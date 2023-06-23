Çevik dönüşümle süreçlerimizi iyileştirdik

Bir iş stratejisi ve süreç yönetimi modeli olarak, şirketlerin hızla değişen piyasa koşullarına hızlı ve etkin bir şekilde uyum sağlamasını amaçlayan çevik dönüşüm, müşteri ihtiyaçlarını ve beklentilerini merkezine alır, sürekli iyileştirmeyi ve esnekliği öne çıkarıyor.

Çevik dönüşüm süreci, şirketlere daha hızlı karar verme ve uygulama kabiliyeti, daha yüksek müşteri memnuniyeti, verimlilikte artış ve inovasyonlara daha açık bir iş yapısı sağlıyor. Çalışanların yaratıcılık ve inovasyon kabiliyetlerini artırarak iş tatminini yükseltiyor ve şirket içi dinamikleri de iyileştiriyor.

Ford Otosan İnsan Kaynakları ve Dönüşüm Lideri Başak Akyol çevik dönüşümün Ford Otosan'ın dijital dönüşüm, inovasyon ve yalınlaşma süreçlerinde kritik bir basamak olduğunu belirtiyor. Ayrıca, çevik dönüşüm sayesinde iş süreçlerinde gözle görülür iyileştirmeler sağlandığını ve bu iyileştirmelerin müşteri memnuniyetinde önemli artışlar getirdiğini ifade ediyor.

Ford Otosan'ın "Talent Marketplace" uygulamasıyla otomotiv sektöründe öncü olmasına da değinerek çevik dönüşümün sadece iş süreçlerini değil, aynı zamanda şirket kültürünü ve çalışanların yetenek gelişimini de etkilediğini vurguluyor. Ford Otosan İnsan Kaynakları ve Dönüşüm Lideri Başak Akyol ile Ford Otosan'ın çevik dönüşüm sürecine neden ihtiyaç duyduğunu ve dönüşüm sürecini konuştuk:

Ford Otosan'da çevik dönüşüme neden ihtiyaç duyuldu?

60 yılı aşkın tecrübemiz ile sektörümüze öncülük etmeyi en önemli misyonumuz olarak gördük. Bu misyon ve gelecek vizyonumuz doğrultusunda dijital dönüşüm, inovasyon ve yalınlaşma süreçlerini başlattık. Bu süreçlerin başarılı bir şekilde uygulanabilmesinin ancak ortak bir anlayış, değer ve prensipler ile mümkün olacağını gördük.

Bu doğrultuda, 2017 yılında şirket kültürel değerlerimizi ve prensiplerimizi yenileyerek “Dinamik Denge” çatısı altında yeniden şekillendirdik. 2019 yılı sonuna geldiğimizde ise “Dinamik Denge” kültürümüzü iş yapış şeklimize de yansıtmak istedik ve vizyonumuza giden yolda yeni servis, ürün ve iş modellerimiz ile gerçek potansiyelimizi keşfetmemizi sağlamak üzere çevik dönüşüm çalışmalarına başladık.

Çevik dönüşüm süreci boyunca karşılaşılan zorluklar neler oldu?

Çevik çalışmayla herkesin uzmanı olduğu alanda hata yapmaktan korkmadan çalışabileceği, potansiyelini ortaya çıkarabileceği küçük ekipler oluşturmayı hedefledik. Bunu yapabilmek için hem farklı uzmanlıkların bir arada bulunduğu çapraz fonksiyonlu ekipler kurmak hem de kurum içinde var olan uzmanlıkları derinleştirmek ve geliştirmek gerekiyor. Bu sebeple farklı dinamikleri barındıran ekiplerin çevik dönüşüm tasarımlarının nasıl olacağı zorlu bir konuydu.

Bu zorlukla başa çıkmak için hangi stratejiler kullanıldı?

Bu zorluğu “başlamak için yeterli, denemek için güvenli” yaklaşımı ile, yine çevikliğe uygun olarak küçük ancak etkili adımlarla ilerleyerek aştık. Bu yaklaşımlar şirket içindeki deneysel bakış açısını da geliştirdi.

Ürün ve servis tasarım süreçlerimizde inovasyon, çeviklik, tasarım odaklı düşünce ve müşteri deneyimini bütünleşmiş şekilde ele almaya başladık. Bununla birlikte, çevik iş yapış biçiminde, takım kurgusu dışında, yetkinlikler ve becerilerin de silo anlayışından sıyrılması önem kazanıyor.

Çevik takımlarda bir yeteneğe ihtiyaç duyulduğunda şirketimiz içinden en uygun kişilerin hızla bu fırsatlar ile eşleşebilmesi, stabil pozisyonlar yerine, bilgi, beceri ve deneyimin şirket içi paylaşım ve hareketlilikle sürekli gelişmesi adına, Ford Otosan olarak Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdik.

Otomotiv sektöründe de bu konunun öncüsü olarak “Talent Marketplace” uygulamasını şirketimizde hayata geçirdik. Talent Marketplace platformumuz FOTalentUP, mevcut yetkinlik havuzumuzu görünür kılıp, şirket geneline yayarak, çalışanların farklı rollerde görev almasına imkân sağlıyor.

Çevik dönüşüm süreci iş süreçlerinizde nasıl bir değişim ve iyileştirme sağladı?

Hangi alanlarda en belirgin faydalar elde edildi? Çevik dönüşüm sürecimizde de sağladığımız tüm hizmet ve ürünlerle müşteri memnuniyetini artırmak, hızlı ve çevik çözümleri desteklemek en önemli önceliklerimiz arasındaydı. Dönüşüm yolculuğumuzda iş yapış şeklimizdeki en temel değişiklik, önceliklerimizi değere göre ve hedef odaklı belirlemek oldu.

Ayrıca, çeviklik ile müşterilerden daha fazla geri bildirim alarak daha insan odaklı tasarımlar yapmayı başardık. Böylelikle tüm çalışanlarımızın süreçlere katılımı arttı ve inisiyatif alan bireylerin bakış açıları ile daha geniş perspektifli hizmetler sunmayı sağladık.

Müşterilerimizin şikayetlerinin kök nedenlerine çözüm bulacak çapraz fonksiyonlu takımlar ile çözüm sürecinde yüzde 30’un üzerinde iyileşme ve ağır ticari araç ürünlerimizi yönettiğimiz Ford Trucks kalite ve müşteri memnuiyet göstergelerinde yüzde 50’lik iyileşme sağladık. Çevik takım kültüründeki iş birliği sayesinde veri altyapılarımızda Robotik Süreç Otomasyonlarımızı planlanandan 2 kat daha hızlı hayata geçirerek hedeflediğimiz verimlilik düzeyine daha erken aşamada ulaşmış olduk. Tedarik zincirindeki sorunları çevik çalışma anlayışı ile yeniden ele alarak, hızlı ve bölgesel iyileştirmeler yapabildik.

Aylık planlamaları, günlük planlamalar ile değiştirerek aynı hafta içinde aksiyonları hayata geçirebilir hale geldik ve global tedarik zinciri sorunlarına çok daha hızlı ve müşteri odaklı cevap verebilmiş olduk. Çeviklik, yaratılan değerin paydaşlara daha hızlı yansıtılması, iş süreçlerimizde kalite ve maliyet iyileştirmeleri ve müşterilerimizin uçtan uca deneyimini iyileştirme gibi fırsatlar sağladı.