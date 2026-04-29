Elektrikli araçlarda pay hızla büyüyor: Hedef yüzde 25

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Başkanı Aydın Erkoç, elektrikli otomobillerin bu yıl toplam satışlar içindeki payının yüzde 25 seviyesine yaklaşabileceğini açıkladı.

Erkoç yaptığı değerlendirmede, otomotiv pazarında genel bir daralma yaşanmasına karşın elektrikli araç satışlarının yükseliş eğilimini sürdürdüğünü belirtti. Bu segmentteki büyümenin dikkat çekici bir noktaya ulaştığını ifade etti.

Yılın ilk üç ayında elektrikli araç satışlarının yüzde 18 arttığını aktaran Erkoç, tüketici tercihlerindeki değişimin hız kazandığına işaret etti.

Elektrikli araçlara yönelimin arkasında çevre dostu yaklaşım, düşük kullanım maliyetleri ve teknolojik dönüşümün bulunduğunu dile getiren Erkoç, "Dünya genelinde içten yanmalı motorlardan elektrikli modellere doğru güçlü bir geçiş yaşanıyor. Türkiye'de de bu dönüşüm hız kazandı. Özellikle yakıt maliyetleri, bakım giderleri ve servis ücretlerindeki artış, tüketiciyi daha ekonomik alternatiflere yönlendiriyor. Elektrikli araçlar bu noktada önemli avantaj sağlıyor." dedi.

Payın yüzde 25’e çıkması bekleniyor

Elektrikli araçların Türkiye pazarındaki payının her geçen ay arttığını vurgulayan Erkoç, mevcut trendin devam etmesi halinde yıl sonunda toplam satışlar içindeki payın yüzde 25 seviyelerine ulaşabileceğini kaydetti.

Elektrikli otomobillerdeki büyümenin sürdüğünü belirten Erkoç, "Bu tablo, tüketici tercihlerinin kalıcı biçimde değişmeye başladığını gösteriyor. Önümüzdeki süreçte elektrikli araçların pazardaki ağırlığının daha da artacağını öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

İkinci el piyasasında da hareketlilik

Erkoç, Togg’un pazara girişinin elektrikli araçlara olan ilgiyi daha da artırdığını, yerli üretime yönelik talebin güçlü seyrettiğini dile getirdi.

Togg’un piyasaya sunulmasıyla birlikte elektrikli araçlara duyulan güvenin yükseldiğini ifade eden Erkoç, "Bugün ikinci el piyasasında da talep görmesi, bu dönüşümün kalıcı olduğunu ortaya koyuyor. Elektrikli araçlar yalnızca sıfır kilometre pazarında değil, ikinci el piyasasında da giderek daha fazla yer alıyor. Önümüzdeki dönemde batarya ekspertizi, teknik servis altyapısı ve ikinci el değerleme süreçleri daha da önem kazanacak." değerlendirmesinde bulundu.