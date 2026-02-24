Dünyada elektrikli otomobil pazarı... Türkiye'nin yer dikkat çekti

Türkiye’de elektrikli otomobil pazarı 2026 yılına güçlü bir başlangıç yaptı. Ocak ayında tam elektrikli (BEV) otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 83,8 artarak 11 bin 158 adete ulaştı. Aynı dönemde toplam otomobil satışları 61 bin 055 adet olarak gerçekleşti.

Yeni satış performansıyla birlikte elektrikli otomobillerin toplam pazardan aldığı pay yüzde 18,28’e yükseldi. Türkiye, böylece yüzde 19,67 seviyesindeki Avrupa ortalamasına önemli ölçüde yaklaşmış oldu. Aradaki fark 1,4 puanın altına inerken, iç pazarda elektrikli dönüşümün hız kazandı.

Avrupa’da tablo nasıl?

Avrupa ülkeleri arasında elektrikli otomobil pazar payında zirvede yüzde 93,96 ile Norveç yer alırken, Danimarka yüzde 82,94 ile ikinci sırada bulunuyor. Finlandiya (yüzde 45,86), İsveç (yüzde 41,83) ve Belçika (yüzde 36,76) üst sıralardaki diğer ülkeler olarak öne çıkıyor.

Türkiye ise yüzde 18,28’lik pay ile Avrupa ortalamasının hemen altında konumlanarak 16. sırada yer aldı. Türkiye’nin hemen üzerinde Almanya (yüzde 22,01), İrlanda (yüzde 21,15) ve İsviçre (yüzde 20,77) gibi pazarlar bulunuyor.

Sıralamada 5’inciliğe geriledi

2025 yılını satış adedi bazında Avrupa’nın 4. büyük elektrikli otomobil pazarı olarak tamamlayan Türkiye, 2026 Ocak verileri itibarıyla Belçika’nın gerisine düşerek 5. sıraya geriledi. Buna rağmen satışlardaki güçlü artış dikkat çekti.

Uzmanlar, yeni model girişleri, yerli üretim etkisi ve şarj altyapısındaki genişlemenin elektrikli araç talebini desteklemeye devam ettiğine işaret etti. Ocak ayındaki yüzde 83,8’lik artışla, elektrikli otomobillerin Türkiye otomotiv pazarındaki ağırlığı arttı.

İşte dünyada elektrikli otomobil pazarı: