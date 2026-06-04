Debriyaja basan kalmadı otomatik vites rekor kırdı

Türkiye otomobil pazarı son yıllarda büyük bir dö­nüşüm yaşıyor. Yeni ne­sil otomobillerle birlikte artık, özellikle elektriklilerde manu­el vites kavramı bitti. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Der­neği (ODMD) verileri de küresel araştırmalarla birlikte incelen­diğinde mevcut durum daha net görülüyor.

5 yılda vites atmak tarihe karıştı

2020 yılında Türkiye’de satış­ta bulunan 263 otomobil mode­linin 45’inde manuel şanzıman seçeneği yer alıyordu. Bu da ma­nuel araç payının yüzde 17,1 se­viyesine olduğunu gösteriyor. Yani her 100 otomobilin 17’si 2020 Türkiye’sinde manuel ola­rak satılıyordu. Aradan geçen süreçte, manuel model sayısı 45’ten 10’a kadar düştü. Toplam pay yaklaşık 14 puan geriledi. Pazardaki ağırlık 4’te 1 seviye­sinden yok denecek noktaya in­di. Bu değişim, Türkiye otomotiv pazarında çok hızlı bir dönüşüm yaşandığını ortaya koydu.

Türkiye’de 2026 yılı itibarıyla satışılan model sayısı 290 adet. Bunun sadece 10’u düz vites yani manuel. Mevcut veriler, manuel vitesin toplam otomobil modeli havuzu içindeki payının yüzde 3,7 seviyesine kadar indiğini or­taya koyuyor. Yani showroomla­ra giren her 100 otomobilin sa­dece 4’ü manuel. Geri kalan ise tamamen otomatik. 5 yıl önce ise manuel vites oranı piyasada yüzde 20’ye çok yakındı. Mevcut eğilim devam ederse, manuel vi­tes önümüzdeki birkaç yıl içinde tamamen niş, ardından ise nos­taljik bir teknolojiye dönüşecek.

Nitekim bu yılın ilk 5 aylık döneminde Türkiye’de satılan otomobillerin 347 bin 345 ade­di yani yüzde 97,5’i otomatik. 8 bin 911 adedi yani yüzde 2,5’i düz vitesli araçlardan oluşuyor. ODMD verilerine göre, bu tablo artık manuel vitesin pazarda ne­redeyse yok olduğunu açık şekil­de ortaya koydu. Satış tarafına bakıldığında Türkiye’de satılan her 100 otomobilin sadece 3’e yakını manuel. Geçen yılın aynı dönemine göre, otomatik araç­ların payı yüzde 94,6 seviyesin­deydi. Düz vitesli araçlar da pa­zardan yüzde 5,4 pay alıyordu. Yani manuel vitesin payı bir yıl­da yarıdan fazla eridi.

Seçenekler azaldı, talep düştü

Pazarın dinamiklerine bakıl­dığında manuel vites sayısıyla, satılan manuel vites sayısında­ki pay örtüşüyor. Model bazında manuel oranı yüzde 3,7 seviye­sinde. Satış bazında ise bu oran yüzde 2,6 olarak dikkat çekiyor. Manuel olan otomobiller çok dü­şük adetlerde satılıyor. Sorun sa­dece seçeneklerin azalması de­ğil, talebin de ciddi bir şekilde düşmesi. Artık birçok modelde otomatik şanzıman standart ha­line gelirken, birçok segment de fiilen yok oldu. Artık azalma de­ğil, bir yok olma dönemi çoktan başladı.

Elektrikli pazarı yüzde 100 otomatik

Otomotiv sektöründeki en bü­yük kırılma noktası ise elektrik­li araçlar oldu. Tam elektrikli araçlarda düz vitesli şanzıman­lara yer verilmiyor. Hibrit sis­temlerde de manuel neredey­se tamamen terk edildi. SUV ve elektrikli araçların payı arttıkça manuel doğal olarak eridi. İngil­tere kaynaklı veriler de bu dö­nüşümü destekliyor. Elektrikli araçların yaygınlaşması, manu­el vitesin teknolojik olarak ge­reksiz hale gelmesine yol açıyor.

Avrupa bu konuda daha seçici

Türkiye’deki bu dönüşüm as­lında küresel bir trendin parçası. Aynı zamanda üretimler de ağır­lıklı olarak otomatik. İngiltere merkezli araştırmalar ve oto­motiv yayınları, manuel vitesin hızla yok olduğunu net şekilde ortaya koydu. Yapılan analizlere göre, İngiltere’de manuel sunu­lan model sayısı bir yılda 82’den 64’e düştü.

İncelenen yaklaşık 300 modelin 230’u yalnızca oto­matik olarak satılıyor. Manuel aracın pazar payı böylece yüz­de 25’in altına geriledi. 2011’de yeni araçların sadece yüzde 25’i otomatikken, 2020’ye gelindi­ğinde bu oran yüzde 80’e çıktı. Bu da manuel vitesin yalnızca gelişmekte olan pazarlarda de­ğil, Avrupa’nın köklü otomotiv ülkelerinde bile hızla geriledi­ğini gösteriyor. Ama Türkiye otomobil pazarında düşüş daha dramatik.

3 sınıfta sadece otomatik satıyor

Artık tüketiciler de fiyata çok takılmıyor. Bir anlamda yıllardır süregelen bir algı da sona erdi. Eskiden manuel araçlar daha ucuzdu, daha az yakardı ve daha yaygındı. Bugün ise otomatik şanzımanlı araçlar fiyat olarak daha erişilebilir. Eskisi gibi büyük fiyat farkları yok. Yakıt tüketimi ölçütü değişti. Artık otomatik vitesli araçlar da oldukça az yakmasının yanında manuel araçlardan bile düşük hale geliyor. Kampanyalar güçlü, kredi seçenekleri var. Bu yüzden düz vites aracı tercih etmek için pek de neden kalmıyor. Bugün bakıldığında Türkiye’de satılan en ucuz otomobiller arasında manuel otomatik farkı da 300 bin lira seviyesinde. Bu da farkın düştüğünü gösteriyor

Manuel ile otomatik farkı 300 bin lira seviyesinde

Veriler segment bazında da oldukça dikkat çekici. Verilere göre, artık manuel vitesli otomobillerin hiçbir segmentte ana segmet olmadığı görüldü. Giriş segmentinde bile artık manuel yok. ODMD verilerine göre, A (mini), D (orta), E (lüks) segmentlerinde otomatik oranı yüzde 100. F (üst lüks) segmentte otomatik oranı yüzde 99,7 iken manuelin payı yüzde 0,3. B sınıfında da otomatik araçların payı yüzde 98,6 iken manuel bu satış serisinden yüzde 1,4 pay aldı. En fazla manuel aracın satıldığı sınıf ise kompakt C segmenti. Burada otomatik araçların payı yüzde 96,4. Düz vites araçların aldığı pay da 3,6. Türkiye’de en çok tercih edilen C segmentinde bile bu geçişin oldukça yüksek olması dönüşüm hakkında ipucu veriyor.