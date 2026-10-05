Binek son 4 yılın, ticari 3 yılın en düşüğünde

Türkiye otomotiv pazarın­da yılın ilk dokuz ayında ortaya çıkan tablo, yüksek satış adetleriyle geride kalan son iki yılın ardından talebin yeniden zayıfladığını gösterdi. Özellikle pazarın önceki yıllardaki yüksek performanstan geri dönmesi fi­yatlara ve finansman koşullarıy­la yakından ilgili. Otomobile sa­hip olma maliyeti, yüksek faiz­le birleşti. Diğer taraftan ise kur baskısı da araç fiyatında belirle­yici etken oldu. Otomobil ve ha­fif ticari araç satışları, Ocak-Ey­lül 2026 döneminde geçen yılın aynı dönemine göre gerilerken, daralma binek otomobil pazarın­da daha belirgin hissedildi. Do­kuz aylık dönemde otomobil sa­tışları 627 bin 977 adede, hafif ti­cari araç satışları ise 175 bin 488 adede indi. Böylece iki pazarda­ki toplam satış 803 bin 465 ola­rak gerçekleşti. 2025'in aynı dö­neminde otomobil satışları 742 bin 687, hafif ticari araç satışları 184 bin 960 ve toplam pazar 927 bin 647 adet seviyesindeydi. Bir yıllık dönemde toplam pazarda 124 bin 182 adetlik kayıp yaşandı. Daralma sadece aylık satışlarda­ki dalgalanmanın etkisiyle değil, yılın ilk dokuz ayında otomobil ve hafif ticari araç satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüz­de 13,4 azaldı. Otomobil tarafın­da düşüşün daha güçlü olması, tüketicilerin binek araç alımın­da daha temkinli hareket ettiğini ortaya koyarken, hafif ticari araç pazarı ise daha sınırlı bir gerile­meyle dirençli kaldı.

Otomobil pazarında Ocak-Eylül 2025 döne­minde 742 bin 687 adet olan satışlar, 2026'nın aynı döneminde 627 bin 977'ye geriledi. Böyle­ce dokuz aylık dönemde 114 bin 710 adetlik kayıp yaşandı. Yüzde 15,4'lük düşüş, otomobil pazarındaki daralma hafif ticari araçların ol­dukça üzerinde kaldı. Yıllık oto­mobil satışları 2023'te toplamda 967 bin 341, 2024'te 980 bin 341, 2025'te ise 1 milyon 84 bin 496 adet olarak gerçekleşti. 2026'da 627 bin 977 adede inen satışlar, son üç yıldaki güçlü seyirden be­lirgin biçimde uzaklaştı.

Hafif ticari araç daha sınırlı daraldı

Özellikle ticari hayatın devam etmesi hafif ticari araçta daral­mayı sınırladı. Aynı zamanda ti­cari modellerin binek modelle­re de yaklaşması tüketicilerin de tercihlerini etkiledi. Bu yüzden hafif ticari araç pazarı, otomobil­deki sert gerilemeye kıyasla da­ha dirençli bir görünüm sergiledi. Ocak-Eylül 2025 döneminde 184 bin 960 adet olan hafif ticari araç satışları, 2026'nın aynı dönemin­de 175 bin 488 adede indi. Böy­lece satışlar 9 bin 472 adet azal­dı. Yıllık düşüş yüzde 5,1 olarak kayıtlara geçti. Son yılların do­kuz aylık verileri incelendiğinde hafif ticari araç satışları 2023'te 190 bin 685, 2024'te 174 bin 619 ve 2025'te 184 bin 960 adet ola­rak gerçekleşti. 2026'da gerçek­leşen 175 bin 488 adetlik satış, 2023 ve 2025'in gerisinde kalır­ken 2024'ün hafif üzerinde oldu. Bu nedenle pazar, son üç yılda dü­şük seviyelerde seyretmekle bir­likte 2024'ün dokuz aylık satışı­nın az da olsa üzerinde kaldı. Ha­fif ticari araç pazarındaki yüzde 5,1'lik düşüş, otomobildeki yüzde 15,4'lük kaybın oldukça altında. Fakat satışların geçen yılın geri­sinde olması, ticari araç talebinin de büyüme ivmesini koruyama­dığını ortaya koydu.

C segmenti hala lider, A neredeyse bitti

Segment dağılımında en büyük grubu oluşturan C sınıfı otomobiller, Ocak-Eylül 2026 döneminde 352 bin 589 adet satıldı. Bu sınıf, toplam otomobil pazarının yüzde 56,1'ini oluşturdu. 2025'in aynı döneminde 416 bin 257 adet olan C sınıfı satışları, bir yılda 63 bin 668 adet azaldı. Yüzde 15,3'lük düşüş, pazarın en büyük segmentinde de belirgin bir daralma yaşandı. B sınıfı araç satışları, 2025'in ilk dokuz ayında 191 bin 817 adetken 2026'da 177 bin 786 adede indi. Yüzde 7,3'lük düşüş, C sınıfına göre daha sınırlı kaldı. Buna karşın B sınıfının toplam pazardaki payı yüzde 25,8'den yüzde 28,3'e yükseldi. A sınıfı otomobillerde ise satışlar 3 bin 57 adetten 1.749'a geriledi. Yüzde 42,8'lik düşüşle birlikte bu segmentin pazar payı yüzde 0,4'ten yüzde 0,3'e indi.

SUV’un pazar payı arttı, satışı hız kesti

Otomobil satışlarının gövde tipi ve segment dağılımında da yaşanan değişim dikkat çekti. Ocak-Eylül 2026 döneminde SUV modeller 415 bin 909 adet satışla otomobil pazarının yüzde 66,2'sini oluşturdu. Satılan her 10 otomobilden yaklaşık 6,6'sı SUV gövde tipine sahip oldu. Fakat SUV satışları, 2025'in aynı dönemindeki 465 bin 791 adetten 415 bin 909'a geriledi. Yaklaşık 49 bin 900 adetlik kayıp, SUV modellerin yüksek pazar payına rağmen daralmadan kaçamadı. Uzun bir süredir daralan pazarda tek ayakta duran SUV modeller idi. 2025’in ilk 9 aydan ise SUV’da pazar payı yüzde 62,7 seviyesindeydi. Sedan satışları 2025'in ilk dokuz ayındaki 165 bin 349 adetten 2026'da 125 bin 20'ye geriledi. Sedanların kaybı ilk 9 aylık dönemde yüzde 24,4 oldu. Hatchback satışları 104 bin 461'den 83 bin 83'e inerken kaybın yüzde 20,5 olduğu görüldü. Station wagon satışları 1740 adetten 1785'e çıktı.

Orta ve üst sınıfta kayıp daha yüksek

D sınıfı otomobillerde satışlar 2025'in ilk dokuz ayında 101 bin 752 adetken 2026'da 74 bin 529'a düştü. Böylece segmentte yüzde 26,8'lik daralma yaşandı. D sınıfının toplam pazardaki payı da yüzde 13,7'den yüzde 11,9'a geriledi. E sınıfında satışlar 24 bin 843 adetten 16 bin 802'ye inerken düşüş yüzde 32,4 oldu. Segmentin pazar payı yüzde 3,3'ten yüzde 2,7'ye geriledi. F sınıfında ise 4 bin 961 adet olan satışlar 4 bin 522'ye indi ve yüzde 8,8'lik düşüş kaydedildi. Bu sınıfın pazar payı yüzde 0,7 seviyesinde kaldı. Özellikle D ve E sınıflarında görülen düşüşler, üst segmentlerdeki satışların da geçen yılın gerisinde kaldığını gösterdi.

Ticaride en çok pick-up kaybetti

Hafif ticari araçta pazarın en büyük segmentini oluşturan van gövde tipi, adet bazında hafif bir düşüş yaşadı. Fakat toplam pazardaki ağırlığını artırdı. Ocak-Eylül 2025 döneminde 136 bin 801 adet satan van tipi araçlar, 2026'nın ilk dokuz ayında yüzde 2,5 düşüşle 133 bin 449 adete geriledi. Segmentin pazar payı da yüzde 74’ten yüzde 76’ya yükseldi. En büyük daralma yüzde 23,1 ile pick-up. 2025 yılının ilk dokuz ayında 14 bin 941 adet satan pick-up modelleri, 2026'da 11 bin 489 adete düştü. Segmentin pazar içindeki payı da yüzde 8,1'den yüzde 6,5'e geriledi. Kamyonet satışları yüzde 8,8 düşüşle 16 bin 508 adete, minibüs satışları ise yüzde 7,4 azalışla 13 bin 977 adete geriledi. Geçen yılın aynı döneminde yalnızca 14 adet olan karavan satışları da yüzde 364,3'lük artışla 65 adete ulaştı.

Toplam küçülme yüzde 13,4

Otomobil ve hafif ticari araç satışları ilk 9 ayda 803 bin 465 adetlik hacme ulaştı. Geçen yılın aynı dönemindeki 927 bin 647 adetlik satışla karşılaştırıldığında pazar yüzde 13,4 daralarak 124 bin 182 adete geriledi. Toplam pazardaki gerilemenin yaklaşık 115 bin adedi otomobil satışlarındaki kayıptan kaynaklandı. Hafif ticari araçlardaki düşüş ise yaklaşık 9 bin 500 adetle sınırlı kaldı. Pazarın genel görünümünü belirleyen temel unsur ise binek otomobillerden geldi.