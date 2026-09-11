Çin sürücüsüz araçlarda takvimi açıkladı: 2030’da kitlesel kullanım hedefi

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Çin, elektrikli araçlarda elde ettiği küresel üstünlüğü sürücüsüz araçlara taşımaya hazırlanıyor. Açıklanan yeni sanayi yol haritası, yalnızca araçların daha akıllı hale gelmesini değil, üretim kapasitesinden güvenlik kurallarına kadar sektörün tamamının yeniden düzenlenmesini öngörüyor.

Sürücüsüz araçlar belirli yollarla sınırlı kalmayacak

Yeni plana göre otonom sürüş özelliğine sahip araçların 2030’a kadar geniş ölçekli kullanıma ulaşması hedefleniyor. Uygulamanın otoyollar, şehir çevre yolları ve seçilmiş kent içi güzergâhlarda yaygınlaştırılması planlanıyor.

Bu adım, bugün belirli test bölgeleri ve robotaksi filolarıyla sınırlı olan sürücüsüz araç kullanımının günlük ulaşımın daha görünür bir parçası haline gelmesi anlamına geliyor.

Çin’de otonom sürüş için altyapı zaten hızla genişliyor. Ülkede 57 bin kilometreden fazla yol test ve gösterim çalışmalarına açılırken otonom araçların toplam test mesafesi 220 milyon kilometreyi aşmış durumda.

Hedef dünyanın en büyük 10 üreticisi arasına daha fazla Çinli şirket sokmak

Yol haritasının dikkat çeken hedeflerinden biri de Çinli otomobil üreticilerinin küresel konumunu güçlendirmek. Pekin yönetimi, satış açısından dünyanın en büyük 10 otomobil şirketi arasına birden fazla Çinli üreticinin girmesini istiyor.

Bu hedef, Çin otomotiv sektörünün son yıllardaki hızlı dönüşümünün sürücüsüz araç teknolojisiyle devam edeceğine işaret ediyor. Elektrikli araçlarda küresel üretim merkezi haline gelen ülke, bundan sonraki rekabetin yazılım, sensörler, yapay zekâ ve otonom sürüş sistemleri üzerinden şekilleneceğini öngörüyor.

Plan kapsamında Çinli markaların yurt dışındaki bilinirliğinin artırılması ve ülkenin uluslararası otomotiv standartlarının belirlenmesindeki etkisinin güçlendirilmesi de amaçlanıyor.

Fazla üretime de fren geliyor

Ancak yeni politika yalnızca büyümeyi hızlandırmayı hedeflemiyor. Çin yönetimi, otomobil ve batarya sektörlerinde son yıllarda artan kapasite fazlasının da önüne geçmeye hazırlanıyor.

Üretim kapasitesinin daha sıkı denetlenmesi, verimsiz tesislerin sistemden çıkarılması ve şirket birleşmelerinin teşvik edilmesi planlanıyor. Yerel yönetimlerin otomobil üreticilerine verdiği aşırı teşviklerin de sınırlandırılması gündemde.

Bu yaklaşım, Çin’de özellikle elektrikli otomobil sektöründe yaşanan sert fiyat rekabetinin ardından geliyor. Çok sayıda üreticinin aynı pazarda büyümeye çalışması, fiyatların düşmesine karşılık şirketlerin kâr marjları üzerindeki baskıyı artırmıştı.

Güvenlik kuralları sıkılaşıyor

Sürücüsüz araçların yaygınlaşmasının önündeki en önemli başlıklardan biri güvenlik olacak. Çin, L3 ve L4 seviyesindeki otonom sürüş sistemlerini kapsayan zorunlu güvenlik standardını daha önce yayımlamıştı. Yeni standartların Temmuz 2027’den itibaren yürürlüğe girmesi planlanıyor.

Düzenlemeler, otomobil üreticilerine yalnızca aracın sürüş performansı konusunda değil, sürücünün bilgilendirilmesi, sistemin sınırları ve güvenlik testleri konusunda da daha ayrıntılı yükümlülükler getiriyor.

Çin ayrıca yeni yol haritasında otonom araçların uzun vadede insan sürücülerden daha yüksek güvenlik seviyesine ulaşmasını hedefliyor.

Rekabet elektrikli araçtan yazılıma kayıyor

Çin’in yeni hedefi küresel otomotiv sektöründeki rekabetin yönünün değişmekte olduğunu gösteriyor. Elektrikli motor, batarya maliyeti ve menzil yarışının yanına artık aracın ne ölçüde kendi başına hareket edebildiği ekleniyor.

Bu dönüşüm yalnızca otomobil üreticilerini değil; yapay zekâ şirketlerini, çip üreticilerini, sensör firmalarını, harita sağlayıcılarını ve telekomünikasyon altyapısını da kapsayan yeni bir pazar yaratıyor.

Çin’in 2030 hedeflerini gerçekleştirmesi halinde sürücüsüz araç teknolojisinde bugünkü pilot uygulama döneminden kitlesel kullanım dönemine geçiş hızlanabilir. Bu da Avrupa, ABD, Japonya ve Güney Kore’deki üreticiler üzerinde teknoloji yatırımlarını artırma baskısını büyütebilir.