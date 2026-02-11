BYD, küresel satışlarda Ford'u geride bıraktı

Çin merkezli otomobil üreticisi BYD Co., geçen yıl küresel araç satışlarında Ford Motor Co.'yu geride bırakarak dünya sıralamasında yükselişini sürdürdü. Böylece şirket, ilk kez Ford'un önüne geçerek en büyük otomobil üreticileri listesinde üst sıralara tırmandı.

Ford'un toptan satışları geçen yıl yaklaşık yüzde 2 gerileyerek 4,4 milyon adedin hemen altında kaldı. Aynı dönemde 4,6 milyon araç satışı gerçekleştiren BYD, küresel sıralamada 6. basamağa yükselirken Ford'un önünde yer aldı.

Ford'un ABD pazarındaki satışları artış gösterse de Avrupa ve özellikle Çin'de gerileme kaydettiği belirtildi. BYD ise Avrupa, Güney Amerika ve Asya pazarlarında genişlemeyi sürdürdü. Şirketin ihracatı 2025'te 1,05 milyon adede ulaşırken, bu yıl için hedef 1,3 milyon olarak açıklandı.

Toyota'dan üst üste altıncı liderlik

Öte yandan Toyota Motor Corp., 2025 yılında küresel satışlarını yüzde 4,6 artırarak 11,3 milyon adede çıkardı ve üst üste altıncı kez liderliğini korudu.

Küresel sıralamada BYD'nin önünde 5,48 milyon satışla Stellantis, 6,18 milyonla General Motors, 7,28 milyonla Hyundai-Kia ve 8,98 milyon adetle Volkswagen bulunuyor.