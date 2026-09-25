Elektrikli araç sahiplerini ilgilendiriyor: Şarj istasyonlarında yeni dönem

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Elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla artan hızlı şarj ihtiyacına yönelik yeni bir düzenleme hayata geçirildi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), şarj istasyonlarına entegre edilecek elektrik depolama tesislerinin, istasyonun anlaşma gücünün üzerinde araç şarj gücü sağlayabilecek şekilde kurulabilmesine imkan tanıdı.

Düzenlemeyle yüksek güçlü şarj istasyonlarının yaygınlaştırılması ve bu tesislerin mevcut elektrik şebekesine daha etkin şekilde entegre edilmesi hedefleniyor.

Depolama tesislerinde güç sınırı değişti

Önceki uygulamada şarj istasyonuyla bütünleşik kurulacak depolama tesisinin kurulu gücü, tüketim tesisinin anlaşma gücüyle sınırlı tutuluyordu.

Yeni düzenlemeyle bu sınırda esnekliğe gidildi. Böylece anlaşma gücünden daha yüksek deşarj gücüne sahip depolama tesisi kurulabilecek ve şarj üniteleri bu sistem üzerinden beslenebilecek.

Bu sayede özellikle yüksek güçlü şarj noktalarında, şebeke bağlantı kapasitesinin artırılmasına gerek kalmadan depolanan elektrik kullanılarak araçlara şarj hizmeti sunulabilecek.

Şebeke güvenliği için yeni şart

Güç kapasitesindeki esneklikle birlikte elektrik şebekesinin güvenliğini korumaya yönelik bazı şartlar da getirildi.

Buna göre depolama sisteminden şebekeye elektrik verilmesini engelleyecek otomatik sistemlerin kurulması gerekecek. Aynı zamanda şebekeden enerji çekilirken istasyonun mevcut anlaşma gücünün aşılmasını önleyecek otomatik güç kontrol ve enerji kesme sistemleri kullanılacak.

Yüksek maliyetli yatırımlara alternatif olacak

Depolama sistemlerinin şarj istasyonlarına entegre edilmesiyle her noktada yüksek maliyetli elektrik şebekesi yatırımı yapılması ihtiyacının azaltılması amaçlanıyor.

Özellikle yeni trafo ve bağlantı yatırımlarının yüksek maliyet oluşturduğu, belirli saatlerde şarj talebinin arttığı ve araç kuyruklarının yaşandığı noktalarda depolama sistemlerinin alternatif bir çözüm sunması bekleniyor.

Sistem, talebin düşük olduğu dönemlerde şebekeden aldığı elektriği depolayabilecek. Şarj talebinin yoğunlaştığı saatlerde ise depolanan enerji kullanılarak istasyonun ihtiyaç duyduğu ek güç karşılanabilecek.

Böylece şebekeden çekilen elektrik mevcut anlaşma gücü içerisinde tutulurken, istasyonlarda daha yüksek kurulu güce sahip şarj ekipmanlarının kullanılabilmesi mümkün olacak.

Aynı anda daha fazla araç yüksek güçte şarj edilebilecek

Yeni sistemin avantajlarından biri de şebeke kapasitesinin toplam anlık şarj talebini karşılamakta yetersiz kaldığı noktalarda ortaya çıkacak.

Depolama sistemi, talebin düşük olduğu saatlerde enerji biriktirecek ve yoğun saatlerde şarj işlemlerine destek verecek. Böylece aynı anda birden fazla elektrikli aracın yüksek güçle şarj edilmesi sırasında ihtiyaç duyulan ilave enerji depolama tesisinden sağlanabilecek.

Otoyol ve dinlenme tesislerinde ihtiyaca çözüm sağlayabilir

Elektrikli araç sayısındaki artışla birlikte özellikle otoyollar, dinlenme tesisleri, akaryakıt istasyonları ve yoğun kullanılan ticari alanlarda hızlı ve yüksek güçlü şarj noktalarına duyulan ihtiyaç da büyüyor.

Bu noktalarda gerekli kapasitenin oluşturulması bazı durumlarda yeni trafo, bağlantı ve şebeke yatırımlarını zorunlu hale getirebiliyor. Depolama sistemlerinin şarj istasyonlarıyla birlikte kullanılması ise söz konusu yatırımlara alternatif oluşturabilecek.

Şarj ağı işletmecilerine yatırım esnekliği

Düzenlemenin yüksek güçlü şarj istasyonu yatırımlarında işletmecilere daha fazla seçenek sunması bekleniyor.

Şarj ağı işletmecileri, kurulacak istasyonun bulunduğu bölgedeki şebeke bağlantı kapasitesini, yatırım maliyetini ve şarj talebini birlikte değerlendirerek mevcut şebeke kapasitesini artırmak ile elektrik depolama sistemi kurmak arasında tercih yapabilecek.

Yeni uygulamayla hızlı ve yüksek güçlü şarj altyapısının mevcut şebeke imkanları dikkate alınarak daha fazla noktaya ulaştırılması hedefleniyor. Aynı zamanda elektrik depolama teknolojileri ile elektrikli araç şarj altyapısının birlikte kullanımının teşvik edilmesi amaçlanıyor.