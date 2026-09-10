Volkswagen küçülmenin faturasını çıkardı: 16 milyar euro

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Avrupa otomotiv sektöründe Çinli üreticilerin artan baskısı, yüksek üretim maliyetleri ve kapasite fazlasıyla mücadele eden Volkswagen’ın küçülme planının mali boyutu ortaya çıkıyor. Şirketin iş gücü azaltımı ve bazı fabrikalarda üretimin sona ermesi ihtimali için yaklaşık 16 milyar euroluk maliyetle karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor.

Volkswagen söz konusu maliyet tahminlerine ilişkin resmi bir açıklama yapmazken, hesaplamaların geçen hafta onaylanan kapsamlı yeniden yapılanma planına dayandığı ifade ediliyor. Avrupa’nın en büyük otomobil üreticisi, grubun yapısını küçültürken üretim kapasitesini de talebe göre yeniden ayarlamaya hazırlanıyor.

İşten çıkarmaların faturası 10 milyar euroya ulaşabilir

16 milyar euroluk toplam maliyetin en büyük bölümünü çalışan sayısındaki azaltım oluşturuyor. Volkswagen’ın dünya genelinde 60 bine kadar pozisyonun azaltılmasıyla bağlantılı giderler için yaklaşık 10 milyar euro ayırabileceği hesaplanıyor.

Bu tutarın kıdem ödemeleri, erken ayrılma programları ve iş gücü azaltımına bağlı diğer maliyetleri kapsaması bekleniyor.

Volkswagen daha önce de grubun farklı şirketlerinde on binlerce pozisyonun azaltılmasına yönelik planlar açıklamıştı. Geçen hafta kabul edilen yeni yapılanma programıyla şirket, önceki hedeflerin üzerine yaklaşık 50 bin kişilik yeni azaltım daha ekledi.

Dört fabrikanın geleceği masada

Yeniden yapılanmanın diğer büyük maliyet kalemini Almanya’daki dört üretim tesisi oluşturuyor. Emden, Zwickau, Neckarsulm ve Hannover fabrikalarının önümüzdeki yıllarda mevcut modellerinin üretim süresini tamamlamasının ardından nasıl kullanılacağı değerlendiriliyor.

Mevcut hesaplamalara göre Emden ve Zwickau fabrikalarında üretimin sona erdirilmesinin ayrı ayrı yaklaşık 1 milyar euroya mal olabileceği tahmin ediliyor.

Neckarsulm ve Hannover tesislerinde ise maliyetin fabrika başına yaklaşık 2 milyar euroya çıkabileceği belirtiliyor. Böylece dört tesis için hesaplanan toplam maliyet yaklaşık 6 milyar euroya ulaşıyor.

Şirket henüz bu tesislerin kesin olarak kapatılacağını açıklamadı. Fabrikalar için alternatif üretim ve kullanım seçenekleri de değerlendiriliyor.

Volkswagen kapasiteyi 9 milyon araca çekiyor

Volkswagen’ın karşı karşıya kaldığı sorun yalnızca çalışan sayısı değil. Grup, yıllar içinde oluşturduğu üretim kapasitesinin mevcut otomobil talebinin üzerinde kaldığını kabul ediyor.

Pandemi öncesinde Volkswagen’ın küresel üretim sistemi yaklaşık 12 milyon araçlık kapasiteye göre yapılandırılmıştı. Şirket bu kapasitenin yaklaşık 2 milyon araçlık bölümünü zaten azaltmış durumda.

Yeni planda ise grubun yıllık üretim kapasitesinin talebe uygun biçimde yaklaşık 9 milyon araç seviyesine çekilmesi hedefleniyor. Avrupa ve Çin’de üretim ağının yeniden düzenlenmesi bu planın önemli parçalarından biri olacak.

Volkswagen aynı zamanda model sayısını yüzde 50’ye kadar azaltmayı, müşterilere sunulan donanım ve versiyon çeşitliliğini ise yüzde 75’e varan oranlarda düşürmeyi planlıyor.

Çin rekabeti ve yüksek maliyetler baskıyı artırdı

Volkswagen’ın küçülme kararının arkasında otomotiv sektöründeki hızlı dönüşüm bulunuyor. Çinli üreticilerin özellikle elektrikli otomobillerde Avrupa pazarındaki ağırlığını artırması, geleneksel üreticilerin fiyat ve maliyet baskısını büyüttü.

ABD’de yükselen tarifeler, Avrupa’daki zayıf talep, Almanya’daki yüksek üretim maliyetleri ve Çin pazarındaki rekabet de Volkswagen’ın kârlılığını zorlayan başlıklar arasında yer alıyor.

Şirket yönetimi, mevcut maliyet azaltma programlarının yeni rekabet ortamında yeterli olmadığını ve grubun daha köklü biçimde yeniden yapılandırılması gerektiğini düşünüyor.

Volkswagen böylece yalnızca çalışan ve fabrika sayısını azaltmakla kalmayacak. Daha az model, daha düşük üretim kapasitesi ve daha sade bir şirket yapısıyla küresel otomotiv sektöründeki maliyet yarışına hazırlanacak.