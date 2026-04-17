Çinli otomobil devinden 'araç içi tuvalet' hamlesi

Yolculukları daha konforlu hale getirmeyi hedefleyen Çinli otomobil üreticisi Seres, yolcu koltuğunun altına kaydırılabilen 'araç içi tuvalet' için patentini aldı.

Tuvaletler yolcu koltuğunun altına gizlenecek

Uzun yolculuklarda, kamp yaparken veya arabada kalırken kullanıcıların tuvalet ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan 'araç içi tuvaletler' yolcu koltuğunun altından itme hareketiyle veya sesli komutlarla dışarı kayacak şekilde tasarlanacak.

Koku sorunu için fan sistemi

Kokuyu tahliye edecek fan sisteminin yanı sıra atıklar tuvalette ayrıca idrarı buharlaştıran ve diğer atıkları kurutan bir sistem de bulunuyor.

Şirketin ilk tuvaletli aracını ne zaman üreteceği henüz açıklanmasa da rekabetin giderek zorlaştığı pazarda Çinli otomobil üreticileri masajlı koltuklar, karaoke sistemleri ve buzdolabı gibi alışılmadık özelliklerle öne çıkmaya çalışıyor.

Pazardaki rekabet yaratıcılığı artırıyor

Seres özellikle büyük ve SUV tipi elektrikli araç üretimiyle öne çıkarken şirketin satışlarının büyük bölümü Çin'de gerçekleşse de Avrupa, Orta Doğu ve Afrika pazarlarına da açılmış durumda.

BYD gibi büyük oyuncularla birlikte sektörün istisnaları arasında gösterilen şirket, pazardaki yoğun rekabet ve fiyat savaşlarına rağmen kar edebilen az sayıdaki üreticiden biri olarak dikkat çekiyor.

Yolcu otobüslerinin dışında araç içi tuvaletler sürücüler için yeni bir deneyim gibi görünse de pazardaki etkisinin çarpıcı olabileceği değerlendiriliyor.