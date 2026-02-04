Suudi Arabistan’la 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi
Suudi Arabistan- Türkiye Yatırım Forumu’nda konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ülkeler arasındaki ticaret hacmini uzun vadede 30 milyar dolara çıkarma hedeflerinin sabit olduğunu belirterek, 2026 hedefini ise 10 milyar dolar olarak açıkladı.
Mehmet H. GÜLEL
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde 3-4 Şubat tarihlerinde Suudi Arabistan ve Mısır’a gerçekleştirilen resmi ziyaret kapsamında Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun (DEİK) ilk durağı Riyad’da düzenlenen Suudi Arabistan-Türkiye Yatırım Formu oldu.
DEİK ve Invest Saudi organizasyonunda düzenlenen Suudi Arabistan- Türkiye Yatırım Forumu, Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Khalid Al-Falih, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, DEİK Başkanı Nail Olpak, Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, DEİK/Türkiye-Suudi Arabistan İş Konseyi Başkanı Haşim Süngü, Suudi Arabistan–Türkiye İş Konseyi Başkanı Sami Mohammed Al-Osaimi ve iki ülkeden 700’den fazla iş insanı katıldı. Türkiye’den 230 katılımcı katıldı.
İlişkiler, ticareti üst seviyeye taşıdı
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, formda yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suudi Arabistan ziyaretinin her iki ülkenin gerek bakanlıkları gerek iş dünyası kuruluşları arasında çok sayıda anlaşmaların imzalanmasına sahne olacağını söyledi. Bolat, “Liderlerimizin iki ülke arasındaki ticaret hacmini kısa vadede 10 milyar dolara, uzun vadede de 30 milyar dolara çıkarma hedefleri sabit. 2026’nın 10 milyar dolar hedefini gerçekleştireceğimiz yıl olmasını temenni ediyorum” dedi.
Bu buluşmanın Suudi Arabistan ve Türkiye’de iş insanları arasında gerçekleştirdikleri en yoğun katılımlı etkinlik olduğunu dile getiren Bolat, son yıllarda her iki ülkenin liderleri arasındaki dostluğun ve yakın çalışmaların Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki ilişkileri siyasi, ekonomik, savunma sanayisi, ticaret, ulaştırma, enerji ve birçok alanda üst seviyeye taşıdığını anlattı.
“Gazze ve Ukrayna’yı birlikte imar edelim”
Suudi Arabistan’ın hem enerji hem de müteahhitlik alanlarında Türkiye için büyük önem arz ettiğini belirten Bolat, “Türk müteahhitleri Suudi Arabistan’da 434 proje tamamladı. 32,5 milyar dolardır projeleri tamamladılar. Yeni dönemde de Suudi Arabistan’ın gerek 2030 Kalkınma Vizyon projeleri gerekse 2030 Expo Riyad’ın Suudi Arabistan’da yapılacak olması, aynı şekilde 2034’te Dünya Futbol Şampiyonasına Suudi Arabistan’ın ev sahipliği yapacak olması müteahhitlik ve inşaat sektöründe çok büyük ve önemli projelerin ortak işbirliğiyle yapılacağını göstermektedir. 4İki ülke arasındaki ticaret hacminin 8,6 milyar doları aştı İki ülke arasında ticareti ve enerji işbirliğini artırmayı, ulaştırma koridorlarını genişletmeyi ve iyileştirmeyi, uluslararası doğrudan yatırımların her iki ülkede artmasını sağlamayı hedefliyoruz. Savunma sanayisinde de Türkiye-Suudi Arabistan işbirliği gerek tedarik gerekse ortak üretim alanında hızlanmakta.”
“Türkiye-Suudi Arabistan ittifakı daha birçok projede, işbirliklerinde ve savunma sanayisinde büyük işler başaracaktır” diyen Bolat, iki ülkenin Gazze’nin ve Ukrayna’nın yeniden imarı ile diğer üçüncü ülkelerde önemli işbirliklerine imza atabileceğini altını çizdi.
DEİK’ten Türkiye’ye yatırım çağrısı
DEİK Başkanı Nail Olpak da Suudi Arabistan’da 800’ün üzerinde Türk firmasının faaliyet gösterdiğini belirterek, “Bu bizim için son derece önemli. İkili ticaretimiz 8 milyar doları geçti. İlk hedef 10 milyar dolar, sonraki hedef 30 milyar dolar.
Türkiye-Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Serbest Ticaret Anlaşmasının sonuçlanması bu rakamı daha yukarılara çekecektir” dedi. Ticari ilişkilerin yanı sıra müteahhitlik dahil olmak üzere tüm sektörlerin ele alınacağını dile getiren Olpak, şöyle devam etti: “Suudi Arabistan’ın Vizyon 2030 ve sonrasına ilişkin projelerinin son derece önemli. İlişkilerin gelişmesinde finansın ve bankacılığın rolü büyük. Küresel ekonomide belirsizliklerin ve öngörülemezliğin arttığı bir süreci yaşıyoruz.
Böyle bir sürecin en önemli stratejisi ‘güvenilir ortaklarla daha fazla birlikte olmaktır’. Bu noktada Türkiye ve Suudi Arabistan birbirleriyle dostluğa ve güvene sahip iki ülke. Elbette hem ticaretimizi hem de yatırımlarımızı bu çerçeve içerisinde götürmemiz gerekiyor. Suudi Arabistanlı iş dünyası dostlarımızı güzel ülkemizdeki yatırım imkanlarından daha fazla faydalanmaya davet ediyoruz” şeklinde konuştu.
“Türkiye’deki yatırımlarımız 2 milyar doları geçti”
Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Halid bin el-Falih, Suudi Arabistan’ın Türkiye’deki yatırımlarının 2 milyar doları geçtiğini söyledi. Falih, Suudi Arabistan’da faaliyet gösteren Türk şirket sayısının hızla arttığını kaydederek, “Bu durum iki ülke arasındaki işbirliğinin ve ticari ilişkilerin ne kadar büyüdüğünü, nereye gittiğini ve nasıl bir potansiyel taşıdığını gösteriyor” dedi. Türkiye ve Sudi Arabistan’ın Orta Doğu bölgesinde ve doğu ile batı arasında iki önemli ekonomi olarak öne çıktığını belirterek, “Ortaklığımızı önümüzdeki üç yılda daha genişletmek istiyoruz. Özellikle karşılıklı yatırım konusunda gelişim görmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.
“Stratejik projelerin bir parçası haline geldik"
DEİK/Türkiye-Suudi Arabistan İş Konseyi Başkanı Haşim Süngü, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında güçlü bir ilişkinin bulunduğunu söyledi. Süngü, “Suudi Arabistan pazarında faaliyet gösteren 5 bin 600’den fazla Türk şirketi bulunmaktadır. Bu sayı birkaç yıl önce yalnızca yaklaşık 3 bin 500 civarındaydı. Bu hızlı artış bir tesadüf değil; karşılıklı güvenin ve net bir vizyonun sonucudur.
Yatırım ve uygulama alanında ise Türk şirketleri genelinde altyapı, inşaat ve mega projeler başta olmak üzere 25 milyar doları aşan projelere imza atmıştır. Suudi Arabistan’ın Vizyon 2030 kapsamındaki stratejik projelerin bir parçasıyız. Bu bizim için yeni bir deneyim değil; gurur duyduğumuz güçlü bir geçmişe dayanmaktadır” açıklaması yaptı.
Türk müteahhitlerden milyar dolarlık anlaşma
Forumda Etkinlikte Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) ile Suudi Arabistan’da inşaat ve müteahhitlik sektörünü düzenleyen, geliştiren ve temsil eden resmi kamu otoritesi Saudi Contractors Authority arasında anlaşma imzalandı. Anlaşmanın detayları hakkında bilgi verilmezken, bu anlaşmanın büyüklüğünün milyar dolarları bulacağı tahmin ediliyor. Anlaşma ile Suudi Arabistan’da 32,5 milyar dolar değerinde 434 proje tamamlayan Türk müteahhitlerinin, 2 milyar dolar değerindeki yeni yatırımlarda daha aktif rol alması bekleniyor.