Chery Tiggo 8 Pro, haziran ayında rakiplerini geride bıraktı

Çin’in en büyük otomobil ihracatçısı Chery, geliştirdiği yüksek teknoloji ve zengin donanımlı ürünlerle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Marka, Türkiye pazarına giriş yapalı henüz 4 ay olmadan önemli başarılara imzasını atmaya başladı. Türkiye’ye farklı boyut ve kullanım alanına sahip 3 yeni SUV modeliyle giriş yapan Chery, en büyük modeli TIGGO 8 PRO ile segmentinin zirvesine yerleşti. TIGGO 8 PRO, Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin açıkladığı haziran ayı pazar verilerine göre, 1.444 adetlik satışla D-SUV segmentinde tüm rakiplerini geride bırakarak ilk sıranın sahibi oldu.

Yepyeni bir lüks deneyimi!

Başarılı kariyere sahip iş insanlarını hedefleyen 7 koltuklu, geniş hacimli, teknolojik SUV, aynı zamanda aile gezileri için de ideal bir seçim olarak öne çıkıyor. Lüks iç mekanıyla dikkat çeken TIGGO 8 PRO, şık tasarımı, zengin teknolojik donanımı ve başarılı işçiliği ile bugüne kadar birçok müşteriyi kendine çekmeyi başardı.

Chery TIGGO ailesinin amiral gemisi olan TIGGO 8 PRO; 4722 mm uzunluğa, 1860 mm genişliğe ve 1705 mm yüksekliğe sahip. Ayrıca aks mesafesi ise 2710 mm. Görkemli ve havalı tasarımıyla zengin teknolojik donanımı bir araya getiren TIGGO 8 PRO, kullanıcılara tamamen yeni bir lüks deneyimi yaşatıyor. TIGGO 8 PRO, geometrik matrix elmas ön ızgara ve son derece dikkat çekici LED far tasarımı ile lüks bir ön tasarıma sahip. Aracın iç mekânı, siyah ile kahverengi kombinasyonu ve lazer ile fırçalanan süslemelerle zarif bir ambiyans oluşturuyor. Ayrıca, çok renkli ortam aydınlatması ve açılabilir panoramik cam tavan kabin içindeki lüks dokuyu tamamlıyor.

Her bir detay özenle işleniyor!

TIGGO 8 PRO, son derece görkemli ve gösterişli bir ortamla sürücü ve beraberindeki yolcuları şımartıyor. İç tasarım, zarif ve estetik detaylarla zenginleştirilen yalın bir mimari ortaya koyuyor. Konsoldaki 8 inçlik dokunmatik LCD klima ekranı, 12,3 inçlik LCD gösterge ekranı ve merkezi kontrol ekranları ile teknoloji vurgusu yapıyor. Ayrıca TIGGO 8 PRO, üçlü ekran konseptiyle, cep telefonu benzeri esnek bir kullanım sunuyor ve ekran yansıtma işleviyle gelişmiş bir işlevsellik seviyesi sunuyor. TIGGO 8 PRO’nun teknoloji odaklı kokpiti aynı zamanda çevrim dışı ses işlevine de sahip. Ağ üzerinden geçmeden veya başka herhangi bir yardımcı ekipman kullanmadan, sürücü ve yolcular sesli komutlar aracılığıyla doğrudan araçla etkileşime girebiliyor. Merkezi kontrol alanında yumuşak plastik malzemeler ve çok sayıda damarlı gri teknik ahşap öğeye yer veriliyor. Bu detaylar da kabin içindeki lüks algısını yukarıya çekiyor. Koltukların dolgu malzemesi ve minder sertliği, vücudu saran ve destekleyen bir oturma konforu sağlarken sıkı bir tutuşa sahip deri ve çok işlevli direksiyon simidi ile birlikte üstün sürüş konforu ve rahatlık hissi oluşuyor.

10 adet ADAS sistemiyle tam güvenlik!

TIGGO 8 PRO ile lüks, sadece görsel bir unsur olmakla kalmıyor, çok daha derin bir anlam ifade ediyor. Örneğin yeni nesil ADAS sistemleri sayesinde TIGGO 8 PRO gelişmiş sürüş destek çözümlerini kullanıma sunuyor. TIGGO 8 PRO, 10 adedin üzerinde ADAS işleviyle donatıldı. Şerit takip sistemi, akıllı hız sabitleme, aktif acil fren sistemi ve ön çarpışma uyarısı gibi işlevler sadece araç kontrolünü daha rahat ve kolay hale getirmekle kalmıyor, aynı zamanda aktif ve pasif güvenlik performansını önemli ölçüde artırarak sürücülerin içinin daha rahat olmasını da sağlıyor. Örneğin, TIGGO 8 PRO zorlu bir sürüş ortamına girildiğinde, sistem otomatik olarak aracın etrafını net bir şekilde gösteren 360 panoramik görüş ara yüzüne geçiyor.