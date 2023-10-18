Doğuş Otomotiv iştirakine şarj ağı işletmeci lisansı
EPDK, Doğuş Otomotiv'in bağlı ortaklığına elektrikli araçlar için şarj ağı işletmeci lisansı verdi.
Haber Merkezi
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Doğuş Otomotiv'in bağlı ortaklığı Doğuş Şarj Sistemleri'ne (D-Charge) ülke genelinde şarj ağı işletmeciliği faaliyeti göstermek üzere şarj ağı işletmeci lisansı verdi.
Doğuş Otomotiv'den dün akşam KAP'a yapılan açıklamada D-Charge markasıyla faaliyet gösterecek şirketin Türkiye'nin tüm bölgelerinde elektrikli araç şarj hizmetleri sunmayı hedeflediği ifade edildi.