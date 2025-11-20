Dubai Polisi lüks filosuna Bentley Bentayga Azure ekledi

Dubai Polisi, dünyaca ünlü lüks devriye filosuna yeni bir araç daha ekleyerek Bentley Bentayga Azure modelini hizmete aldı. Dubai Airshow’da düzenlenen tanıtım töreni; üst düzey polis yetkilileri, ilgili birim müdürleri ve Bentley Emirates yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

100 km’de 12,1 litre yakıyor

Yeni devriye aracı, 542 beygir gücünde güçlü bir motora sahip olup hem tasarım hem de performans açısından üst segmentte konumlanıyor. Dış tasarımında beyaz renk tercih edilen araç, yeşil deri ve kahverengi ahşap detaylarla donatılmış lüks bir iç mekâna sahip. 22 inç kaplamalı jantlar, 296 g/km karbon emisyonu ve 100 km’de 12,1 litre yakıt tüketimiyle yüksek performansı pratik kullanım özellikleriyle birleştiriyor.

Dubai Polisi, bu yeni aracın özellikle yoğun turist bölgelerinde, kritik noktalarda ve hızlı müdahale gerektiren alanlarda kullanılacağını açıkladı.