, Alfemo’nun 5 yıllık yol haritasını şu başlıklarla özetledi:
1. YIL: Değişim ve dönüşüm
2. YIL: Organizasyonel yapılanma ve iç büyüme
3. YIL: Yurt içi ve yurt dışı büyümenin paralel ilerlemesi
4. YIL: Stratejik marka satın alımı (Avrupa/İtalya odaklı)
5. YIL: Segment yükseltme ve küresel marka konumlandırması
Bu süreçte Alfemo’nun orta segment konumunu korurken ürün gamını kademeli olarak üst segmente doğru taşıyacağını ifade eden Kaya, marka mimarisinin ise çok katmanlı bir yapıya dönüştürüleceğini söyledi
Çatı-GES yatırımıyla enerji bağımsızlığı
Alfemo, üretimde sürdürülebilirlik yatırımlarını hızlandırıyor. Fabrika çatısına kurulacak Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesi için 2.5 milyon dolar seviyesinde yatırım planlanıyor. 2MW kurulu gücün planlandığı GES ile tesisin tüm enerji ihtiyacı yenilenebilir kaynaklardan sağlanabilecek. Fazla gelen üretim ise şebekeye geri satış potansiyeli doğurabilir. Proje tamamlandığında Alfemo, kendi enerjisini üreten entegre üretim tesisine sahip olacak.
Avrupa stratejisi: Marka satın alma modeli
Alfemo’nun Avrupa büyüme planının klasik ihracat yaklaşımından farklı bir model üzerine kurulduğuna dikkat çeken Alfemo Genel Müdürü Tolga Kaya, “İtalyan üst segment marka satın alımı, Avrupa algısını içeriden kırma stratejisi, üst segmentte konumlanma, Avrupa tüketicisine Avrupa markası kimliğiyle erişim, tasarım ve marka algısı odaklı büyüme modeli stratejisiyle Avrupa pazarında doğrudan rekabet yerine marka tabanlı bir giriş modelini hedefliyoruz” dedi.