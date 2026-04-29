İkinci el araç ticaretinde yetki belgesi şartı değişti

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan “Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik” ile “Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik”te değişiklik yapılmasına dair düzenlemeler, 29 Nisan 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemelerle birlikte, hem araç hem de taşınmaz ticaretinde yetki belgesi süreçleri, başvuru şartları ve ödeme sistemlerine ilişkin değişiklikler hayata geçirildi.

Yapılan değişiklikle, işletmelerin yetki belgelerinde yer alan bilgilerde değişiklik olması durumunda “tadil” işlemi yapılması zorunlu hale getirildi.

Ticaret unvanı veya işletme adında değişiklik olması halinde ise belgenin yenilenmesi şartı getirildi.

Ayrıca başvuruların, belirlenen süreler içinde Bilgi Sistemi üzerinden yapılması ve il müdürlükleri tarafından kısa sürede sonuçlandırılması öngörüldü.

Eğitim şartı lise seviyesinden ilköğretime indirildi

Motorlu kara taşıtı ticaretinde yetki belgesi için aranan eğitim şartı da güncellendi.

Daha önce yönetmelikte yer alan “lise mezunu olma” şartı, yeni düzenlemeyle “ilköğretim mezunu olma” seviyesine çekildi.