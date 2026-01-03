Opel'den sıfır faizli otomobil kredisi kampanyası

Opel’in binek otomobillerinde sunduğu kampanya kapsamında Corsa, Astra ve elektrikli versiyonlar öne çıkıyor. Manuel şanzımanlı Corsa Edition, 150 bin TL için 12 ay vadeli sıfır faizli kredi ile satışa sunulurken; Corsa’nın diğer tüm versiyonlarında 300 bin TL’ye kadar aynı koşullarda kredi imkânı sağlanıyor.

Astra modeli de 300 bin TL tutarında 12 ay sıfır faizli finansman seçeneğiyle müşterilerle buluşuyor.

SUV ve elektrikli modellerde geniş seçenek

SUV segmentinde Frontera Hybrid, 150 bin TL için 12 ay sıfır faizli kredi avantajıyla sunuluyor. Frontera Elektrik ve Corsa Elektrik modellerinde ise 300 bin TL’ye kadar aynı koşullarda finansman imkânı bulunuyor.

Mokka, 300 bin TL için 12 ay vadeli sıfır faizli kredi seçeneğiyle showroom’lardaki yerini alırken; markanın SUV’daki amiral gemisi Grandland Hybrid, işletmelere özel olarak 400 bin TL için 12 ay sıfır faizli kredi ile kampanyaya dahil edildi.

Hafif ticaride KOBİ’lere özel fırsatlar

Opel, hafif ticari araçlarda özellikle KOBİ’leri hedefleyen seçenekler sunuyor. Combo ve Combo Cargo modellerinde 600 bin TL için 12 ay vadeli sıfır faizli kredi ya da nakit indirim alternatifleri bulunuyor.

Movano modelinde de 600 bin TL’ye kadar 12 ay sıfır faiz veya nakit indirim imkânı sunulurken; Zafira, Vivaro Cargo ve Vivaro City Van modellerinde farklı kredi tutarlarıyla sıfır faizli finansman seçenekleri sağlanıyor.

Opel’in ocak ayına özel bu kampanyası, bireysel kullanıcıların yanı sıra işletmelere de cazip finansman olanakları sunmayı hedefliyor. Kampanya koşullarının bayi bazında değişebileceği belirtilirken, detaylı bilgi için yetkili Opel bayilerine başvurulması öneriliyor.