Stellantis 72 binden fazla aracını geri çağırıyor

Hollanda merkezli çok uluslu otomotiv devi Stellantis, ABD'li alt markası Ram Trucks'ın araçlarını arıza nedeniyle geri çağırdı.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre, arıza Ram modellerindeki gösterge ekranını etkileyen bir yazılım hatasından kaynaklandı.

Bu kapsamda 72 bin 509 Ram aracın inceleneceği öğrenilirken, aniden kararan gösterge panelinin sürücüler için tehdit oluşturabileceği belirtildi.

ABD'de üretim yapan Chrysler ve Ram markalarının çatı şirketi olan Avrupa devi Stellantis, geri çağırma ile ilgili başka bir açıklamada bulunmadı.

Geri çağırmalar 1 milyona yaklaştı

Stellantis grubu, geçtiğimiz eylül ayında da 760 bin aracını yakıt besleme sisteminde tespit edilen montaj hatası nedeniyle geri çağırmıştı. Dünya genelinde yapılan bu geri çağırmadan ise Opel, Peugeot, Fiat, Citroën, DS, Lancia ve Alfa Romeo gibi markaların bazı modelleri etkilenmişti.

Otomotiv devi bu yıl şubat ayında da yangın riski nedeniyle 68 bin adet aracı geri çağırmıştı.