VavaCars: İkinci el araç fiyatları kasımda yatay seyretti

VavaCars’ın VavaAI Fiyat Endeksi’ne göre ikinci el araç fiyatları kasımda yüzde 0,2 arttı; bazı segmentlerde ise geri çekilmeler yaşanarak fiyat baskısının sürdüğü görüldü.

Aynı dönemde yıllık enflasyon yüzde 31,07, dolar kuru yüzde 22,5, euro ise yüzde 34,1 yükseldi. 2025 genelinde ise ikinci el araç fiyatları toplamda yüzde 18,2 arttı; bu süreçte enflasyon yüzde 29,7, dolar yüzde 20, euro ise yüzde 33,4 artış kaydetti.

Sıfır araç kampanyaları ikinci eli baskılıyor

Sıfır kilometre araçlardaki kampanyalar ve üreticilerin sunduğu takas desteklerinin kısa vadede ikinci el fiyatlarını aşağı yönde etkilediği belirtilen raporda, tüketici talebinin daha dengeli ve rasyonel bir seviyeye oturduğu ifade edildi.

VavaCars Ticari Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, kasım verilerinin ikinci el piyasasında yılın son çeyreği itibarıyla belirgin bir düzeltme dinamiğine işaret ettiğini söyledi.

Gözelekli şunları kaydetti:

“Sıfır araç üreticilerinin kampanyaları ve takas destekleri, ikinci el fiyatlarını özellikle kısa vadede aşağı yönlü etkiledi. Bu baskı ilk olarak 2023–2025 model yıllarında hissedildi, ardından 2019–2022 yıllarına yayıldı. Bazı yeni model gruplarında fiyatlar ağustos seviyelerine kadar geriledi. Genel endekste fiyatların çok sınırlı artışla kapanması da bu trendi doğruluyor.”