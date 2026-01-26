BYD rotayı Çin dışına kırdı! Yeni hedef 1,3 milyon araç

Çinli otomotiv devi BYD, 2026 yılında Çin dışındaki pazarlarda 1,3 milyon elektrikli araç satmayı hedefliyor. Bu hedef, şirketin geçen yıl yurtdışında gerçekleştirdiği yaklaşık 1,05 milyon adetlik teslimata kıyasla yaklaşık yüzde 25’lik bir artışa işaret ediyor.

Çin dışı pazarları önceliklendirilmeye devam edilecek

Şirketin uluslararası satış hedefini yukarı yönlü revize etmesi, son yıllarda hız kazanan küresel açılım stratejisinde yeni bir aşama olarak değerlendiriliyor.

Daha önce Reuters'a göre BYD, 2025 yılında da yurtdışı satışlarında güçlü bir ivme yakalamıştı. Bu kapsamda şirket, büyüme stratejisinde 'Yeni saha' Çin dışı pazarları önceliklendirmeyi sürdürüyor.

Öte yandan BYD'nin dış pazarlara odaklanması, Çin iç pazarında rekabetin sertleştiği ve devlet teşviklerinin kademeli olarak azaltıldığı bir döneme denk geliyor.

Fiyat baskısının artması ve talep koşullarındaki değişim, Çinli üreticileri ihracat ve uluslararası büyüme kanallarına daha fazla yönelmeye zorluyor.

1,3 milyonluk hedef temkinli görülüyor

Buna karşın açıklanan 1,3 milyon adetlik hedef, bazı yatırımcılar tarafından temkinli bir beklenti olarak görülüyor. Zira daha önce Citigroup tarafından dile getirilen ve piyasalarda konuşulan 1,5-1,6 milyon adetlik yurtdışı satış tahminlerinin altında kalıyor.