Çinli otomobil devleri ABD yolunda: Pazarı alt üst etmeye geliyorlar

Yüksek gümrük vergileri ve ABD-Çin arasındaki ağresif ticari ilişkiler nedeniyle henüz Amerikan pazarına giremeyen Çinli otomobil devlerinin önümüzdeki beş ila on yıl içinde ABD showroomlarında boy göstermesi bekleniyor.

Bağımsız otomotiv analisti Lei Xing, şirketlerin ABD'de fabrika kurmak zorunda kalsalar bile bu hedefi gerçekleştirmek istediğini belirtiyor.

Lei Xing, Çinli otomobil üreticilerinin birçoğunun ABD'ye gelmeye ve ABD'de üretim yapmaya hazır olduklarını belirtirken bu durumun artan rekabet ve seçenek ile fiyatları da düşüreceğini öngörüyor. Ancak bu durumun halihazırda ABD'de satış yapan otomobil şirketlerinin karlarını ve pazar paylarını da daraltacağı, bu şirketlerde çalışan yaklaşık 1 milyon kişinin de bundan etkileneceği ifade ediliyor.

Şu anda ise Çin'den ABD'ye gönderilen otomobillere yüzde 100 gümrük vergisi uygulanıyor. Ancak ABD Başkanı Donald Trump, son dönemde Çin markalarının ABD'de fabrika kurmaları şartıyla pazara girebileceklerine ilişkin ılımlı mesajlar veriyor.

Çinli otomobil üreticileri öne geçiyor

ABD yönetimi Çinli otomobil devlerine sıcak baksa da Çin'in pazara girmesi, analistlere göre ülkenin sektördeki hakimiyetini daha da pekiştirebilir.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği'ne göre, geçen yıl dünya genelinde üretilen otomobillerin üçte birini sadece Çin üretti ve 8 milyondan fazla otomobil ihraç etti. Bu rakam 2024'e kıyasla yüzde 30 artış gösterirken Çin, 2023 yılında Japonya'yı geride bırakarak dünyanın en büyük araç ihracatçısı oldu.

Çin, elektrikli araç pazarında da büyümeyi sürdürürken Çinli BYD, geçen yıl Tesla'yı, bu hafta ise Ford'u geride bırakarak küresel satışlarda dünyanın en büyük elektrikli otomobil şirketi oldu.

Otomotiv danışmanı Michael Dunne'a göre Amerikalı tüketicilerin yüksek alım gücüyle daha büyük ve pahalı araçlara yönelmesi, ABD'yi yüksek rekabet ortamına rağmen otomobil üreticileri için küresel ölçekte en kârlı pazar haline getiriyor. Çin'den ihraç edilen bir aracın ortalama fiyatı 19 bin dolarken, ABD'de yeni otomobillerin ortalama fiyatı 50 bin dolar civarında.

BYD temaslara başladı

Bu fiyat farkı, pazarın cazibesini açıkça ortaya koyarken BYD gibi Çinli devler, ABD'ye giriş planlarını net olarak açıklamasa da dolaylı temaslara başladı.

Çinli otomobil üreticisi Geely'nin sahibi olduğu Volvo, 2015 yılında Güney Carolina'da bir fabrika kurdu. 1,3 milyar dolarlık bir büyüme sürecinden geçen fabrika, Geely'nin Zeekr ve Lynk & Co. markaları altında ABD'de üretime başlamak için başlangıç zemini oluşturabilir.

Geely halihazırda Google'ın ana şirketi Alphabet'in otonom araç birimi Waymo'ya sınırlı sayıda Zeekr satıyor. Analistler Geely'nin ABD pazarına girmeye en hazır Çinli otomobil şirketi olduğunu belirtirken önümüzdeki 2 -3 yıl içinde bunun netleşeceğini öngörüyor.

Otomobil fiyatları düşebilir

Uzmanlara göre ABD'de otomobil fiyatları rekor seviyelere yakın seyrederken, Çinli üreticilerin pazara girişi Avrupa'da olduğu gibi fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı yaratabilir.

Şanghay merkezli Automobility'nin Başkanı Bill Russo, Çinli markaların başarısının yalnızca düşük fiyatlara değil, kalite ve teknolojiye dayandığını vurgularken yabancı markaların Çin'de pazar paylarının yarıdan fazlasını kaybettiğine dikkat çekti. Çinli otomobil üreticilerinin küresel açılımı, ülkedeki 100'ü aşkın yerli marka arasındaki sert fiyat rekabeti ve yıllar süren devlet destekleri sonucu oluşan kapasite fazlasından besleniyor. Zayıflayan iç talep de şirketleri yurt dışına yönelmeye zorluyor.

Ancak Russo'ya göre ABD pazarı kolay olmayacak. Çinli markalar, marka bilinirliği ve güven konusunda Amerikalı tüketicileri ikna etmekte zorlanabilir. Yine de Russo, fiyat-performans dengesi güçlü olduğu sürece üretim yerinin ikinci planda kalacağını savunuyor. Ona göre nihai belirleyici unsur, tüketici için paranın karşılığı olacak.