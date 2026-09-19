Elektrikli araç şarjında 97 bin MWh sınırı aşıldı

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Elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla birlikte Türkiye’de şarj altyapısının kullanım yoğunluğu da yükseliyor. Ağustos verileri, hem şarj işlemlerinin ulaştığı seviyeyi hem de elektrikli araç kullanıcılarının hangi saat ve günlerde istasyonlara daha fazla yöneldiğini ortaya koydu.

Ağustos ayında şarj başına ortalama elektrik tüketimi 27,63 kWh olarak hesaplandı. Elektrikli araçların istasyonlarda geçirdiği toplam şarj süresi ise 3 milyon 650 bin 668 saate ulaştı.

Elektrikli araçlar en çok hangi saatlerde şarj edildi?

Ağustos 2026’da elektrikli araç şarjında en yüksek tüketim 16.00-17.00 saatleri arasında gerçekleşti. Bu bir saatlik dilimde istasyonlardan 6 bin 496 MWh elektrik tüketildi.

Tüketim 17.00-18.00 saatleri arasında 6 bin 487 MWh, 18.00-19.00 saatleri arasında ise 6 bin 435 MWh oldu. Böylece yalnızca 16.00-19.00 arasındaki üç saatlik dönemde 19 bin 419 MWh elektrik tüketildi.

Günün en düşük tüketimi ise 04.00-05.00 saatleri arasında kaydedildi. Bu saat aralığındaki tüketim 922 MWh oldu.

Şarj istasyonlarında hafta sonu yoğunluğu

Günlere göre tüketimde hafta sonu öne çıktı. Ağustos ayında cumartesi günleri toplam 17 bin 535 MWh, pazar günleri ise 17 bin 280 MWh elektrik tüketildi.

Hafta içindeki en yüksek günlük tüketim 14 bin 995 MWh ile pazartesi günü gerçekleşti. En düşük tüketim ise 11 bin 64 MWh ile salı günü kaydedildi.

Türkiye’de kaç elektrikli araç şarj noktası var?

Türkiye genelindeki elektrikli araç şarj noktası sayısı 48 bin 649’a ulaştı.

Bunların 21 bin 116’sı DC hızlı şarj, 27 bin 533’ü ise AC yavaş şarj noktalarından oluşuyor. DC şarj noktalarındaki artış, elektrikli araçların daha kısa sürede şarj edilmesine katkı sağlıyor.

Tüketimin yüzde 62,20’si yeşil şarj istasyonlarında

Ağustos ayında elektrikli araç şarj istasyonlarında tüketilen 97 bin 469 MWh elektriğin 60 bin 621 MWh’lik bölümü YEK-G belgeli yeşil şarj istasyonlarında gerçekleşti.

Bu miktar toplam tüketimin yüzde 62,20’sine karşılık geldi. Söz konusu istasyonlarda tüketilen elektrik enerjisinin tamamı yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrikli araç kullanıcılarının ihtiyaçlarını karşılayacak yeterli ve sürdürülebilir şarj altyapısının oluşturulmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye’deki şarj istasyonlarının konumu, soket sayısı, şarj tipi ve gücü, anlık müsaitlik durumu, ödeme yöntemleri ve fiyat bilgileri EPDK tarafından geliştirilen Şarj@TR mobil uygulaması üzerinden takip edilebiliyor.