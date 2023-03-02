Citroën’den ilkbahar kampanyası
2023’e “Yılın En İtibarlı Binek Otomotiv Markası” ödülüyle başlayan Citroën, baharın ilk ayında birbirinden özel kredi fırsatlarıyla yeni araç almak isteyenlere avantajlı fırsatlar sunuyor. Otomobil ve hafif ticari ürün yelpazesine yönelik 0 faizli avantajlı kredi seçeneklerini müşterilerine sunan Citroën, ay boyunca PSA Finans avantajıyla müşterilerini showroomlarına bekliyor.
Güçlü tasarımıyla özgün bir karakter ortaya koyan Citroën C3 Aircross SUV modeline 100 bin TL için 12 ay vade ve 0 faizli kredi imkânı veya 180 bin TL için 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi seçeneği sunuyor.
Kompakt sınıfta 4 kapılı otomobil ve SUV modellerine alternatif, zarif ve çekici yeni C4 X, 120 bin TL için 12 ay vade ve %0 faizli kredi imkanı veya 200 bin TL için 12 ay vade ve %0,99 fırsatıyla mart ayında yeni sahiplerine kavuşmayı bekliyor.
Güçlü tasarıma sahip Citroën C4 modeli ise 120 bin TL için 12 ay ve 0 faizli kredi veya 200 bin TL için 12 ay vade ve %0,99 faiz kredi imkânıyla dikkatleri üstüne topluyor. Rakiplerinden üstün konfor özellikleriyle ayrılan yeni Citroën C5 Aircross SUV modeli ise 170 bin TL için 12 ay ve 0 faizli kredi veya 250 bin TL için 12 ay vade ve %0,99 faiz kredi imkânıyla Citroën showroomlarında yer alıyor.
Konfor seviyesini üst seviyelere taşıyan donanım özelliklerine sahip Citroën Berlingo Kombi, 130 bin TL için 12 ay vade ve 0 faizli kredi seçeneği veya 220 bin TL için 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi seçenekleriyle sahiplerini bekliyor.