BYD'den yeni rekor! Yangwang U9, elektrikli otomobillerin en hızlısı oldu

Çinli otomobil üreticisi BYD, süper spor modeli Yangwang U9'un mühendislik test aracının 472,41 km/s hıza ulaştığını açıkladı. Şirket, bu performansı 'küresel elektrikli araç hız rekoru' olarak duyurdu.

Çin'in en hızlı elektrikli otomobili oldu

Kasım 2024'te yapılan testlerde 391,94 km/s hıza ulaşarak Çin otomotiv tarihinde yeni bir sayfa açan Yangwang U9, son denemede önceki seviyeyi yüzde 20,53 oranında aşmayı başardı. Böylece araç, Çin'in en hızlı elektrikli otomobili unvanını elde etti.

Technopat'ın haberine göre Dünya çapındaki süper otomobillerle kıyaslandığında ise Yangwang U9'un performansı dikkat çekiyor. Geleneksel içten yanmalı motora sahip modellerden Koenigsegg Jesko Absolut 531 km/s, Bugatti Chiron Super Sport 300+ 490 km/s ve SSC Tuatara 474,8 km/s hıza ulaşabiliyor. U9'un ulaştığı 472 km/s'lik değer, bu hiper otomobillerin hemen arkasında yer alıyor.

Fiyat tarafında uçurum!

Fiyat tarafında belirgin bir fark göze çarpıyor. Avrupa ve ABD merkezli hiper otomobiller 10 milyon yuan (yaklaşık 1,39 milyon dolar) seviyesinden başlayıp 30 milyon yuan'a (4,17 milyon dolar) kadar çıkarken, Yangwang U9'un fiyatı 1,68 milyon yuan (232.500 dolar) olarak açıklandı.

Çinli kaynaklara göre modelin ilk teslimatı 21 Ağustos 2024'te yapıldı. O tarihten bu yana toplam 149 araç müşterilere ulaştırıldı. Böylece Yangwang U9, 100 adedin üzerinde teslimata ulaşan ilk Çinli süper otomobil oldu.