BMW'nin iki modeli için hava yastığı alarmı: Ölüm riski bulunuyor

Avrupa Birliği'nin Safety Gate sistemi, Fransa'nın bildirimiyle BMW’nin bazı eski model araçları için ciddi güvenlik riski uyarısı yayımladı. 1998-2003 yılları arasında üretilen belirli 5 Serisi ve X5 modellerinde kullanılan Takata hava yastıklarının, ciddi yaralanma ve hatta ölüm riski oluşturabileceği belirtildi.

Uyarı, 09 Kasım 1998-19 Aralık 2003 tarihleri arasında üretilen: BMW 5 Serisi (E39) ile BMW X5 (E53) modellerini kapsıyor. Araçlar Takata NADI hava yastıklarıyla donatılmış durumda...

Rapora göre, hava yastığı şişiricilerindeki kimyasal maddeler özellikle sıcak ve nemli iklimlerde zamanla bozulabiliyor.

Bu durum, kaza anında hava yastığının aşırı güçle patlamasına yol açarak ciddi veya ölümcül yaralanma riski doğurabiliyor.

AB mevzuatına aykırı

Belgede, ürünün motorlu araçların onayı ve piyasa gözetimiyle ilgili AB düzenlemelerine uygun olmadığı ifade edildi.

BMW, araç sahiplerine “aracı kullanmayı durdurun” çağrısı yaptı. Nihai kullanıcılar için resmi geri çağırma süreci başlattı.

Almanya ve Hırvatistan’da da tespit edildi

Riskli ürünlerin Almanya ve Hırvatistan’da da bulunduğu ve önlem alındığı bildirildi.

Takata hava yastıkları geçmişte küresel ölçekte milyonlarca aracı etkileyen büyük geri çağırmalara yol açmıştı. Son uyarı, eski model araç sahiplerinin acilen şasi numarası kontrolü yapması gerektiğini gösteriyor.