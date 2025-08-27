2. El oto pazarının trendleri belli oldu: İşte 2025’in en çok satan segment, marka ve modelleri!

Çevrim içi ikinci el araç platformu VavaCars, 2025’in Ocak–Temmuz dönemine ilişkin satış verilerini açıkladı. Rakamlar, 2,9 milyondan fazla aracın el değiştirdiğini ve ikinci el pazarının en çok C segment etrafında şekillendiğini ortaya koydu.

C segment zirvede

Yılın ilk 7 ayında satışların yüzde 50,8’ini C segment, yüzde 29,2’sini B segment, yüzde 12,7’sini ise D segment oluşturdu. Renault, Volkswagen, Hyundai ve Fiat en çok satış yapan markalar olarak öne çıktı.

Segmentlere göre en çok satılan modeller

B Segment: Renault Clio, Hyundai i20, Volkswagen Polo

C Segment: Fiat Egea, Renault Megane, Toyota Corolla, Ford Focus

D Segment: Volkswagen Passat, BMW 3 Serisi, Skoda Superb

C segment modeller, yakıt ekonomisi ve geniş iç hacmi ile özellikle ailelerin tercihleri arasında öne çıkarken; D segment araçlarda konfor, performans ve prestij arayışı belirleyici oldu.

SUV modellerde yükseliş

SUV segmentinde satışlar yükselişini sürdürdü. En çok satılan SUV modeli Nissan Qashqai olurken, onu Dacia Duster, Volkswagen Tiguan ve Peugeot 3008 izledi.