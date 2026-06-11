BYD’de belirsizlik derinleşti “proje beklemede, takvim yok”
Çinli BYD’nin Manisa’da 1 milyar dolarlık fabrika yatırımıyla ilgili belirsizlik derinleşti. Daha önce imzaları atılan karara ilişkin BYD Başkan Yardımcısı Stella Li, “İnşaata başlamadık, proje beklemede ve üretimin ne zaman başlayacağına dair bir takvimimiz yok” dedi. Verilen imtiyazlar sonrası şimdi gözler Ankara’dan çıkacak karara çevrildi.
Türkiye’de uzun süredir kayda değer bir otomotiv üretim yatırımı hayata geçmezken, küresel ekonomik belirsizlikler ve bölgesel riskler yeni yatırım kararlarını da doğrudan etkiliyor. Son dönemde yaşanan gelişmeler, Türkiye’ye yönelik büyük ölçekli projelerin ertelenmesine veya yeniden değerlendirilmesine neden olurken, BYD’nin Manisa yatırımı da bu tartışmaların merkezinde yer alıyor.
Manisa’da kurulması planlanan fabrikanın alanında henüz herhangi bir inşaat çalışması başlamış değil. Buna karşın ilk açıklamalarda üretimin 2026 yılı sonuna kadar devreye alınması hedefleniyordu. Ancak Reuters’a yapılan son açıklamalar, projenin geleceğine ilişkin belirsizliği daha da artırdı. Şirketten gelen son açıklamalar, uzun süredir sessizliğini koruyan yatırım projesiyle ilgili soru işaretlerini artırdı.
BYD Başkan Yardımcısı Stella Li, şirketin Avrupa’daki önceliğinin Macaristan olduğunu belirterek Türkiye yatırımının şu anda beklemede olduğunu açıkladı. Li, BYD’nin o fabrikanın inşaatına henüz başlamadığını ve projenin askıya alındığını söyledi. Çinli otomobil üreticisinin Türkiye’de üretime başlama konusunda bir zaman çizelgesi olmadığını da belirtti. Bu açıklama, Temmuz 2024’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla duyurulan ve Türkiye otomotiv sanayisinin son yıllardaki en büyük yatırımlarından biri olarak gösterilen BYD-Manisa projesi açısından kritik önem taşıyordu.
İkinci öncelik Avrupa’da yeni bir tesis
Stella Li, “Macaristan şu anda bir numaralı önceliğimiz. İkinci önceliğimiz ise Avrupa’da ikinci bir üretim tesisi bulmaya odaklanmak olacak” dedi. Türkiye’deki fabrika için ise, “İnşaata başlamadık, proje beklemede ve üretimin ne zaman başlayacağına dair bir takvimimiz yok” ifadelerini kullandı. BYD’nin Avrupa’da elektrikli araç üretmesi, Çin yapımı elektrikli araçlara uygulanan Avrupa Birliği gümrük vergilerinden kaçınmasına önemli bir avantaj sağlayacak. Li daha önce de Türkiye’ye sadece bir üretim tesisi inşa etmeye gelmediklerini belirterek, “Türkiye’yi geleceğin teknolojisinin merkezi, ardından inovasyon merkezi haline getirmek istiyoruz” demişti.
1 milyar dolarlık yatırım açıklanmış, imzalar atılmıştı
BYD ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında imzalanan anlaşma kapsamında şirketin Manisa’da yıllık 150 bin araç üretim kapasiteli bir tesis ve Ar-Ge merkezi kurması planlanıyordu. Yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırımın 5 bin kişiye doğrudan istihdam sağlaması ve üretimin 2026 sonunda başlaması öngörülüyordu. Anlaşma açıklandığında Türkiye, BYD’nin Avrupa’daki ikinci üretim üssü olarak konumlandırılmıştı. Şirketin amacı ise Avrupa Birliği’nin Çin menşeli elektrikli araçlara uyguladığı ek vergilerden etkilenmemekti.
Türkiye planlardan tam olarak çıktı mı?
Daha birkaç ay önce BYD yöneticileri, Türkiye fabrikasının 2026 yılında devreye alınacağını ve Macaristan ile birlikte Avrupa operasyonlarının temelini oluşturacağını söylüyordu. Reuters’ın Mart 2025 tarihli haberinde şirket, Macaristan tesisinin 2025’te, Türkiye tesisinin ise 2026’da üretime başlayacağını açıklamıştı. Ancak son açıklamalar, şirketin Avrupa stratejisinde önemli bir değişime işaret ediyor. BYD şu anda tüm odağını Macaristan’daki Szeged fabrikasına vermiş durumda. Reuters’a göre şirket, Türkiye projesini askıya alırken Macaristan fabrikasında üretime 2026’nın son çeyreğinde başlamayı hedefliyor.
Ceza alacak mı? Gözler Ankara’da
Yatırımın gecikmesi son aylarda Ankara’nın da gündemindeydi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır daha önce yaptığı açıklamalarda yatırım sözleşmesinin yürürlükte olduğunu ve sürecin yakından takip edildiğini belirtmişti. Kacır, “BYD yatırıma başladı, hızla ilerliyor. Herhangi bir aksaklık yok.
Ekiplerimiz günlük düzeyde görüşüyor. BYD firmasının ülkemizde yapacağı yatırım, mevcut teşvik mevzuatımızın çizdiği sınırlar dâhilinde desteklenmiştir. Söz konusu yatırımın tamamlanmasına ilişkin süre devam etmektedir. Yatırımın öngörülen şekilde tamamlanmasına ilişkin olarak, yatırım teşvik mevzuatının öngördüğü çerçevede izleme ve denetim çalışmaları Bakanlığımızca eksiksiz olarak yerine getirilmektedir.
Teşvik sistemimiz kapsamında desteklenen yatırımların öngörülen şekilde tamamlanmaması durumunda yatırımcılara uygulanacak müeyyideler mevzuatımızda düzenlenmiştir. Bu müeyyideler, bahse konu yatırım için de geçerlidir” demişti. Ancak Reuters’a yapılan son açıklama, BYD’nin ilk kez “proje beklemede” ifadesini kullanması nedeniyle yeni bir döneme işaret ediyor. Şirket yatırımın iptal edildiğini söylemiyor ancak inşaata başlanmadığını ve üretim takviminin bulunmadığını açık şekilde kabul ediyor. Bu durumun önümüzdeki günlerde Ankara cephesinden yeni açıklamaları beraberinde getirmesi bekleniyor.
Manisa’nın adı daha önce de VW ile geçmişti
BYD’nin Türkiye’de planladığı 1 milyar dolarlık fabrika yatırımıyla gündeme gelen Manisa, daha önce de büyük bir otomotiv yatırımının merkezi olarak öne çıkmıştı. Volkswagen'in (VW) 2019–2020 döneminde Türkiye’de kurmayı planladığı üretim tesisi için en güçlü aday şehirlerden biri yine Manisa olmuştu. O dönemde Manisa Organize Sanayi Bölgesi ve çevresi, VW’nin Avrupa dışı üretim genişleme stratejisinde kritik bir aday olarak değerlendirilmişti. Ancak pandemi süreci, küresel tedarik zinciri kırılmaları ve strateji değişiklikleri nedeniyle VW yatırımı Türkiye’ye gelmeden iptal edilmişti.
Yatırım kararını Çin veriyor Türkiye’de sadece satış yapılıyor
BYD’nin Türkiye yatırım sürecinde en kritik ayrım, satış operasyonu ile yatırım karar mekanizmasının birbirinden tamamen farklı yapılar tarafından yönetilmesi. Türkiye’de satış ve pazarlama faaliyetleri distribütörlük anlaşması kapsamında ALJ Holding tarafından yürütülüyor. Ancak Manisa’da planlanan üretim yatırımı, doğrudan BYD’nin Çin’deki merkez yönetimi tarafından alınan stratejik bir karar niteliği taşıyor. Bu nedenle yatırım sürecine ilişkin nihai karar mekanizması Türkiye’deki distribütör yapısından bağımsız olarak Çin merkezli strateji doğrultusunda şekilleniyor.
3 yılda 61 bin 433 araç satıldı
Ortaya çıkan tablo ise dikkat çekici. BYD 2025 yılında Türkiye’de satış açısından tarihinin en başarılı dönemini geçirdi. Marka, 2025 yılında 45 bin 537 araç satarak şarj edilebilir hibrit ve yeni enerjili araç pazarında lider konuma yükseldi. Temmuz 2023 itibarıyla Türkiye pazarına giriş yapan BYD, bugüne kadar toplam 61 bin 433 adet araç satışı gerçekleştirdi. Bir yanda Türkiye pazarında rekor satışlar, diğer yanda ise henüz temeli bile atılmayan 1 milyar dolarlık fabrika yatırımı bulunuyor. Bu nedenle Reuters’ın son haberi yalnızca bir yatırım gecikmesi değil, aynı zamanda Türkiye’nin son dönemde açıkladığı en önemli otomotiv yatırımlarından birinin geleceğine ilişkin ciddi bir soru işareti olarak değerlendiriliyor.