Citroën’den ilkbahar kampanyası

Güçlü tasarımıyla özgün bir karakter ortaya koyan Citroën C3 Aircross SUV modeline 100 bin TL için 12 ay vade ve 0 faizli kredi imkânı veya 180 bin TL için 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi seçeneği sunuyor.

Kompakt sınıfta 4 kapılı otomobil ve SUV modellerine alternatif, zarif ve çekici yeni C4 X, 120 bin TL için 12 ay vade ve %0 faizli kredi imkanı veya 200 bin TL için 12 ay vade ve %0,99 fırsatıyla mart ayında yeni sahiplerine kavuşmayı bekliyor.

Güçlü tasarıma sahip Citroën C4 modeli ise 120 bin TL için 12 ay ve 0 faizli kredi veya 200 bin TL için 12 ay vade ve %0,99 faiz kredi imkânıyla dikkatleri üstüne topluyor. Rakiplerinden üstün konfor özellikleriyle ayrılan yeni Citroën C5 Aircross SUV modeli ise 170 bin TL için 12 ay ve 0 faizli kredi veya 250 bin TL için 12 ay vade ve %0,99 faiz kredi imkânıyla Citroën showroomlarında yer alıyor.

Konfor seviyesini üst seviyelere taşıyan donanım özelliklerine sahip Citroën Berlingo Kombi, 130 bin TL için 12 ay vade ve 0 faizli kredi seçeneği veya 220 bin TL için 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi seçenekleriyle sahiplerini bekliyor.