Chery'den yeni yatırım beklerken OMODA yeni marka olarak geldi

Chery’nin Avrupa’da tama­men ayrı bir marka olarak sat­tığı OMODA da Türkiye pa­zarına artık tek marka olarak giriyor. Uzun bir süredir ya­tırım mesaisi yapması bekle­nen marka, engellere rağmen yeni bir markayı daha paza­ra sundu. Bu süreçte OMO­DA ve Jaecoo markaları tek bir bayi altında iki farklı mar­kanın satışını gerçekleştire­cek. OMODA & Jaecoo Türki­ye Başkan Yardımcısı Vivian Jiang, “Chery Grubu 5 milyon adedi aşan kümülatif ihraca­tıyla da önemli bir eşiği daha geride bıraktı. Bu yüksek per­formans da grup olarak bizi Fortune Global 500 listesin­de 233’üncü sıraya kadar yük­seltti ve listenin daimî oyun­cuları arasında yerimizi aldık. Chery Grubu yılın ilk yarısın­daki araç satışı, bir önceki yı­la göre yüzde 14,5 artışla 1,26 milyon adet olarak gerçek­leşti. Şirket, 550 bin adetlik araç ihracatı gerçekleştirerek Çin’in toplam otomobil ihra­catının yaklaşık yüzde 20’sini oluşturdu ve Çin’in otomobil ihracatında ilk sırada yer al­maya devam etti. OMODA ve Jaecoo ise Temmuz 2025 iti­barıyla, sadece 27 ayda dünya genelinde toplam 600 bin ade­din üzerinde satış gerçekleşti­rirken bu başarıya en hızlı ula­şan yeni marka oldu” dedi.

OMODA 7, Chery logosuyla gelmiyor

Çin’de yaklaşık 2 yıl önce ta­nıtılan OMODA 7 de bu giri­şimle birlikte Türkiye pazarına giriş yapıyor. Daha önce OMO­DA 5 ile Türkiye’de yola çıkan araç, Chery logosu altında satı­şa sunuluyordu. Şimdi ise aynı Jaecoo gibi OMODA da farklı bir marka olacak ve pazarda ilk etapta OMODA 7 ile boy gös­terecek. Tahminlere göre, araç boyutlarıyla tam bir C SUV. Net paylaşımlar yapılmasa da uzunluğu 4.6 metrenin üzerin­de. Genişlik 1.9 metreye yakın. Yerden yükseklik ise 1.6 metre­yi geçmiş. Otomobilin yaklaşık 1.6 tonun üzerinde bir ağırlığı var ve 1.5 litrelik Chery ailesin­den tanıdık motoru kullanıyor. Aynı zamanda modelin plug-in hibrit motor seçeneği de var. Burada menzilin 1250 km ol­duğu iddia ediliyor.

Markanın Türkiye'deki ilk modelleri ise Omoda 5, Tiggo 7 Pro ve Tiggo 8 Pro modelle­ri oldu. 2024 yılında ise, Cher­y'nin bünyesindeki off-road odaklı markalardan Jaecoo Türkiye'ye giriş yaptı.