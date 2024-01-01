“Elektrifikasyonda vitesi yükselteceğiz”

Gerek iç pazarda gerekse ihracatta önceki yıla göre büyümenin gerçekleştiği bir yılın tamamlanmak üzere olduğunu belirten Ford Otosan Lideri Güven Özyurt, “Özellikle iç pazar, şu ana kadar kaydedilen en yüksek seviyeyi yakalayacağını kasım sonu itibarıyla 1 milyon eşiğini aşarak gösterdi.

Ocak-Kasım 2023 döneminde otomobil ve hafif ticari araç satışları geçen yılın aynı dönemine göre %60,8 artarak, 1 milyon 73 bin 982 adede ulaştı” dedi. Özyurt, “Satışlardaki artışın başlıca nedenlerine bakıldığında, talep birikiminin, kur etkisi ve küresel maliyet artışları nedeniyle alımını erkene çeken tüketicilerin, otomobilin bir yatırım aracı olarak değerlendirilmesinin etkili olduğu söylenebilir. Yılın 10 ayında toplam otomotiv ihracatı, bir önceki yılın aynı dönemine göre adet bazında %7 artarak 832 bin 80 adet oldu. Otomobil ihracatı ise aynı dönemde %21 artarak 540 bin 304 adet düzeyinde gerçekleşti” diye konuştu.

“Kampanyalar, satışları dengeledi”

2023 yılında çip krizi, ham madde bulunurluğu ve tedarik zincirinde yaşanan aksamanın yarattığı stok sorunu gibi eş zamanlı pek çok zorlu etkinin öngörülen şekilde yıl ortasından itibaren büyük oranda geride kaldığını dile getiren Özyurt, “Otomotiv piyasasında spekülatif fiyat oluşumları, stokçuluk ve sıfır taşıta erişim gibi sıkıntılar yaşandı ancak adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısını yeniden tesis etmek amacıyla '6 ay ve 6 bin kilometre' düzenlemesinde olduğu gibi yoğun çalışmalar yürütüldü. Böylece piyasa da dengelenme sürecine girdi” dedi.

“Elektriklide 2. eli konuşacağız”

Güven Özyurt, elektrifikasyon yol haritalarında vitesi bir hayli yükselttikleri bir döneme girdiklerini belirterek, "Elektrikli araçlar, küresel ve yerel araç üretiminde tarihi bir dönüşüme öncülük ediyor. Bu dönüşümü önceden okuyarak yeni döneme iyi hazırlanan bir firmayız. Biz Ford Otosan'da 2021'de elektrikli ve bağlantılı yeni nesil ticari araç projelerinin hayata geçirilmesi için açıkladığımız 2 milyar euroluk vizyoner yatırım planı çerçevesinde iki yıldır ürünlerimizle, üretim sürecimizle, sunduğumuz deneyimlerle dönüşüyoruz. Elektrifikasyon yol haritamızda vitesi bir hayli yükselttiğimiz bir döneme girdik.

2024'te bir dizi heyecan verici aracı tanıtacağız” ifadelerini kullandı. Elektrikli araç pazarında geleneksel otomobil üreticilerinin ötesine uzanan ve teknoloji şirketleri, startuplar, batarya üreticileri gibi çok çeşitli oyuncuların dahil olduğu rekabetin artmasının doğal olarak inovasyonu beslediğini ifade eden Özyurt, "Bu da menzil ve şarj sürelerini her geçen gün bir adım öteye taşıyor. Araçların geldiği menzil düzeyi şarj altyapısındaki düzenlemelere de yardımcı olacaktır. Ayrıca teknoloji geliştikçe ve üretim ölçeklendikçe zaman içinde maliyet düşüşleri de bekleyebiliriz.

Tüketici tarafında ise menzil, şarj süresi ve şarj altyapısındaki gelişmeler geçişi hızlandırıyor. Türkiye'de de bu etki globali yakından izliyor ancak ikinci el değeri gibi konular üzerinde çalışmaya devam edilecektir” değerlendirmesinde bulundu. Özyurt, kapasitesi 100 bin adetten 405 bin adede çıkacak olan Yeniköy Fabrikası'nda Avrupa'nın en çok satan vanı olan Transit Custom'ın yeni nesil versiyonunun üretimine eylülde başladıklarını kaydetti.