Volkswagen’de direksiyon alarmı: 208 bin araç geri çağırıldı
Alman otomotiv üreticisi Volkswagen, direksiyon sisteminde kontrol kaybına yol açabilecek bir hata nedeniyle ABD’de 208 bin 724 aracı geri çağırıyor. Ücretsiz müdahale belirli Tiguan, Atlas ve Audi Q3 modellerini kapsıyor.
Alman otomotiv devi Volkswagen, ABD'de bazı modellerinde tespit edilen direksiyon sistemi kaynaklı risk nedeniyle 208 binden fazla aracı geri çağıracak.
ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), geri çağırma kararının 2018-2021 model yılları arasındaki belirli araçları kapsadığını açıkladı.
208 bin 724 araç geri çağrılıyor
NHTSA'nın açıklamasına göre, geri çağırma kapsamında toplam 208 bin 724 araç bulunuyor.
Araçların direksiyon kutusunda kullanılan montaj cıvatasındaki hata nedeniyle sürüş sırasında kontrol kaybı yaşanabileceği belirtildi. Söz konusu sorunun kaza riskini artırabileceği konusunda uyarı yapıldı.
Bu modeller etkilenecek
Geri çağırma kararından 2018 model Volkswagen Tiguan, 2018 ve 2019 model Volkswagen Atlas ile 2019-2021 model Audi Q3 serisindeki belirli araçların etkileneceği bildirildi.
Değişim ücretsiz yapılacak
Volkswagen, geri çağırma kapsamına giren araçların sağ tarafındaki direksiyon kutusu montaj cıvatasının yetkili bayilerde ücretsiz olarak değiştirileceğini açıkladı.