BMW araçlarında direksiyon sorunu! 36 binden fazla aracı geri çağırıyor
ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), BMW of North America'nın direksiyon sistemiyle ilgili tespit edilen bir sorun nedeniyle ABD genelinde 36 bin 922 aracı geri çağıracağını açıkladı. Yetkililer, araçlar park halindeyken direksiyon simidinde beklenmeyen hareketler yaşanabileceğini ve bunun yaralanma riskini artırabileceğini belirtti.
Seyehat halinde kazaya neden olabilir
NHTSA tarafından yapılan açıklamada, söz konusu araçlarda hareketsiz durumdayken direksiyon simidinde beklenmeyen hareketler meydana gelebileceği belirtildi. Yetkililer, bu durumun yaralanma riskini artırabileceğine dikkat çekerken, aynı sorunun araç seyir halindeyken de kaza ihtimalini yükseltebileceğini ifade etti.
Geri çağırma kapsamında hangi BMW modellerinin yer aldığına ilişkin detaylar ile araç sahiplerine yapılacak bilgilendirmenin ne zaman başlayacağına dair bilgilerin ise henüz paylaşılmadığı kaydedildi.