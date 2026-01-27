AB otomotiv pazarında dengeler değişiyor: Direksiyon hibrite döndü

Avrupa Birliği'nde yeni otomobil kayıtları 2025 yılında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,8 artış gösterdi. Buna karşın toplam satış hacminin, pandemi öncesi seviyelerin belirgin biçimde altında kalmaya devam ettiği belirtildi.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verilerine göre, bataryalı elektrikli otomobillerin AB pazarındaki payı 2025'te yüzde 17,4'e yükseldi. Bu oran, 2024'teki yüzde 13,6 seviyesinin üzerine çıkarken, elektrikli dönüşüm hedefleri açısından halen önemli bir büyüme alanı bulunduğuna işaret etti.

Tüketiciler en fazla hibrit elektrikli araçları tercih etti

Hibrit elektrikli araçlar yüzde 34,5 pay ile tüketicilerin en fazla tercih ettiği güç tipi olurken, plug-in hibrit araçlar da pazar paylarını artırdı. Benzinli ve dizel otomobillerin toplam payı ise yüzde 35,5'e geriledi; bu oran 2024'te yüzde 45,2 düzeyindeydi.

2025 yılında AB genelinde toplam 1 milyon 880 bin 370 yeni bataryalı elektrikli otomobil tescil edildi. Bu segmentte kayıtların yüzde 62'sini oluşturan dört büyük pazarda artış yaşandı. Almanya'da yüzde 43,2, Hollanda'da yüzde 18,1, Belçika'da yüzde 12,6 ve Fransa'da yüzde 12,5 oranında yükseliş kaydedildi.

Aynı dönemde hibrit elektrikli otomobil kayıtları 3 milyon 733 bin 325 adede ulaştı. Bu artışta İspanya (yüzde 23,1), Fransa (yüzde 21,6), Almanya (yüzde 8) ve İtalya (yüzde 7,9) öne çıktı. Plug-in hibrit otomobil kayıtları ise 1 milyon 15 bin 887 adetle yüzde 9,4 pazar payına ulaştı. Bu oran, bir önceki yıl yüzde 7,2 seviyesindeydi. Aralık 2025'te yıllık bazda bataryalı elektrikli otomobil kayıtları yüzde 51, plug-in hibrit kayıtları ise yüzde 36,7 artış gösterdi.

Benzinli otomobil kayıtları yıl sonunda geriledi

Benzinli otomobil kayıtları 2025 sonunda yüzde 18,7 gerilerken, pazar payı yüzde 26,6'ya düştü. Dizel otomobillerdeki düşüş yüzde 24,2 olarak kaydedildi ve pazar payı yüzde 8,9'a indi. Aralık ayında ise yıllık bazda benzinli satışlar yüzde 19,2, dizel satışlar yüzde 22,4 azaldı.