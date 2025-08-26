Chery'den yeni yatırım beklerken OMODA yeni marka olarak geldi
Çinlilere uygulanan dik yokuşa rağmen markalar teker teker Türkiye pazarına girmek için uzun mesailer harcıyor. Yatırım konusunda net bir tavır olmamasına rağmen üretim üzerindeki baskıyla birlikte, markalar kendilerine yeni pazarlar arıyor.
Chery’nin Avrupa’da tamamen ayrı bir marka olarak sattığı OMODA da Türkiye pazarına artık tek marka olarak giriyor. Uzun bir süredir yatırım mesaisi yapması beklenen marka, engellere rağmen yeni bir markayı daha pazara sundu. Bu süreçte OMODA ve Jaecoo markaları tek bir bayi altında iki farklı markanın satışını gerçekleştirecek. OMODA & Jaecoo Türkiye Başkan Yardımcısı Vivian Jiang, “Chery Grubu 5 milyon adedi aşan kümülatif ihracatıyla da önemli bir eşiği daha geride bıraktı. Bu yüksek performans da grup olarak bizi Fortune Global 500 listesinde 233’üncü sıraya kadar yükseltti ve listenin daimî oyuncuları arasında yerimizi aldık. Chery Grubu yılın ilk yarısındaki araç satışı, bir önceki yıla göre yüzde 14,5 artışla 1,26 milyon adet olarak gerçekleşti. Şirket, 550 bin adetlik araç ihracatı gerçekleştirerek Çin’in toplam otomobil ihracatının yaklaşık yüzde 20’sini oluşturdu ve Çin’in otomobil ihracatında ilk sırada yer almaya devam etti. OMODA ve Jaecoo ise Temmuz 2025 itibarıyla, sadece 27 ayda dünya genelinde toplam 600 bin adedin üzerinde satış gerçekleştirirken bu başarıya en hızlı ulaşan yeni marka oldu” dedi.
OMODA 7, Chery logosuyla gelmiyor
Çin’de yaklaşık 2 yıl önce tanıtılan OMODA 7 de bu girişimle birlikte Türkiye pazarına giriş yapıyor. Daha önce OMODA 5 ile Türkiye’de yola çıkan araç, Chery logosu altında satışa sunuluyordu. Şimdi ise aynı Jaecoo gibi OMODA da farklı bir marka olacak ve pazarda ilk etapta OMODA 7 ile boy gösterecek. Tahminlere göre, araç boyutlarıyla tam bir C SUV. Net paylaşımlar yapılmasa da uzunluğu 4.6 metrenin üzerinde. Genişlik 1.9 metreye yakın. Yerden yükseklik ise 1.6 metreyi geçmiş. Otomobilin yaklaşık 1.6 tonun üzerinde bir ağırlığı var ve 1.5 litrelik Chery ailesinden tanıdık motoru kullanıyor. Aynı zamanda modelin plug-in hibrit motor seçeneği de var. Burada menzilin 1250 km olduğu iddia ediliyor.
Markanın Türkiye'deki ilk modelleri ise Omoda 5, Tiggo 7 Pro ve Tiggo 8 Pro modelleri oldu. 2024 yılında ise, Chery'nin bünyesindeki off-road odaklı markalardan Jaecoo Türkiye'ye giriş yaptı.