Mobilyacıdan stratejik Avrupa hamlesi: Hedefte İtalyan marka satın alımı var

Başak Nur GÖKÇAM

İstanbul Mobilya Fuarı kapsamında DÜNYA Ga­zetesi’ne konuşan Alfe­mo Genel Müdürü Tolga Ka­ya, şirketin 2026 ve sonrasına yönelik büyüme stratejisin­de ihracat, mağaza yatırımla­rı, sürdürülebilirlik ve marka konumlandırmasının birlikte ilerlediğini söyledi.

Kaya, Av­rupa pazarına girişte klasik ih­racat modelinin yeterli olma­dığını belirterek, “Avrupa’ya mal satmak başka bir şey, Av­rupa’dan bir marka alıp o paza­ra o kimlikle girmek bambaş­ka bir model. Orta vadede böyle bir stratejik satın alma hedefi­miz var. İtalyan üst segment bir marka gündemimizde” dedi.

Alfemo’nun ihracat payını kademeli olarak artırmayı he­deflediklerini belirten Kaya, 2026 sonuna kadar yurt içi– yurt dışı satış dengesinin yüzde 80 yurt içi – yüzde 20 yurt dışı seviyesine taşınmasının plan­landığını ifade etti. İhracatta monobrand mağaza modelin­den ziyade zincir mağaza yapı­ları ve grup iş birliklerine odak­lanacaklarını vurgulayan Ka­ya, “Tek tek mağaza açmak her ülkede verimli sonuç vermi­yor. Zincirlerle ve gruplarla ça­lışmak daha sürdürülebilir bir model sunuyor” diye konuştu.

Londra yatırımı 2026’da

Alfemo’nun yurt dışı ma­ğaza yatırımları kapsamında Londra’da mağaza açma planı da netleşti. Kaya, Londra yatı­rımının 2026 yılında tamam­lanmasının hedeflendiğini be­lirterek, proje için 3–4 milyon dolarlık bir bütçenin planlan­dığını söyledi. Yatırımın işti­rak modeliyle ya da franchise ortaklığıyla hayata geçirilebi­leceğini ifade eden Kaya, nihai model üzerinde çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Türkiye genelinde büyüme stratejisinin de devam ettiği­ni aktaran Kaya, yıl başında 55 olan mağaza sayısının 85’e çıktığını, 2026 sonuna kadar bu sayının 110 mağazaya ulaş­masının hedeflendiğini söyle­di. Yurt dışındaki mağaza sa­yısının ise 10’dan 20’ye çıka­rılması planlanıyor.

Yerli üretim ve iç tedarik modeli

Alfemo’nun üretim yapısın­da yüzde 100 yerli tedarik mo­deliyle çalışldığının altını çi­zen Kaya, suntadan MDF’ye, döşeme kumaşlarından metal ve plastik aksama kadar tüm girdilerin yurt içinden sağlan­dığını söyledi. “Tamamı yerli ve milli üretim modeliyle çalı­şıyoruz. Dışa bağımlı bir teda­rik yapımız yok” dedi.

Kaya, Alfemo’nun 5 yıllık yol haritasını şu başlıklarla özetledi:

1. YIL: Değişim ve dönüşüm

2. YIL: Organizasyonel ya­pılanma ve iç büyüme

3. YIL: Yurt içi ve yurt dışı büyümenin paralel ilerlemesi

4. YIL: Stratejik marka satın alımı (Avrupa/İtalya odaklı)

5. YIL: Segment yükseltme ve küresel marka konumlan­dırması

Bu süreçte Alfemo’nun orta segment konumunu korurken ürün gamını kademeli olarak üst segmente doğru taşıyacağını ifa­de eden Kaya, marka mimarisi­nin ise çok katmanlı bir yapıya dönüştürüleceğini söyledi

Çatı-GES yatırımıyla enerji bağımsızlığı

Alfemo, üretimde sürdürülebilirlik yatırımlarını hızlandırıyor. Fabrika çatısına kurulacak Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesi için 2.5 milyon dolar seviyesinde yatırım planlanıyor. 2MW kurulu gücün planlandığı GES ile tesisin tüm enerji ihtiyacı yenilenebilir kaynaklardan sağlanabilecek. Fazla gelen üretim ise şebekeye geri satış potansiyeli doğurabilir. Proje tamamlandığında Alfemo, kendi enerjisini üreten entegre üretim tesisine sahip olacak.

Avrupa stratejisi: Marka satın alma modeli

Alfemo’nun Avrupa büyüme planının klasik ihracat yaklaşımından farklı bir model üzerine kurulduğuna dikkat çeken Alfemo Genel Müdürü Tolga Kaya, “İtalyan üst segment marka satın alımı, Avrupa algısını içeriden kırma stratejisi, üst segmentte konumlanma, Avrupa tüketicisine Avrupa markası kimliğiyle erişim, tasarım ve marka algısı odaklı büyüme modeli stratejisiyle Avrupa pazarında doğrudan rekabet yerine marka tabanlı bir giriş modelini hedefliyoruz” dedi.