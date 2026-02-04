Suudi Arabistan’la 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi

Mehmet H. GÜLEL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncü­lüğünde 3-4 Şubat tarihle­rinde Suudi Arabistan ve Mısır’a gerçekleştirilen resmi ziyaret kapsamında Dış Ekonomik İlişki­ler Kurulu’nun (DEİK) ilk durağı Riyad’da düzenlenen Suudi Ara­bistan-Türkiye Yatırım Formu oldu.

DEİK ve Invest Saudi orga­nizasyonunda düzenlenen Suudi Arabistan- Türkiye Yatırım Foru­mu, Suudi Arabistan Yatırım Ba­kanı Khalid Al-Falih, Ticaret Ba­kanı Prof. Dr. Ömer Bolat, DEİK Başkanı Nail Olpak, Ticaret Ba­kan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, DEİK/Türkiye-Suudi Arabistan İş Konseyi Başkanı Haşim Süngü, Suudi Arabistan–Türkiye İş Kon­seyi Başkanı Sami Mohammed Al-Osaimi ve iki ülkeden 700’den fazla iş insanı katıldı. Türkiye’den 230 katılımcı katıldı.

İlişkiler, ticareti üst seviyeye taşıdı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, formda yaptığı konuşmada Cum­hurbaşkanı Recep Tayyip Erdo­ğan’ın Suudi Arabistan ziyareti­nin her iki ülkenin gerek bakan­lıkları gerek iş dünyası kuruluşları arasında çok sayıda anlaşmaların imzalanmasına sahne olacağını söyledi. Bolat, “Liderlerimizin iki ülke arasındaki ticaret hacmini kısa vadede 10 milyar dolara, uzun vadede de 30 milyar dolara çıkar­ma hedefleri sabit. 2026’nın 10 milyar dolar hedefini gerçekleş­tireceğimiz yıl olmasını temenni ediyorum” dedi.

Bu buluşmanın Suudi Arabistan ve Türkiye’de iş insanları arasında gerçekleştir­dikleri en yoğun katılımlı etkinlik olduğunu dile getiren Bolat, son yıllarda her iki ülkenin liderleri arasındaki dostluğun ve yakın ça­lışmaların Türkiye ve Suudi Ara­bistan arasındaki ilişkileri siyasi, ekonomik, savunma sanayisi, ti­caret, ulaştırma, enerji ve birçok alanda üst seviyeye taşıdığını an­lattı.

“Gazze ve Ukrayna’yı birlikte imar edelim”

Suudi Arabistan’ın hem enerji hem de müteahhitlik alanlarında Türkiye için büyük önem arz et­tiğini belirten Bolat, “Türk müte­ahhitleri Suudi Arabistan’da 434 proje tamamladı. 32,5 milyar do­lardır projeleri tamamladılar. Ye­ni dönemde de Suudi Arabistan’ın gerek 2030 Kalkınma Vizyon pro­jeleri gerekse 2030 Expo Riyad’ın Suudi Arabistan’da yapılacak ol­ması, aynı şekilde 2034’te Dün­ya Futbol Şampiyonasına Suu­di Arabistan’ın ev sahipliği yapa­cak olması müteahhitlik ve inşaat sektöründe çok büyük ve önem­li projelerin ortak işbirliğiyle ya­pılacağını göstermektedir. 4İki ül­ke arasındaki ticaret hacminin 8,6 milyar doları aştı İki ülke arasında ticareti ve enerji işbirliğini artır­mayı, ulaştırma koridorlarını ge­nişletmeyi ve iyileştirmeyi, ulus­lararası doğrudan yatırımların her iki ülkede artmasını sağlama­yı hedefliyoruz. Savunma sanayi­sinde de Türkiye-Suudi Arabistan işbirliği gerek tedarik gerekse or­tak üretim alanında hızlanmakta.”

“Türkiye-Suudi Arabistan it­tifakı daha birçok projede, işbir­liklerinde ve savunma sanayisin­de büyük işler başaracaktır” di­yen Bolat, iki ülkenin Gazze’nin ve Ukrayna’nın yeniden imarı ile diğer üçüncü ülkelerde önemli iş­birliklerine imza atabileceğini al­tını çizdi.

DEİK’ten Türkiye’ye yatırım çağrısı

DEİK Başkanı Nail Olpak da Su­udi Arabistan’da 800’ün üzerin­de Türk firmasının faaliyet gös­terdiğini belirterek, “Bu bizim için son derece önemli. İkili ticareti­miz 8 milyar doları geçti. İlk he­def 10 milyar dolar, sonraki hedef 30 milyar dolar.

Türkiye-Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Serbest Ticaret Anlaşmasının sonuçlan­ması bu rakamı daha yukarılara çekecektir” dedi. Ticari ilişkile­rin yanı sıra müteahhitlik dahil ol­mak üzere tüm sektörlerin ele alı­nacağını dile getiren Olpak, şöy­le devam etti: “Suudi Arabistan’ın Vizyon 2030 ve sonrasına ilişkin projelerinin son derece önemli. İlişkilerin gelişmesinde finansın ve bankacılığın rolü büyük. Küre­sel ekonomide belirsizliklerin ve öngörülemezliğin arttığı bir sü­reci yaşıyoruz.

Böyle bir sürecin en önemli stratejisi ‘güvenilir or­taklarla daha fazla birlikte olmak­tır’. Bu noktada Türkiye ve Suu­di Arabistan birbirleriyle dostluğa ve güvene sahip iki ülke. Elbette hem ticaretimizi hem de yatırım­larımızı bu çerçeve içerisinde gö­türmemiz gerekiyor. Suudi Ara­bistanlı iş dünyası dostlarımızı güzel ülkemizdeki yatırım imkan­larından daha fazla faydalanmaya davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Türkiye’deki yatırımlarımız 2 milyar doları geçti”

Suudi Arabistan Yatırım Baka­nı Halid bin el-Falih, Suudi Ara­bistan’ın Türkiye’deki yatırım­larının 2 milyar doları geçtiğini söyledi. Falih, Suudi Arabistan’da faaliyet gösteren Türk şirket sa­yısının hızla arttığını kaydede­rek, “Bu durum iki ülke arasında­ki işbirliğinin ve ticari ilişkilerin ne kadar büyüdüğünü, nereye git­tiğini ve nasıl bir potansiyel taşı­dığını gösteriyor” dedi. Türkiye ve Sudi Arabistan’ın Orta Doğu bölgesinde ve doğu ile batı ara­sında iki önemli ekonomi olarak öne çıktığını belirterek, “Ortaklı­ğımızı önümüzdeki üç yılda daha genişletmek istiyoruz. Özellikle karşılıklı yatırım konusunda ge­lişim görmek istiyoruz” ifadeleri­ni kullandı.

“Stratejik projelerin bir parçası haline geldik"

DEİK/Türkiye-Suudi Arabistan İş Konseyi Başkanı Haşim Süngü, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında güçlü bir ilişkinin bulunduğunu söyledi. Süngü, “Suudi Arabistan pazarında faaliyet gösteren 5 bin 600’den fazla Türk şirketi bulunmaktadır. Bu sayı birkaç yıl önce yalnızca yaklaşık 3 bin 500 civarındaydı. Bu hızlı artış bir tesadüf değil; karşılıklı güvenin ve net bir vizyonun sonucudur.

Yatırım ve uygulama alanında ise Türk şirketleri genelinde altyapı, inşaat ve mega projeler başta olmak üzere 25 milyar doları aşan projelere imza atmıştır. Suudi Arabistan’ın Vizyon 2030 kapsamındaki stratejik projelerin bir parçasıyız. Bu bizim için yeni bir deneyim değil; gurur duyduğumuz güçlü bir geçmişe dayanmaktadır” açıklaması yaptı.

Türk müteahhitlerden milyar dolarlık anlaşma

Forumda Etkinlikte Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) ile Suudi Arabistan’da inşaat ve müteahhitlik sektörünü düzenleyen, geliştiren ve temsil eden resmi kamu otoritesi Saudi Contractors Authority arasında anlaşma imzalandı. Anlaşmanın detayları hakkında bilgi verilmezken, bu anlaşmanın büyüklüğünün milyar dolarları bulacağı tahmin ediliyor. Anlaşma ile Suudi Arabistan’da 32,5 milyar dolar değerinde 434 proje tamamlayan Türk müteahhitlerinin, 2 milyar dolar değerindeki yeni yatırımlarda daha aktif rol alması bekleniyor.