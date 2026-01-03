2026 robotaksi yılı olacak

İçten yanmalı araçlardan elektrikli araçlara geçiş ciddi engellerle karşılaşsa da robotaksi alanındaki yatırım ve ortaklıklar artıyor. Şirketler, sürücüsüz çağırma hizmetleriyle şehir içi ulaşımı dönüştürmeyi hedefliyor.

Büyük oyuncular sahada

Tesla, teslimatlardaki dalgalanmaya rağmen robotaksiyle ride-hailing’i yeniden tanımlamayı amaçlıyor. Uber ise 10 pazarda 2026 sonuna kadar robotaksi hizmeti planlıyor ve çok sayıda ortaklık duyuruyor.

Alphabet’in iştiraki Waymo, en az 100 milyar dolarlık değerleme hedefiyle yeni finansman arayışında. Amazon’un Zoox birimi de erken kullanıcı programlarını başlattı.

Daha az trafik, daha az kaza

Robotaksi pazarı, yapay zekâda olduğu gibi bir “Vahşi Batı” çekiciliğine sahip. Gelir modeli, yasal çerçeve ve talep netleşmiş değil. Yine de şirketler; daha az trafik, insan hatasından kaynaklı daha az kaza ve yolculuk sırasında başka işlere odaklanabilme vaadiyle kullanıcıyı ikna etmeye çalışıyor.

Robotaksiler, araç sahipliğinin ekonomik açmazına da çözüm iddiasında. Pahalı ve hızla değer kaybeden otomobiller günün büyük bölümünde atıl kalıyor. “Talep üzerine, bağlayıcılığı olmayan” bir alternatif fikri giderek güçleniyor.

Waymo araçları kavşaklarda durdu

Ancak tüketici coşkusu kazalar, geri çağırmalar ve tuhaf olaylarla sınanıyor. Noel öncesi San Francisco’daki elektrik kesintisinde trafik ışıkları devre dışı kalınca Waymo araçları kavşaklarda durdu; hizmet kısa süreliğine askıya alındı. Kaza olmadı ama güven algısı etkilendi.

Tesla’nın tutmadığı sözler

Elon Musk, kesintiden etkilenmediklerini savunsa da, Tesla Kaliforniya’da “tam otonom” pazarlamasına ilişkin yanıltıcı iddialar nedeniyle baskı altında. Analistler, Tesla’nın otonom takviminde geçmişte verilen ama tutmayan sözlere dikkat çekiyor.

Buna rağmen yatırımcı ilgisi yüksek. Wedbush’tan Dan Ives, Tesla’nın 2026’da 30’dan fazla şehirde robotaksi başlatabileceğini ve hissenin 800 dolara yükselebileceğini öngörüyor.